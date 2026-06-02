Una Mejor Forma de Dar Reconocimiento: Presentamos el Marco Atributivo y la API de Acreditación de Wikimedia

Durante los últimos 25 años, nuestros voluntarios han edificado la colección más grande de conocimiento libre del mundo, a la cual millones de personas acceden cada día. Empezando por quienes leen diariamente nuestro contenido, interactuando directamente con el conocimiento presente en los distintos proyectos Wikimedia, y continuando con interlocutores inteligentes, chats IA, así como otros formatos de resumen y presentación de nuestro contenido. Estos nuevos canales amplían el acceso al conocimiento, aunque a menudo esconden o disimulan de dónde proviene el mismo. Quienes encuentran información proveniente de artículos de Wikipedia en la respuesta de algún Modelo Extenso de Lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) o en imágenes de Commons presentes en videojuegos independientes quizás ignoren los procesos involucrados en su creación o el contexto en el que operan.

A pesar de que toda nueva forma de adquirir conocimiento es bienvenida, estos cambios en materia de visibilidad constituyen un desafío a la sustentabilidad de los proyectos Wikimedia. Al no ser visible, se pierde la ruta por la cual nuestros lectores y lectoras podrían convertirse en contribuyentes o donantes, lo cual afecta a los mecanismos que sirven para garantizar la vitalidad de la comunidad y la calidad de nuestro contenido.

Para hacer frente a estos desafíos, la Fundación Wikimedia presenta dos herramientas: el Marco Atributivo Wikimedia V1 y la API de Acreditación [versión beta]. Dichas herramientas simplifican la acreditación de contribuciones voluntarias, lo que asegura la salud del ecosistema de conocimiento libre. De ese modo, deseamos que cualquier persona que encuentre contenidos de Wikimedia se sienta invitada a participar.

A continuación, explicamos lo que son estas herramientas, su importancia y el modo en que podemos aportar a darles forma en el futuro.

La Importancia del Reconocimiento: Ecosistemas Simbióticos

El reconocimiento no trata únicamente de acreditación, sino del sustento del ecosistema del conocimiento libre. Las cambiantes tendencias de tráfico directo hacia sitios Wikimedia señalan un cambio hacia un nuevo paradigma en el que el acceso al contenido de Wikimedia goza de mayor diversidad y distribución. A medida que el consumo de contenido aumenta en entornos externos, nuestra meta es ayudar a que nuestros lectores y lectoras puedan reconocer el nuestro en cualquier lugar, lo cual les motivará a participar en este ecosistema.

Diagrama que ilustra la visión de un ecosistema de conocimiento más saludable en Wikimedia. Quienes reutilizan nuestro contenido en sitios externos abren rutas de participación en proyectos Wikimedia.

Las buenas prácticas de acreditación deben ser tan sencillamente aplicables como sea posible, para invitar a públicos de distintos entornos a interactuar con contenidos Wikimedia (mediante lecturas a profundidad, donaciones o ediciones), incluso antes de que visiten nuestros sitios web. Una clara visibilidad, así como un mayor reconocimiento del valor global de Wikipedia, provocarán que más personas participen, manteniendo así la vitalidad y el ciclo de calidad del conocimiento libre disponible para cada persona.

Presentamos el Marco Atributivo V1

El Marco Atributivo de Wikimedia establece directrices sustentables para acreditar la reutilización de contenido de Wikimedia. Este marco ha sido diseñado para tener flexibilidad, lo cual permitirá aplicarlo en distintos escenarios (como Búsquedas, Asistentes IA, redes sociales, entre otros) y así proporcionar una experiencia general constante.

La imagen muestra algunos ejemplos de las recomendaciones del Marco Atributivo para acreditar contenidos de Wikimedia en resultados de búsquedas y en respuestas generadas por asistentes IA.

Todo escenario de reutilización se basa en un catálogo estándar, organizado en distintos niveles:

Acreditación Esencial: Elementos fundamentales requeridos para cumplir las obligaciones impuestas por las licencias libres pertinentes, al mismo tiempo que se informa a quienes leen el contenido fuera de la plataforma sobre las comunidades que lo crearon. Estos elementos permiten satisfacer los requisitos de licencia de distintos tipos de contenido, como la indicación clara de cualquier resumen o cambio introducido por quien reutiliza el contenido (en lugar de citarlo textualmente).

Elementos fundamentales requeridos para cumplir las obligaciones impuestas por las licencias libres pertinentes, al mismo tiempo que se informa a quienes leen el contenido fuera de la plataforma sobre las comunidades que lo crearon. Estos elementos permiten satisfacer los requisitos de licencia de distintos tipos de contenido, como la indicación clara de cualquier resumen o cambio introducido por quien reutiliza el contenido (en lugar de citarlo textualmente). Confiabilidad y Relevancia: Elementos que resaltan la credibilidad y la naturaleza vivaz del contenido de Wikimedia, atrayendo la curiosidad y el interés de las personas. La cantidad de contribuyentes y referencias muestra la profundidad del esfuerzo humano colectivo detrás de cada artículo, transmitiendo el trabajo conjunto y las fuentes que lo respaldan. Otros indicadores, como las vistas de páginas, marcadores de últimas ediciones, e indicadores de tendencias, refuerzan la relevancia y vitalidad de estos contenidos.

Elementos que resaltan la credibilidad y la naturaleza vivaz del contenido de Wikimedia, atrayendo la curiosidad y el interés de las personas. La cantidad de contribuyentes y referencias muestra la profundidad del esfuerzo humano colectivo detrás de cada artículo, transmitiendo el trabajo conjunto y las fuentes que lo respaldan. Otros indicadores, como las vistas de páginas, marcadores de últimas ediciones, e indicadores de tendencias, refuerzan la relevancia y vitalidad de estos contenidos. Crecimiento del Ecosistema: Intervenciones activas que impulsan la participación. Al proporcionar información adicional y convocar a la acción (CTA, por sus siglas en inglés), las personas pueden involucrarse más en el ecosistema del conocimiento libre. Dependiendo del contexto, invitar a “crear una cuenta”, “descargar la aplicación” o “donar” puede constituir formas importantes de participar.

El Marco Atributivo es una compilación de las mejores prácticas de acreditación de contenidos en Wikimedia, que facilita su aplicación en cada caso de reutilización en particular. Aquellas organizaciones o desarrolladores que tengan interés en aplicar este marco en algún contexto específico podrán encontrar la documentación y las ilustraciones que les permitirán saber cómo acreditar contenidos en situaciones específicas contempladas en el Marco Atributivo. La guía es flexible, pues cuenta con varias opciones para ajustar cada contexto mediante ejemplos configurables.

El lanzamiento inicial de este marco se realiza en versión temprana beta, la cual evolucionará con el transcurso del tiempo para incluir más casos, elementos y llamados a la acción. Nuestro deseo es aprender cómo mejorar este marco en base a la retroalimentación que nos proporcionarán usuarios externos, desarrolladores y personas pertenecientes a la comunidad Wikimedia.

Una Solución para el Desarrollo: la API de Acreditación (Beta)

Las consideraciones sobre la acreditación tienen relevancia para la amplia cantidad de personas que reutilizan los contenidos de Wikimedia, ya sea en la producción de juegos, servicios de búsqueda, investigación, desarrollo de modos de lectura alternativos o en otros ámbitos fuera de la wiki en los cuales puede ser necesario dar crédito apropiado al contenido de Wikimedia.

No obstante, esta labor no siempre ha sido sencilla. En el pasado, quienes desarrollaban productos en base a contenidos de Wikimedia se veían en la obligación de realizar complejas solicitudes o analizar HTML para cumplir con los requisitos de licencia y señalar numerosos elementos de acreditación. Estas barreras provocaron que el contenido reutilizado de Wikimedia suela estar insuficientemente acreditado.

La API de Acreditación (actualmente disponible en modo beta) complementa las directrices provistas en el Marco Atributivo para facilitar la obtención de los datos necesarios para la apropiada acreditación de artículos de Wikipedia y archivos de Commons. Esta API abstrae la complejidad mediante un simple punto de salida que proporcionará la información exacta requerida bajo este marco para cada página. Asimismo, será posible filtrar y escoger elementos específicos según la necesidad de cada caso o producto requerido. A medida que continúe la inversión en este espacio, esperamos disponer de más salidas para acreditación a nivel de proyecto, formas más sencillas de obtener información atributiva de imágenes insertas en artículos, entre otras novedades. Todos los cambios realizados, tanto pasados como venideros, pueden rastrearse en la página de proyecto de la API de Acreditación.

NOTA: Aunque el marco atributivo ha sido diseñado para todas y todos, esta API específica está principalmente dirigida a casos y personas que apoyen nuestra misión. La Empresa Wikimedia proporcionará información similar estructurada para usuarios comerciales a gran escala, de quienes se espera que cumplan con las mismas directrices del marco atributivo. Para saber más sobre las opciones para obtener datos atributivos, consulte la sección de implementación técnica del Marco Atributivo.

¡Participe!

El Marco Atributivo y la API de Acreditación se encuentran en etapa temprana. Su lanzamiento está dirigido a empezar a aprender de las distintas instancias de reutilización, para evolucionar en base a la retroalimentación recibida.

Consulte las directrices del marco atributivo para conocer las prácticas de acreditación recomendadas. Aprenda más sobre el proyecto en la página del mismo y póngase en contacto si le interesa compartir su opinión o mostrar su experiencia de adopción del marco.

Asimismo, puede explorar la API de Acreditación en el Sandbox de REST, disponible en todos los proyectos albergados por la Fundación Wikimedia, tal como la Wikipedia en inglés o Meta-wiki. Siga también la página del proyecto y comparta su opinión sobre la experiencia.

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