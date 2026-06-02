WikiConferencia Norteamérica — ¡Las inscripciones se abren el 3 de junio!

La WikiConferencia Norteamérica 2026 se llevará a cabo en Edmonton, Alberta (Canadá), del 25 al 27 de septiembre de 2026, y el recorrido cultural tendrá lugar el 24 de septiembre.

Este año, esperamos alrededor de 250 personas asistiendo el evento de cuatro días; incluyendo becarios, ponentes invitados y afiliados de toda la región. La conferencia contará con talleres, presentaciones y oportunidades de networking, fomentando la conexión entre wikimedistas, educadores y organizaciones culturales.

Construyendo el Futuro de los Comunes

“Construir el Futuro de los Comunes” se trata de reimaginar cómo creamos y compartimos conocimiento en un mundo que cambia sin cesar. A medida que las tecnologías como la IA cambian la forma en que producimos y consumimos información, el movimiento Wikimedia tiene una oportunidad única para asegurar que los comunes se mantengan abiertos, centrados en seres humanos, confiables e inclusivos.

Este tema busca inspirar conversaciones entre las comunidades, el mundo tecnológico y los ecosittemas culturales y educativos. Podemos, en conjunto, explorar la relación en constante evolución entre Wikimedia y la Inteligencia Artificial, a la vez que resaltamos las voces sub-representadas en nuestras comunidades y profundizamos nuestro trabajo con las instituciones BAM/GLAM.

Uno de los días de la conferencia se enfocará también en el empoderamiento de nuestros contribuidores y contribuidoras en todos los niveles: desde las personas recién llegadas que hacen sus primeras ediciones, pasando por quienes buscan desarrollar nuevas habilidades o mejorar las que ya poseen, hasta usuarios y usuarias con derechos extendidos y los temas que más les importan.

Las inscripciones se abrirán el miércoles 3 de junio de 2026.

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