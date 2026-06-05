Universitat de València suma 32 nuevos artículos sobre patrimonio valenciano a Wikipedia

El proyecto educativo Wikipedia: Proyecto Educativo/Arte Valenciano II, desarrollado en colaboración con la Universitat de València durante el curso 2025-2026, ha concluido con resultados relevantes para la ampliación del conocimiento libre sobre patrimonio artístico y cultural valenciano.

La iniciativa, coordinada por el profesor de Historia del Arte Enric Olivares, ha permitido que el alumnado integre el trabajo académico con la creación de contenido enciclopédico en los proyectos Wikimedia, contribuyendo a mejorar la cobertura de bienes culturales del territorio.

Resultados del proyecto y alcance del contenido

Durante esta edición se han creado 32 artículos nuevos: 30 en Wikipedia en español y dos artículos en Wikipedia en catalán.

El proyecto contó con 51 estudiantes matriculados. El proceso incluyó distintas fases de propuesta, revisión y adaptación, en las que se trabajaron criterios de calidad enciclopédica, verificación de fuentes y adecuación del contenido al formato de Wikipedia.

Uno de los principales retos identificados sigue siendo la referenciación adecuada de las fuentes y la comprensión de la estructura enciclopédica, aspectos en los que el acompañamiento docente ha resultado clave para garantizar la calidad final de los artículos.

Patrimonio valenciano en Wikipedia y Wikimedia Commons

Los contenidos creados abarcan una amplia variedad de bienes patrimoniales, reforzando la presencia del patrimonio valenciano en Wikipedia. Entre ellos se incluyen esculturas, molinos hidráulicos, iglesias, ermitas, monasterios, patrimonio industrial, elementos urbanos singulares, yacimientos arqueológicos, baños árabes y patrimonio inmaterial como la Dansà de Castalla.

Además del contenido textual, el alumnado ha contribuido con 113 imágenes originales subidas a Wikimedia Commons, lo que enriquece el acceso libre a la documentación visual del patrimonio. También se han creado nuevas categorías en Wikimedia Commons y elementos en Wikidata, ampliando la interconexión del conocimiento dentro del ecosistema Wikimedia.

El proyecto ha contado con la coordinación del profesor Enric Olivares, cuya labor ha sido fundamental en la revisión de contenidos y en la adaptación del trabajo académico al entorno enciclopédico. Esta colaboración ha permitido centrar el acompañamiento de Wikimedia España en aspectos técnicos y de publicación, facilitando el proceso de edición del alumnado.

La experiencia consolida el valor de Wikipedia como herramienta educativa para trabajar competencias digitales, pensamiento crítico y producción de conocimiento abierto a partir del patrimonio local.

El conocimiento libre en las aulas

Desde Wikimedia España valoramos positivamente los resultados de esta nueva edición del proyecto educativo Arte Valenciano II. La iniciativa demuestra el potencial de la colaboración entre universidad y proyectos Wikimedia para acercar el conocimiento libre al aula y, al mismo tiempo, mejorar la visibilidad del patrimonio cultural en internet.

Seguiremos impulsando proyectos educativos que conecten la formación académica con la construcción de una enciclopedia libre, abierta y accesible para todas las personas.

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