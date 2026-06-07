Mes de África 2026: 91 nuevos artículos para mejorar la cobertura de África en Wikipedia

La edición 2026 del Mes de África, organizada por Wikimedia España, ha finalizado con la creación de 91 nuevos artículos en Wikipedia en español gracias a la participación de cinco personas editoras.

Celebrada durante todo el mes de mayo con motivo del Día de África, esta iniciativa tiene como objetivo ampliar y mejorar los contenidos relacionados con el continente africano en Wikipedia, contribuyendo a aumentar su presencia en la enciclopedia libre.

Un mes de edición dedicado a África

Del 1 al 31 de mayo, las personas participantes trabajaron en la creación de nuevos artículos sobre África, siguiendo los criterios establecidos para garantizar la calidad de los contenidos publicados en Wikipedia.

Como resultado de esta edición, se han incorporado 91 nuevos artículos, una cifra que refleja el esfuerzo realizado por la comunidad participante para enriquecer la información disponible sobre el continente en la Wikipedia en español.

Este tipo de iniciativas permiten impulsar la creación de contenido temático y fomentar la participación de la comunidad editora en torno a áreas específicas de conocimiento.

Una iniciativa consolidada

El Mes de África forma parte de las actividades impulsadas por Wikimedia España para promover la creación y mejora de contenidos en Wikipedia mediante campañas temáticas de edición.

A través de este concurso, cualquier persona con una cuenta de usuario en Wikipedia puede contribuir a ampliar el conocimiento libre sobre África, creando nuevos artículos o mejorando contenidos existentes.

Construyendo una enciclopedia más completa

Desde Wikimedia España agradecemos la participación de las cinco personas editoras que han contribuido a esta edición del Mes de África.

Los 91 artículos creados durante el concurso suponen una nueva aportación al conocimiento libre disponible en Wikipedia y refuerzan el valor de las iniciativas colaborativas para seguir ampliando y mejorando los contenidos de la enciclopedia.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation