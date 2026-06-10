Contra la desinformación climática en América Latina: Presentamos en UNESCO el trabajo de Wikimedia Brasil y el Grupo de Trabajo LAC sobre Justicia Climática

América Latina es la región más peligrosa del mundo para quienes defienden el ambiente y los territorios. Hace tres años, esta urgencia nos llevó a impulsar la creación del Grupo de Trabajo sobre Justicia Climática y Proyectos Wikimedia, coalición integrada por Wikimedia Argentina, Wikimedistas de Bolivia, Wikimedia Chile, Wikimedia Colombia, WikiAcción Perú, Wikimedistas de la Universidad de La Plata y Wikimedistas de Uruguay.



El año pasado, junto con Wikimedia Brasil, presentamos un proyecto para avanzar la integridad de la información en eventos meteorológicos extremos, que fue seleccionado entre 500 proyectos por la Iniciativa Global sobre Integridad de la Información sobre el Cambio Climático (GIIICC, por sus siglas en inglés), liderada por el Gobierno de Brasil, la Secretaría de la ONU y UNESCO.



En este marco, en mayo participamos del evento “Information Integrity: Local Action, Global Consequences”, organizado por instituciones del G7 Francia en la oficina principal de UNESCO, en París, con el apoyo de la GIIICC, donde también estuvieron representantes gubernamentales de Francia y Brasil



Respuestas concretas para la desinformación en América Latina

La desinformación climática no es solo un debate científico sino una herramienta de obstrucción activa que impide el acceso a la información ciudadana para defender los territorios y derechos humanos en nuestra región, cuando contenidos cruciales sobre estos temas no existen o son difíciles de encontrar, ese vacío se llena con narrativas de desinformación.



A lo largo de estos tres años, desde el Grupo de Trabajo hemos respondido a esta problemática impulsando una red especializada de editores y editoras que ha mejorado más de 5.000 artículos de Wikipedia en español, desde energías renovables hasta perfiles de defensores ambientales en riesgo.

También hemos desarrollado alianzas con organismos multilaterales como la FAO y el PNUMA para conectar datos científicos de alto nivel con el conocimiento disponible para el público general. Asimismo hemos desarrollado un mapeo de las brechas de conocimiento que la desinformación aprovecha, y así anticipar las narrativas antes de que estas se instalen en la opinión pública.



En el contexto brasileño, Wikimedia Brasil también se sumó a los esfuerzos, creando una campaña de información climática en la Wikipedia en portugués. Entre otras acciones, contribuimos a mejorar el contenido a través del Wikiconcurso Justicia Climática y Amazonía, en colaboración con el renombrado Museu Paraense Emilio Goeldi, con quien también creamos un GLAM para la carga de colecciones de biodiversidad.



Con el apoyo del fondo de la Iniciativa Global, construimos un modelo de datos estructurado en Wikidata para rastrear eventos climáticos extremos. El manual de la desinformación se repite en cada inundación y cada incendio, pero hasta ahora era difícil seguirlo en el tiempo. Esta herramienta es nuestro primer paso hacia el monitoreo de largo plazo.Actualmente analizamos artículos de Wikipedia para identificar exactamente cómo y dónde se instala la desinformación. El trabajo culminará en un informe de investigación con recomendaciones concretas y en talleres en siete países de América Latina.

Hacia un cambio estructural

Desde el Grupo de Trabajo nos enorgullecen estos avances, pero tampoco podemos ignorar el hecho de que la desinformación climática es una crisis sistemática, que no puede ser abordada sólo desde la labor voluntaria en los proyectos Wikimedia.



Por lo mismo, frente a UNESCO dimos cuenta de la necesidad de un cambio estructural, que considere una legislación más sólida para responsabilizar a quienes operan de mala fe; avanzar hacia modelos de negocio de plataformas reformados, que no prioricen el engagement a través de la polarización y la adicción por diseño. De la misma manera, necesitamos que los bienes públicos digitales, como Wikipedia y Wikidata sean protegidos, financiados y promovidos como espacios seguros.

Seguiremos trabajando, juntos y juntas, para promover al movimiento Wikimedia como un aliado estratégico en el fortalecimiento de la integridad de la información sobre cambio climático, y sobre todo en los eventos ambientales que afectan a nuestros territorios.

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