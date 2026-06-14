Wikimedia Argentina en WikiFuturo, campaña de géneros

Cada marzo, wikimedistas de habla hispana nos reunimos a reducir las brechas de contenido que existen en torno al género en los Proyectos Wikimedia. Te contamos qué hicimos desde Wikimedia Argentina en la campaña de géneros WikiFuturo.

Este año llevamos adelante dos actividades en el marco de la campaña de géneros de Wikipedia en español. El 17 de marzo realizamos una visita guiada por uno de los hogares de María Elena Walsh y Sara Facio, con más de 20 personas. La guía Graciela, una muy querida amiga de ambas y presidente de la Fundación Facio-Walsh, nos ofreció la primera recorrida abierta al público por el estudio de Sara Facio, que luego se convirtió en el archivo de su obra y la de María Elena Walsh.

Pasamos la tarde entre las bibliotecas de María Elena, nutridas de poetas, escritoras, escritores y una variedad de diccionarios; y las de Sara. También pudimos recorrer el escritorio y laboratorio de revelado de Sara, así como los retratos que realizó a María Elena, Doris Lessing, Alejandra Pizarnik y Adriana Varela. Podés ver imágenes de ese día en este enlace.

Además, el sábado 28 de marzo al mediodía, nos encontramos en una editatón junto a las integrantes de la Red Internacional de Periodistas con visión de género y varios/as wikimedistas experimentados/as para mejorar contenidos sobre organizaciones, periodistas y medios con enfoque de género. En una jornada muy productiva en la que participaron 21 editores, logramos mejorar 16 artículos en Wikipedia y subir 92 fotos a Wikimedia Commons.

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