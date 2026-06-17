Le voilà enfin ! Ya está disponible el programa de la conferencia Wikimania 2026

¡Ya está disponible el programa de Wikimania! Es hora de empezar a ilusionarse con lo que está por venir. Echa un vistazo al programa y descubre qué actividades te llaman la atención. Si has iniciado sesión mientras navegas, puedes empezar a crear tu itinerario personal marcando con una «estrella» tus sesiones favoritas.

Este programa es fruto del esfuerzo y la dedicación de más de 25 wikimedistas de todo el mundo, que revisaron minuciosamente cerca de 700 propuestas. Tanto si te unes al evento en en París como si participas en línea, el programa de la conferencia Wikimania 2026 —con el lema «Libertad, Equidad, Fiabilidad»— tiene algo que ofrecer a todos las personas que integran la comunidad Wikimedia.

Algunos aspectos destacados:

Está diseñado para ser muy interactivo, con un gran énfasis en los talleres.

Es más multilingüe que nunca, con 36 sesiones (incluidos los eventos previos a la conferencia y las reuniones) impartidas en francés, y una docena más en español y árabe. Habrá interpretación simultánea disponible durante toda Wikimania en cuatro salas de conferencias en inglés, francés, español y árabe.

Para las personas que asistenten de forma presencial, ofrecemos visitas culturales y visitas guiadas a diversos museos parisinos e instituciones colaboradoras.

Hay multitud de sesiones que abarcan todas las facetas del tema de actualidad —la inteligencia artificial— y cómo esta misma está desafiando y potenciando el movimiento del conocimiento libre de nuevas formas. ¡Pero eso no es todo! Podrás encontrar:

Mesas redondas principales en las que participarán la UNESCO y otras alianzas y patrocinadores que apoyan el movimiento Wikimedia.

Celebraciones de nuestras personas voluntarias y proyectos, incluidos los reconocimientos de Wikimedistas del Año.

Charlas relámpago y mesas redondas sobre temas que van desde los derechos humanos y la seguridad en línea hasta los datos estructurados en Commons, pasando por ideas descabelladas.

La inscripción para asistir virtualmente a Wikimania 2026 sigue abierta y te animamos a que te inscribas. Y si no puedes esperar a Wikimania, la buena noticia es que puedes inscribirte en nuestros primeros Team Challenges. Los «Team Challenges» conectan a wikimedistas y personas ajenas a la comunidad de Wikimedia con diversas habilidades para colaborar en proyectos de innovación. El evento dará comienzo en línea a principios de julio.

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