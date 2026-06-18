Wikimedia y el nuevo ciclo del conocimiento: informe de una mesa redonda de Wikimedia CH

No es necesario creer en todo el entusiasmo que rodea a la IA generativa para reconocer que está transformando fundamentalmente a Wikipedia. Las señales ya son visibles, como lo demuestran dos datos del año pasado: una caída del 8 % en el tráfico humano y un aumento del 50 % en la actividad de bots. La IA no solo está leyendo Wikipedia de manera intensiva, sino que la está reemplazando como interfaz para acceder al conocimiento. Y no sabemos cómo estas tendencias moldearán a Wikipedia y al ecosistema del conocimiento en general. Lo que sí sabemos es que Wikipedia se encuentra, al mismo tiempo, en su punto máximo de uso y en su punto máximo de riesgo.

En noviembre de 2025, Wikimedia CH colaboró con Open Future e IMD Business School y organizó una mesa redonda para responder a estas preguntas y construir una respuesta informada ante el auge de la inteligencia artificial generativa. El evento fue diseñado sobre la base de dos supuestos clave: que el debate no debía limitarse al tema de la edición de los proyectos Wikimedia con herramientas de IA; y que era necesario invitar a la mesa a expertos externos al Movimiento, como científicos de datos, desarrolladores de IA, periodistas e investigadores.

El informe de esta mesa redonda fue publicado recientemente. Este constituye el primer paso de una iniciativa planificada por Wikimedia CH para 2026, cuyo objetivo es definir una misión de Wikimedia en relación con la inteligencia artificial. Esta misión incluirá la interpretación y comprensión de tendencias (sensemaking) y la elaboración de escenarios futuros (forecasting), el inicio de una hoja de ruta para el desarrollo tecnológico y una participación activa en la formulación de políticas y marcos de gobernanza de la IA.

La historia de dos tipos de inteligencia

Nuestra reflexión estuvo impulsada por el concepto de inteligencia colectiva, popularizado por el filósofo francés Pierre Lévy. Se trata de la capacidad cognitiva que surge cuando las personas colaboran entre sí. Está impulsada por los seres humanos, se nutre de diversas fuentes de conocimiento y se beneficia de la descentralización y la diversidad.

La inteligencia colectiva surgió en Wikipedia hace 25 años y, desde entonces, ha sido la fuerza impulsora de sus proyectos. Utilizar este concepto nos ayudó a poner de manifiesto la tensión existente entre la producción de Wikimedia como un bien común del conocimiento (knowledge commons) y el desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial generativa. La primera se basa en la colaboración humana, el diálogo y la diversidad. La segunda, en cambio, suele estar centralizada, ser monolítica y depender de sistemas automatizados o basados en máquinas.

La diferencia entre estas dos formas de inteligencia no significa que la IA no pueda aprovecharse en apoyo de Wikimedia. Y, a pesar de estas diferencias, no hay marcha atrás: no existe un escenario plausible en el que pueda evitarse la influencia de la inteligencia artificial. El camino a seguir consiste en combinar ambas inteligencias, integrando las capacidades de la IA con la inteligencia colectiva humana, pero manteniendo a Wikimedia centrada en las personas y guiada por la participación humana..

Los desafíos del nuevo ciclo del conocimiento

Los datos de tráfico web muestran que Wikimedia está siendo desintermediada: los usuarios obtienen cada vez más, a través de servicios de IA, conocimientos que antes buscaban directamente en Wikipedia. La amenaza futura no es que la IA utilice Wikipedia, sino que Wikipedia se vuelva invisible para los seres humanos. Estos servicios se basan en contenido de Wikimedia, pero no redirigen tráfico hacia la plataforma. Si solo las máquinas visitan Wikipedia, el modelo comunitario sobre el que se sustenta colapsará.

Existen indicios de que está surgiendo un nuevo ciclo del conocimiento, en el que los servicios de inteligencia artificial serán actores clave para determinar el acceso al conocimiento. Y el Movimiento Wikimedia necesita decidir rápidamente qué papel quiere desempeñar dentro de este ecosistema. Es muy posible que, al cumplirse el 25º aniversario de Wikipedia, hayamos alcanzado un momento de «Wikipedia en su punto máximo» (peak Wikipedia). No debe darse por sentado que el crecimiento continuará ni que será posible seguir avanzando en la misión de lograr la equidad en el acceso al conocimiento.

Wikimedia necesita desempeñar un papel mucho más activo en la configuración de este nuevo ecosistema. Sin tomar medidas, corre el riesgo de convertirse en la infraestructura fundamental de los sistemas de IA mientras pierde su propia sostenibilidad. Y para lograrlo, necesita mirar más allá de los límites de los proyectos Wikimedia y adoptar una perspectiva ecosistémica, teniendo en cuenta a las instituciones patrimoniales y culturales, los medios de comunicación y otras plataformas basadas en los bienes comunes (commons-based platforms).

El informe de la mesa redonda analiza en profundidad estos desafíos, examinando temas como las paradojas de la apertura, el papel de Wikipedia como un bien común de datos y las diferencias entre el conocimiento público y el privado.

De la comprensión a la acción

Durante la mesa redonda, uno de los participantes fue directo al punto: ¿por qué existe tan poco sentido de urgencia entre los wikimedistas? «Deben ser conscientes de que, en unos pocos años, la plataforma podría perder a sus lectores o incluso dejar de existir», nos dijo. «Ya no pueden considerarse a sí mismos los agentes disruptivos; hoy son ustedes quienes están siendo desplazados por la IA». Y la parálisis estratégica es tan peligrosa como dejarse llevar por el entusiasmo desmedido en torno a la inteligencia artificial.

Para responder a este desafío, el Movimiento Wikimedia necesita encabezar una acción colectiva en defensa de los bienes comunes del conocimiento. Cuenta con la escala y la influencia necesarias para ayudar a configurar el nuevo ecosistema, y al mismo tiempo puede apoyarse en la colaboración de numerosas organizaciones afines.

Para dejarlo claro: nadie cuestiona el acceso abierto y sin discriminación de las personas al contenido de Wikimedia. El verdadero desafío es determinar cómo debe gobernarse el uso a gran escala por parte de sistemas automatizados e inteligencia artificial, de manera que este bien común siga siendo sostenible a largo plazo.

De la mesa redonda surgieron varios principios y orientaciones claras:

La distinción entre el acceso, la producción y el uso del conocimiento por parte de seres humanos y de máquinas es fundamental. No se trata de restringir el acceso abierto para las personas, sino de garantizar que el uso por parte de las máquinas sea sostenible y esté sujeto a mecanismos de responsabilidad.

Las normas de gobernanza para el nuevo ciclo del conocimiento deben contribuir a la sostenibilidad de los bienes comunes (commons).

El Movimiento Wikimedia debe participar en el desarrollo de alternativas normativas para la IA, como los modelos de inteligencia artificial de código abierto (open source).

No pretendemos ofrecer una solución única para el Movimiento. Nuestro objetivo es únicamente compartir las reflexiones surgidas de una mesa redonda específica, con la esperanza de que resulten útiles para los debates y procesos de reflexión que continúan desarrollándose.

Wikimedia CH publicará pronto un borrador de libro blanco que presentará su visión sobre el papel de Wikimedia en el desarrollo de la inteligencia artificial y dentro del nuevo ciclo del conocimiento. Invitamos a otros actores a sumarse a esta iniciativa. Necesitamos una misión común para redefinir la inteligencia colectiva en la era de la IA y asegurar que los bienes comunes del conocimiento construidos por Wikimedia puedan perdurar y prosperar en el futuro.



Link del informe: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_CH_REPORT_AI_v4_web.pdf

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