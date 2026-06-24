Team Challenges: nuevas perspectivas e innovación en Wikimania 2026

Durante 25 años, el movimiento Wikimedia no ha dejado de renovarse para promover los valores del intercambio libre y universal de todo el conocimiento humano en beneficio de la humanidad. En 2026, ante los retos que plantean la conectividad, la desinformación y el auge de la inteligencia artificial, nuestra capacidad para innovar colectivamente es más esencial que nunca.
Para dar respuesta a estos cambios, lanzamos «Los Team Challenges» ahora que se acerca Wikimania. Este año, hemos invitado a personas expertasde diferentes disciplinas y a nuevas personas integrantes de la comunidad de Wikimedia a unir fuerzas con laspersonas participantes en nuestro Hackatón de Wikimania para reflexionar sobre lo que se necesita para crear los bienes públicos digitales del futuro, que sean sostenibles, inclusivos y universales.
La semana que viene daremos inicio a nuestras primeras sesiones de orientación en línea, en las que formaremos a las nuevas personas asistentes en el uso de las herramientas wiki. En las próximas semanas, formarán equipos con integrantes de la comunidad de Wikimedia para abordar uno de los retos de 2026. Estén al pendiente de las próximas novedades mientras los equipos colaboran para preparar la presentación de los «Team Challenges», que se celebrará paralelamente a Wikimania París.
Estamos deseando ver qué resultados dará la interacción entre las diferentes disciplinas, perspectivas y conjuntos de habilidades. ¡Mucha suerte!
10 desafíos para generar máximo impacto
El objetivo es simple: transformar las necesidades de la comunidad en soluciones concretas. Hemos seleccionado 10 de los mayores desafíos técnicos sobre problemáticas complejas presentes en el día a día de los proyectos Wikimedia.
Estos desafíos se basan en los tres pilares de la Wikimanía 2026:
- LIBERTAD: garantizar la interoperabilidad del software libre para facilitar su reutilización y mantenimiento y asegurar su viabilidad a largo plazo
- EQUIDAD: promover el multilingüismo. Diseñar herramientas capaces de superar las barreras lingüísticas para reducir las brechas en las fuentes y las contribuciones a escala global.
- FIABILIDAD: desarrollar herramientas de detección basadas en inteligencia artificial para asistir a moderadoras y moderadores voluntarios en su trabajo de verificación y protección de la información.
|Descubre los 10 desafíos
|Reparar las fuentes
Detectar automáticamente fuentes desactualizadas, retractadas o rotas en los artículos y facilitar su actualización o archivado.
|Dar la bienvenida a nuevos participantes
Reinventar la forma en que incorporamos a las nuevas personas usuarias mediante chatbots, microediciones guiadas y gamificación reduce las barreras de entrada a las wikis.
|Actualizar lo obsoleto
Identificar y señalar artículos desactualizados, ilustraciones y capturas de pantalla obsoletas y gráficos antiguos para incentivar a la comunidad a actualizarlos.
|Mejorar la experiencia multimedia
Potenciar la experiencia audiovisual en los proyectos wiki: listas de reproducción en Commons, creación de un reproductor de video modernizado, anotación de segmentos de audio y juegos centrados en acentos y pronunciaciones.
|Descifrar sesgos
Desarrollar herramientas para detectar sesgos de género, geográficos y culturales en los contenidos de Wikimedia para incentivar a la comunidad a corregirlos.
|Gamificar el conocimiento
Crear juegos educativos y experiencias lúdicas utilizando datos Wikimedia para aprender, contribuir y explorar de forma novedosa.
|Potenciar los datos con Wikidata
Aprovechar el contenido de Wikidata para generar -de forma semiautomática- listas, tablas o visualizaciones actualizadas para otros proyectos del ecosistema Wikimedia.
|El editor del futuro
Mejorar la experiencia de edición: buscar y reemplazar en el editor de código fuente, barra de herramientas estandarizada para citas, editor visual de tablas mejorado y alineación de texto en el Editor Visual para modernizar y agilizar las contribuciones.
|Explorar el conocimiento
Diseñar y experimentar con formas interactivas y visuales de presentar el conocimiento ¡a tono con la web de 2026!
|Conectar el conocimiento multilingüe
Facilitar la traducción, la reutilización de contenidos entre los proyectos Wikimedia y la cooperación con otros proyectos libres para que el conocimiento circule en todos los idiomas.
Para obtener más información sobre los retos por equipos y cómo participar, visita la sección «los Team Challenges» de la wiki de Wikimania. La inscripción a los Team Challenges no da acceso a la Wikimanía, los Team Challenges son un evento separado.
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