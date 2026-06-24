Team Challenges: nuevas perspectivas e innovación en Wikimania 2026

Durante 25 años, el movimiento Wikimedia no ha dejado de renovarse para promover los valores del intercambio libre y universal de todo el conocimiento humano en beneficio de la humanidad. En 2026, ante los retos que plantean la conectividad, la desinformación y el auge de la inteligencia artificial, nuestra capacidad para innovar colectivamente es más esencial que nunca.

Para dar respuesta a estos cambios, lanzamos «Los Team Challenges» ahora que se acerca Wikimania. Este año, hemos invitado a personas expertasde diferentes disciplinas y a nuevas personas integrantes de la comunidad de Wikimedia a unir fuerzas con laspersonas participantes en nuestro Hackatón de Wikimania para reflexionar sobre lo que se necesita para crear los bienes públicos digitales del futuro, que sean sostenibles, inclusivos y universales.

La semana que viene daremos inicio a nuestras primeras sesiones de orientación en línea, en las que formaremos a las nuevas personas asistentes en el uso de las herramientas wiki. En las próximas semanas, formarán equipos con integrantes de la comunidad de Wikimedia para abordar uno de los retos de 2026. Estén al pendiente de las próximas novedades mientras los equipos colaboran para preparar la presentación de los «Team Challenges», que se celebrará paralelamente a Wikimania París.

Estamos deseando ver qué resultados dará la interacción entre las diferentes disciplinas, perspectivas y conjuntos de habilidades. ¡Mucha suerte!

10 desafíos para generar máximo impacto

El objetivo es simple: transformar las necesidades de la comunidad en soluciones concretas. Hemos seleccionado 10 de los mayores desafíos técnicos sobre problemáticas complejas presentes en el día a día de los proyectos Wikimedia.

Estos desafíos se basan en los tres pilares de la Wikimanía 2026:

LIBERTAD: garantizar la interoperabilidad del software libre para facilitar su reutilización y mantenimiento y asegurar su viabilidad a largo plazo

garantizar la interoperabilidad del software libre para facilitar su reutilización y mantenimiento y asegurar su viabilidad a largo plazo EQUIDAD: promover el multilingüismo. Diseñar herramientas capaces de superar las barreras lingüísticas para reducir las brechas en las fuentes y las contribuciones a escala global.

promover el multilingüismo. Diseñar herramientas capaces de superar las barreras lingüísticas para reducir las brechas en las fuentes y las contribuciones a escala global. FIABILIDAD: desarrollar herramientas de detección basadas en inteligencia artificial para asistir a moderadoras y moderadores voluntarios en su trabajo de verificación y protección de la información.

Para obtener más información sobre los retos por equipos y cómo participar, visita la sección «los Team Challenges» de la wiki de Wikimania. La inscripción a los Team Challenges no da acceso a la Wikimanía, los Team Challenges son un evento separado.

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