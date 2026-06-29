Carnavales de la Diversidad en Perú: nuevas páginas en Wikipedia y comunidad editora diversa

Durante febrero de 2026, WikiAcción Perú y Wikimedia LGBT+ impulsaron la campaña “Carnavales de la Diversidad en Perú. Celebrar, recordar y escribir lo que somos”, una iniciativa colaborativa que buscó fortalecer la memoria, visibilidad y representación de las personas y comunidades LGBTIQ+ en las plataformas de conocimiento libre.

Esta campaña se desarrolló en el marco del Desafío del Mes del Wikiproyecto LGBT, en el que Perú fue seleccionado como país destacado por segunda vez, reconociendo la importancia de seguir ampliando y mejorando los contenidos sobre diversidades sexo-genéricas en el ecosistema Wikimedia.

Placa conmemorativa en los Jardines para la memoria y diversidad: en memoria de las víctimas de la Noche de las Gardenias. Fotografiá por: Claudia Cori Esquiche, CC BY-SA 4.0. Registro disponible en Wikimedia Commons.

A través de esta articulación, se promovieron espacios de formación, reflexión y edición colectiva que reunieron a participantes de distintas regiones y contextos. La campaña combinó talleres virtuales, encuentros de memoria y un concurso de edición, con el objetivo de reducir brechas de información sobre activismos, trayectorias y procesos históricos LGBTIQ+ en el país.

El uso de plataformas como Wikipedia y Wikimedia Commons permitió que estos contenidos no solo se produzcan de manera colaborativa, sino que también queden disponibles de forma abierta para su consulta y reutilización.

Espacios de aprendizaje y edición colectiva

La campaña incluyó tres sesiones virtuales abiertas:

Un taller de edición con enfoque en diversidades sexo-genéricas , donde se abordaron estrategias para crear y mejorar biografías y contenidos con enfoque de derechos. Consulta el material aquí:

, donde se abordaron estrategias para crear y mejorar biografías y contenidos con enfoque de derechos. Consulta el material aquí: Una charla sobre la memoria del activismo LGBTIQ+ en Perú , que brindó contexto histórico y político para la edición.

, que brindó contexto histórico y político para la edición. Un espacio de edición colectiva y cierre comunitario, que permitió acompañar el proceso de creación de contenidos y fortalecer vínculos entre participantes.

Estos espacios fueron fundamentales para acompañar a nuevas personas editoras y dar pasos hacia la consolidación de una comunidad interesada en trabajar por la memoria y la representación de la comunidad LGBTIQ+ desde el conocimiento libre.

Resultados: más contenidos LGBTIQ+ sobre Perú en Wikipedia

16 artículos nuevos en Wikipedia, entre ellos artículos sobre biografías, obras culturales, categorías y procesos vinculados a las diversidades en el Perú.

14 artículos mejorados, fortaleciendo contenidos clave como:

27 imágenes subidas a Wikimedia Commons, ampliando el archivo visual disponible sobre memoria LGBTIQ+ en el Perú.

Estos resultados evidencian el impacto de la campaña en la construcción de un ecosistema digital más diverso, representativo y accesible.

Reconocimiento a la comunidad editora

Luego de la evaluación del jurado siguiendo las bases del concurso de edición, se tiene como resultado a las siguientes personas ganadoras.

Ganadoras en Perú: Majoreds SamiNayarak

Ganador internacional: Freddy eduardo



En esta edición, los premios correspondientes al concurso en Wikimedia Commons quedaron desiertos.

Comunidad, memoria y conocimiento libre

Más allá de los resultados cuantitativos, la campaña dejó aprendizajes clave sobre la importancia de generar redes de apoyo, descentralizar las convocatorias y seguir fortaleciendo espacios de participación accesibles.

Las personas participantes destacaron la relevancia de contar con espacios donde sus voces sean escuchadas y valoradas, así como el impacto positivo de estas iniciativas en la construcción de memoria LGBTIQ+.

“Carnavales de la Diversidad en Perú” reafirma que el conocimiento libre es una herramienta fundamental para visibilizar historias y trayectorias que han sido históricamente excluidas, y que su construcción depende del compromiso colectivo.

Desde WikiAcción Perú, seguimos apostando por alianzas que permitan expandir estos esfuerzos y fortalecer una comunidad editora diversa, activa y comprometida con la memoria y la justicia social.

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