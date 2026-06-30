Aprendizajes del WikiCampamento 2026: conocimiento libre, territorio y comunidad desde Concepción, Junín

Del 23 al 27 de abril de 2026, la ciudad de Concepción, en la región Junín, fue sede de la cuarta edición del WikiCampamento, el encuentro anual de activistas Wikimedia en el Perú organizado por WikiAcción Perú. Durante este evento personas editoras, organizadoras comunitarias, activistas culturales, ambientales y de género compartimos aprendizajes, experiencias y proyectos en torno al conocimiento libre, con el objetivo de fortalecer una comunidad Wikipedista en Perú desde diversos territorios del país.

Esta edición marcó un hito importante para el proceso de consolidación de la comunidad Wikimedia peruana. Por segundo año consecutivo el encuentro se realizó fuera de Lima y, además, incorporó nuevas formas de participación que ampliaron las oportunidades de intercambio y colaboración entre participantes.

>> Sobre la convocatoria nacional

La convocatoria nacional recibió 98 postulaciones provenientes de distintas regiones del país, reflejando el creciente interés por las plataformas Wikimedia y por el conocimiento libre como herramienta para la transformación social.

La mayor cantidad de personas postulantes procedieron de Lima (32), seguida por Junín (10), Cusco (7), Callao (6) y Áncash (5). También se registraron postulaciones desde Cajamarca, Huancavelica, Puno, Arequipa, Piura, Madre de Dios, Lambayeque, Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Loreto, Tacna, Ucayali e Ica.

El rango de edad predominante fue el de 25 a 34 años, con 42 postulaciones, seguido por el grupo de 18 a 24 años con 32 postulaciones. Asimismo, postularon personas entre los 35 y 44 años (16 postulaciones), así como personas mayores de 45 años.

Recibimos postulaciones de personas provenientes de espacios culturales, colectivos ciudadanos, organizaciones comunitarias, iniciativas educativas, bibliotecas, proyectos ambientales y procesos vinculados a la memoria, los derechos humanos y la cultura libre.

Entre las principales motivaciones identificadas en las postulaciones destacaron:

Aprender nuevas herramientas y plataformas Wikimedia.

Fortalecer proyectos comunitarios y culturales mediante el conocimiento libre.

Documentar y visibilizar memorias, patrimonios y saberes locales.

Replicar aprendizajes en organizaciones, colectivos y comunidades de origen.

Conectar con otras personas activistas y construir redes de colaboración.

Un aspecto especialmente relevante fue la diversidad de experiencias previas con Wikimedia. Mientras algunas personas contaban con una trayectoria consolidada en edición y organización de actividades, otras se acercaban por primera vez al ecosistema Wikimedia.



>> Sobre las personas seleccionadas

La selección de participantes fue un proceso cuidadoso que buscó equilibrar diversidad territorial, experiencia Wikimedia, compromiso comunitario y potencial de réplica de los aprendizajes. Se otorgaron 22 becas integrales a personas procedentes de Lima, Callao, Junín, Cusco, Puno, Áncash y Madre de Dios.

Las personas seleccionadas tenían entre 20 y 54 años y representaron diferentes experiencias de participación comunitaria. La composición del grupo incluyó 15 mujeres cisgénero, 6 varones cisgénero y una persona no binaria. Muchas de ellas formaban parte de colectivos culturales, iniciativas ambientales, espacios educativos, organizaciones juveniles y proyectos comunitarios que permiten proyectar el impacto del WikiCampamento más allá del propio encuentro.

Entre las principales motivaciones identificadas en las postulaciones seleccionadas destacaron:

Fortalecer capacidades para editar y contribuir en Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikidata.

Documentar conocimientos, memorias, patrimonios culturales y saberes locales que aún tienen poca representación en internet.

Desarrollar proyectos vinculados a la ecología, el género, la cultura y los derechos humanos utilizando herramientas Wikimedia.

Replicar talleres, encuentros y procesos formativos en sus propias comunidades, organizaciones o territorios.

Conectar con otras personas activistas y construir redes de colaboración a nivel nacional.

Aprender metodologías para facilitar actividades y procesos comunitarios relacionados con el conocimiento libre.

Fortalecer iniciativas de documentación comunitaria, archivo, comunicación y educación abierta.

Lee el artículo publicado por Fiorella Ferrari, representante de Hiperderecho, sobre su experiencia en el WikiCampamento.

>> Nuevas formas de participación: voluntariado y sesión de pósteres

Una de las principales novedades del WikiCampamento 2026 fue la incorporación de mecanismos de participación activa de las personas becarias.

Como parte de los compromisos asumidos, las personas becarias se integraron voluntariamente a comisiones que contribuyeron al desarrollo del encuentro. Se conformaron tres equipos:

Registro fotográfico.

Sistematización.

Logística.

Equipo voluntario de registro fotográfico junto a miembros del equipo de WikiAcción en el último día en Concepción.

Fotografía por Candy Sotomayor, CC BY-SA 4.0.

Esta experiencia permitió distribuir responsabilidades, fortalecer capacidades organizativas y fomentar una mayor apropiación colectiva del evento.

Asimismo, se realizó por primera vez una sesión de pósteres, concebida como un espacio para compartir proyectos, investigaciones, experiencias y propuestas vinculadas al ecosistema Wikimedia y al conocimiento libre.

La sesión permitió visibilizar iniciativas relacionadas con Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata, documentación comunitaria, patrimonio cultural, memoria local, formación de nuevos editores y proyectos de incidencia desde diversos territorios del país. Mira la sesión aquí.

Sesión de pósteres. Fotografía por Johann Wilde Huaman Ricaldi, CC BY-SA 4.0

>> Enfoque territorial

La elección de Concepción como sede respondió a una apuesta por fortalecer el enfoque territorial del WikiCampamento. Junín constituye un territorio estratégico por su riqueza cultural, diversidad ecológica y la presencia de múltiples experiencias comunitarias vinculadas a la memoria, la defensa ambiental y los saberes locales.

Durante el encuentro, las personas participantes pudieron conocer de cerca procesos culturales y comunitarios de la región a través de conversatorios, recorridos, actividades de documentación, encuentros con actores locales y experiencias formativas vinculadas al territorio.

Contamos con la participación de Javier Gonzales Paucar, artista plástico, María Teresa Zuñiga, dramaturga, actriz y escritora, Rommel Chimaico Córdova, asesor legal del SERFOR, Bélgica Ledesma Echegaray, activista transfeminista y presidenta de la asociación civil Diversidad Wanka, Rubén Vila, Especialista en interculturalidad de la DDC-Junín. Apreciamos las danzas de Los negritos decentes de Santo Domingo y la Huaconada, asi como la performance del Circulo Literario La Subversiva. Visitamos emprendimientos, granjas, vecinos notables y espacios emblemáticos del distrito de 9 de Julio, el convento de Santa Rosa de Ocopa y el mirador de Concepción.

Organizar el WikiCampamento en Junín fue posible gracias al trabajo articulado con organizaciones y actores locales, como el Colectivo Árboles Patrimoniales, que viene impulsando iniciativas de conservación ambiental, y la Municipalidad Distrital de 9 de Julio, fortaleciendo así una red que WikiAcción Perú ha venido construyendo en la región desde 2023.

Foto grupal del conversatorio Género, ecología y cultura en Junín en diálogo con Wikimedia, en el auditorio de la Municipalidad Distrital de 9 de Julio. Fotografía por Candy Sotomayor, CC BY-SA 4.0.

>> Sobre la programación

El programa del WikiCampamento 2026 combinó espacios de formación técnica, reflexión colectiva, intercambio de experiencias y actividades de convivencia.

Durante los cuatro días de actividades se desarrollaron: 1 conversatorio con actores locales, 1 jornada cultural abierta al público, 7 talleres, 1 taller de elaboración de Mate Burilado, 3 charlas, 1 editatón, 1 sesión de pósteres, 1 paseo fotográfico y 1 proyección audiovisual.

Los contenidos abordaron temas como:

Herramientas avanzadas de edición en Wikipedia

Herramientas avanzadas de Wikimedia Commons

Uso de Wikidata en relación con Wikipedia y Commons

Diseño de proyectos Wikimedia

Oralidad en plataformas Wikimedia

Brecha de género en Wikimedia, violencia de género y seguridad digital

Metodologías comunitarias.

Movimiento Wikimedia y tendencias globales.

La programación estuvo orientada a fortalecer capacidades técnicas, promover el intercambio de saberes y generar nuevas posibilidades de colaboración entre participantes de distintas regiones. Cada participante recibió una carpeta con materiales pedagógicos que sintetizaban los contenidos de los talleres, a fin de que las metodologías y herramientas expuestas puedan ser replicadas en sus proyectos contextos y proyectos.

Merece mención especial el taller de mate burilado impartido por la artista y defensora ambiental Irma Poma Canchumani, galardonada como «Personalidad Meritoria de la Cultura» por el Ministerio de Cultura del Perú y ganadora del Reconocimiento de Excelencia por la UNESCO, para la Artesanía de la Región Andina.

Retrato de Irma Poma Canchimani y su trabajo de mate burilado.

Fotografía por Guillermo Carlos Gómez, CC BY-SA 4.0.

>> Contenido libre sobre Junín



WIKIPEDIA

Durante el evento se contó con espacios para creación colectiva de contenido en las plataformas Wikimedia acerca de Junín . Es así que durante el editatón las participantes contribuyeron con la creación de 14 artículos de Wikipedia y la mejora de 17 entradas en esta misma plataforma.

WIKIMEDIA COMMONS

Durante este Wikicampamento tuvimos múltiples oportunidades para contribuir con la documentación y liberación material audiovisual sobre manifestaciones del patrimonio cultural y natural de Junín. Entre estas oportunidades estuvieron las presentaciones artísticas durante la inauguración en el auditorio de la Municipalidad de 9 de julio, el paseo fotográfico en los alrededores del distrito de 9 de julio y la visita al Convento de Santa Rosa de Ocopa y al mirador de Concepción.

Hemos liberado un total de 560 imágenes y videos en Wikimedia Commons sobre temas como la danza de los Negritos Decentes, la danza de la Huaconada, el Convento de Santa Rosa de Ocopa, retratos de personajes destacados y vecinos notales, flora, paisajes, edificios tradicionales, iglesias y capillas, murales, parcelas, entre otros temas.

Además se realizó una documentación diaria durante los días del Wikicampamento:

Taller Herramientas de Wikimedia Commons. Foto de Munay96 CC-Zero

WIKIDATA

Durante el taller de introducción a Wikidata, se mejoraron 21 ítems relacionados con temas diversos de Junín y se crearon 25 ítems sobre comunidades nativas y campesinas de la región.

>> ¿Qué aprendimos?

Las actividades desarrolladas en Concepción permitieron comprender mejor la historia, cultura y biodiversidad de la región, fortaleciendo una aproximación situada al conocimiento libre.

Las actividades desarrolladas en Concepción permitieron comprender mejor la historia, cultura y biodiversidad de la región, fortaleciendo una aproximación situada al conocimiento libre. La convivencia, el intercambio de experiencias y la posibilidad de conocer proyectos de otras regiones fueron algunos de los elementos más valorados por las personas participantes.

La metodología, la planificación y las condiciones de alojamiento y alimentación fueron reconocidas como factores que contribuyeron a generar un espacio seguro, acogedor y propicio para el aprendizaje.

Puedes seguir leyendo sobre la sistematización de los aprendizajes en esta nota o haciendo clip sobre la imagen.

>> Seguimos creciendo

El WikiCampamento 2026 reafirmó que la comunidad de WikiAcción Perú es mucho más que una comunidad de edición. Es una red diversa de personas, organizaciones y territorios que encuentran en el conocimiento libre una herramienta para documentar, compartir y transformar realidades.

Agradecemos profundamente a todas las personas participantes, voluntarias, facilitadoras, organizaciones aliadas y comunidades locales que hicieron posible esta cuarta edición.

Los materiales del conversatorio y diversas actividades desarrolladas durante el encuentro pueden revisarse en el canal de YouTube de WikiAcción Perú.



Porque el conocimiento libre crece cuando se construye en comunidad.

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