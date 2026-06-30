Creando y traduciendo artículos de tenistas para Wikipedia en español

Cancha de tenis de arcilla durante jornada diurna. Parque Don Elías, sector Santos Ossa, Valparaíso

Como editor de Wikipedia, una de las áreas en las que he concentrado buena parte de mi trabajo ha sido la creación, ampliación y traducción de artículos relacionados con el tenis. Este proyecto me ha permitido contribuir al acceso libre al conocimiento, acercando información de calidad sobre jugadores, entrenadores y figuras relevantes de este deporte a miles de lectores de habla hispana.

Mi labor consiste principalmente en traducir artículos desde otras ediciones de Wikipedia, especialmente la versión en inglés, adaptándolos al contexto y a los estándares de calidad de la enciclopedia en español. Este proceso no se limita a una traducción literal; también implica verificar la información, actualizar estadísticas, revisar referencias bibliográficas y asegurar que el contenido cumpla con las políticas de verificabilidad, neutralidad y relevancia enciclopédica.

Además de las traducciones, he creado artículos dedicados a tenistas que anteriormente no contaban con una biografía en español (como, por ejemplo, Jaime Faria). Para ello, realizo una investigación basada en fuentes fiables, como organismos oficiales del tenis, medios especializados y bases de datos deportivas. El objetivo es ofrecer información precisa sobre la trayectoria profesional de cada deportista, incluyendo sus logros, participaciones en torneos, clasificación mundial y otros aspectos relevantes de su carrera.

Uno de los aspectos más enriquecedores de esta experiencia ha sido contribuir a reducir la brecha de contenido entre distintas versiones lingüísticas de Wikipedia. Muchos jugadores con reconocimiento internacional aún no disponen de información suficiente en español, por lo que cada nuevo artículo representa una oportunidad para ampliar el alcance del conocimiento disponible para la comunidad hispanohablante.

Asimismo, este trabajo me ha permitido fortalecer habilidades de investigación documental, redacción enciclopédica y edición colaborativa. Wikipedia exige un alto nivel de rigor en el tratamiento de la información, por lo que cada contribución requiere una revisión constante de fuentes y una actualización periódica del contenido para mantener su vigencia.

Considero que editar en Wikipedia constituye una forma de servicio al conocimiento abierto. Cada artículo creado o traducido puede convertirse en una fuente de consulta para estudiantes, periodistas, aficionados al deporte e investigadores. Por ello, continúo participando activamente en el desarrollo de contenido relacionado con el tenis, con el propósito de mejorar la cobertura de este deporte en la enciclopedia y facilitar el acceso a información confiable, verificable y de libre acceso para cualquier persona interesada.

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