En el marco de la campaña internacional “Wikipedia en español: 25 años editando el mundo”, el pasado 20 de mayo nos encontramos virtualmente en el conversatorio “Wikipedia 25: Retos, Diversidad y Soberanía”. Junto a wikimedistas de distintos países de habla hispana reflexionamos sobre los desafíos superados y los que vendrán.

La conversación se organizó en tres bloques, de esa forma buscamos darle representatividad a distintas personas de la comunidad wikimedista hispanoparlante. En el primer bloque nos centramos en los temas: marco legal, derechos y soberanía digital, allí contamos con la presencia de Iván Martínez (Wikimedia México) quien lleva quince años en el movimiento y nos compartió sus reflexiones en torno a la importancia de los Proyectos Wikimedia en la actualidad. Algunos de los ejes en los que enfatizó fue el marco de la creciente privatización del internet y como Wikipedia presenta un modelo de resistencia, tanto por el rol de cada editor/a, cada comunidad y su rol activo -en contraposición al rol de espectadores-, como por el de la enciclopedia misma en el ecosistema del conocimiento y su preservación.

También destacó la relación entre Wikimedia y los modelos de inteligencia artificial basados en grandes conjuntos de datos, destacando el papel de las comunidades en la construcción y curaduría del conocimiento. Subraya que estos sistemas dependen de datos generados colectivamente y plantea preguntas sobre el rol de Wikimedia frente a estas tecnologías. Otro aspecto que mencionó en este sentido es la expansión de herramientas institucionales como Wikimedia Enterprise y su relación con el acceso a datos.

“¿Qué van a hacer esas corporaciones de inteligencia artificial sin nosotros?” fue una de las preguntas que Iván nos compartió invitándonos a continuar reflexionando sobre el rol de la comunidad wikimedista

Por su lado, en ese mismo bloque, participó Karla Hernández de Wikimedistas de El Salvador, abordando la problemática de la participación sostenida de mujeres en Wikimedia, señalando que, aunque hay alta participación inicial, muchas personas se desmotivan por experiencias de conflicto, borrado o deslegitimación de sus contribuciones. Su reflexión central es que las comunidades deben fortalecer mecanismos de acompañamiento y empatía para sostener la participación diversa, especialmente de mujeres y personas con menos herramientas de confrontación.

En el segundo bloque nos enfocamos en género: las brechas de contenido, el rol de las editoras y las distintas redes y formas de acompañamiento, participaron Titi Nicola en representación de Wikimedia Argentina, Chon Benito por Wikimedia España y Carla Toro por Wikimedia Chile. Chon refuerza la idea de que la construcción de conocimiento en Wikipedia es un proceso lento, deliberado y profundamente colaborativo, en contraste con la inmediatez de los sistemas de IA. Su aporte se centró en visibilizar el valor del tiempo, la planificación comunitaria y el trabajo sostenido como condiciones fundamentales para la producción de conocimiento confiable, así como en la importancia de seguir sumando a mujeres editoras y referencias. También destacó el papel de Wikipedia como espacio vivo donde la mejora constante es posible gracias a la interacción entre las personas editoras, bibliotecarias y comunidades organizadas.

“Sabemos lo que es que las cosas se preparen con tiempo, con cuidado, con paciencia, con frustración”, compartió Chon.

Titi enfatizó la importancia de la construcción colectiva y sostenida del conocimiento como respuesta a las desigualdades de participación. Su reflexión se centró en la necesidad de mantener espacios comunitarios activos que permitan sostener la participación, especialmente mujeres y personas LGBT que enfrentan barreras de entrada o desmotivación en entornos de edición colaborativa. El conocimiento libre, desde esta perspectiva, depende del tejido comunitario y del acompañamiento continuo.

Carla destacó que la brecha no es solo de contenido, sino que también se ve en los roles, las organizadoras gran parte de las veces son mujeres, sin embargo, sigue habiendo menos editoras y contenidos sobre mujeres. También mencionó los vacíos en la producción de conocimiento, señalando áreas poco representadas como la salud mental y otros temas sociales. Su intervención amplía el enfoque de género más allá de la representación numérica, hacia la definición misma de qué conocimientos se consideran relevantes dentro de Wikipedia y de la comunidad.

En el tercer y último bloque conversaron sobre IA y producción del conocimiento libre, Lu An Méndez en representación de Wikimedistas de Bolivia, Lucía León por WikiAcción Perú y Johana Botero por Wikimedia Colombia. En este bloque el intercambio abordó el impacto de la inteligencia artificial en la producción del conocimiento, destacando la dependencia de los datos colectivos, la reproducción de patrones existentes y la importancia de los mecanismos comunitarios de verificación y construcción colaborativa. Lu An Méndez reflexionó sobre cómo la IA puede reforzar patrones existentes y afectar la forma en que se construye el conocimiento. Su idea central es que los modelos de IA no solo organizan información, sino que también determinan qué voces quedan fuera del espacio digital, reproduciendo desigualdades históricas. Además, advierte que la IA tiende a reforzar lo más probable, lo dominante, limitando la posibilidad de imaginar futuros distintos. Otros aspectos a considerar en el vínculo con la IA es la inmediatez, como cambian los procesos de aprendizaje, la pérdida que se produce de la memoria afectiva y de la paciencia.

“la IA predice información utilizando lo que es más probable según los datos que tienen disponibles, pues sabemos que refuerza ideas dominantes”, enfatizó Lu An

Lucía León diferencia entre sistemas abiertos como Wikipedia y sistemas automatizados, destacando la importancia de la verificación comunitaria. Resalta la importancia de la retroalimentación comunitaria como elemento clave en la construcción del conocimiento en Wikipedia, frente a sistemas automáticos, y se pregunta por el impacto de dicha automatización en quienes producen conocimiento. Frente a ello, defiende la importancia del modelo Wikimedia como un espacio de verificación, discusión y construcción colectiva del saber, en contraste con la lógica opaca de los chatbots. Por ello propone sostener el conocimiento comunitario y su trazabilidad.

“Nadie más te va a dar esa retroalimentación y mucho menos si tú la das, no es algo que luego vaya a aprender el modelo”, destacó Lucía

Johana señala que los modelos de inteligencia artificial se entrenan con grandes volúmenes de datos producidos por comunidades, lo que implica tanto oportunidades como problemas de sesgos. Su idea central es que la IA no es neutral ni autónoma, sino que se construye sobre trabajos colaborativos previos que garantizan diversidad y calidad del conocimiento.

“estos modelos de inteligencia artificial están entrenados con vastos datasets que muchas veces vienen sesgados”, recordó Johana

Breves reflexiones de cierre

Es fundamental optimizar las políticas de moderación de Wikipedia para construir un entorno menos hostil para las personas novatas. Necesitamos aplicar criterios más flexibles y empáticos que evalúen con apertura tanto el contenido como a quienes lo crean. Asimismo, debemos fortalecer la inclusión comunitaria, asegurando que los nuevos editores reciban información clara, oportuna y un acompañamiento real que reemplace el rechazo por una experiencia de bienvenida. Continuar trabajando en visibilizar las comunidades minorizadas, pueblos originarios, a la par que involucramos en nuestras conversaciones tanto los sesgos como el impacto ambiental de las LLM (modelos extensos de lenguaje).

Por último pero no menos importante, no olvidarnos de sostener la construcción comunitaria, lenta y sostenida que ha llevado a Wikipedia a cumplir 25 años y ser un bien común digital de la humanidad.

Retomamos a Titi para cerrar, “lo lindo es volver a las arengas que hubo en cada una de las conversaciones, seguir juntándonos, seguir pensando colectivamente y seguir haciendo”.

Agradecemos a cada panelista por su tiempo y sus valiosas reflexiones, su trayectoria, sus propuestas, sus procesos de aprendizaje compartidos. Gracias a quienes se sumaron a escuchar, preguntar y pensar con nosotras y nosotros.

Despedimos así la campaña internacional “Wikipedia en español: 25 años editando el mundo”, desarrollada por Wikimedia España, Wikimedia Argentina, Wikimedia Colombia, Wikimedia Chile, WikiAcción Perú, Wikimedistas de Bolivia, Wikimedia México, Wikimedistas de Uruguay y Wikimedistas de El Salvador, reafirmando que el futuro del conocimiento libre seguirá construyéndose desde la colaboración, la diversidad y el compromiso de miles de personas. Porque, más allá de la tecnología, son las comunidades quienes hacen posible que Wikipedia siga siendo un espacio de encuentro, memoria y conocimiento compartido, un bien común que merece ser cuidado, ampliado y compartido para las generaciones futuras.

Dejamos aquí la conversación completa, no te la pierdas: https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_en_espa%C3%B1ol:_25_a%C3%B1os_editando_el_mundo/Conversatorio

Encontrá los festejos que cada capítulo, grupo de usuarios/as hispanoparlantes estarán llevando adelante por los 25 años de Wikipedia en: https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_en_espa%C3%B1ol:_25_a%C3%B1os_editando_el_mundo

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