La trashumancia de Prioro en Wikipedia: tres días de memoria y conocimiento libre

Prioro (León) ha reforzado la presencia de su patrimonio cultural en Wikipedia tras tres jornadas de actividades organizadas por Wikimedia España y el Ayuntamiento de Prioro, celebradas del 18 al 20 de junio en el marco de la Fiesta de la Trashumancia 2026.

El proyecto ha combinado formación, edición colaborativa y documentación audiovisual para mejorar la visibilidad del patrimonio trashumante en los proyectos Wikimedia, consolidando la trashumancia de Prioro en Wikipedia como eje de trabajo.

Wikipedia en el aula y participación local

Las actividades comenzaron con charlas divulgativas sobre Wikipedia en centros educativos de la zona, acercando el conocimiento libre al alumnado del CRA de Puente Almuhey que agrupa los colegios de Almanza, Puente Almuhey y Prioro .

Ese mismo día se celebró en Prioro un taller de edición en Wikipedia, donde las personas participantes aprendieron a crear y mejorar artículos, trabajar con fuentes fiables y comprender el funcionamiento de la enciclopedia libre.

Editatón sobre trashumancia: mejora de contenidos enciclopédicos

El 19 de junio tuvo lugar un editatón centrado en la trashumancia, en el que se trabajó de forma colaborativa en la creación y mejora de artículos relacionados con esta práctica ganadera y su contexto histórico, social y cultural.

El resultado ha sido la ampliación de contenidos enciclopédicos sobre el patrimonio de Prioro y su entorno, reforzando su visibilidad en Wikipedia y consolidando la presencia de la trashumancia de Prioro en Wikipedia.

Wiki Takes: la Fiesta de la Trashumancia en imágenes libres

El 20 de junio se desarrolló un Wiki Takes durante la celebración de la Fiesta de la Trashumancia, con el objetivo de documentar fotográficamente el evento.

Las imágenes obtenidas pasarán a formar parte de Wikimedia Commons y servirán para ilustrar artículos de Wikipedia, contribuyendo a la preservación visual de esta tradición. this tradition.

Resultados y participación comunitaria

Las jornadas han permitido crear y mejorar contenidos enciclopédicos sobre la trashumancia y el patrimonio local, además de recopilar material audiovisual libre.

La participación de vecinas y vecinos de Prioro fue clave para incorporar conocimiento local no documentado previamente en fuentes digitales.

El proyecto contó con la colaboración del Ayuntamiento de Prioro, representado por su alcalde Manuel Herrero Guerra, y con el apoyo de Raquel Prado, cuya labor fue clave para conectar distintas dimensiones del patrimonio local.

Desde Wikimedia España agradecemos la implicación de todas las personas participantes y del Ayuntamiento de Prioro, cuya colaboración ha permitido que el patrimonio trashumante del municipio tenga hoy mayor presencia en Wikipedia y en los proyectos de conocimiento libre.

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