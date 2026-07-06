Creamos el primer curso-taller sobre el acceso al conocimiento y la tecnología libre con la Universidad Nacional Autónoma de México 

El acceso al conocimiento y la cultura y su mediación mediante tecnologías es un aspecto en tensión, desarrollo y crítica permanente. La misión de llevar conocimiento a todas las personas es una coincidencia entre el movimiento de conocimiento libre global y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Por ello y por primera vez en el mundo, pensaremos desde una perspectiva formal y en el contexto universitario sobre el trayecto histórico, las perspectivas actuales y de futuro así como las principales líneas de estudio sobre estos fenómenos para toda la comunidad universitaria en una oportunidad formal de aprendizaje con valor curricular y académico.

Es así que la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras y Wikimedia México presentamos el curso-taller Conocimiento libre y tecnologías digitales, fruto de años de trabajo, reflexión y colaboración con el IISUE y Wikimedia México.

Este curso está dirigido principalmente a estudiantes del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras, sin embargo, está abierto a través de la Cátedra Extraordinaria Maestros del exilio español a toda comunidad estudiantil de la universidad más grande de Iberoamérica con el propósito de acercarles de manera crítica a los diferentes ecosistemas digitales que influyen en la producción, difusión y acceso al conocimiento.

La intención de este curso-taller no es sólo realizar un repaso de aprendizaje convencional en el que las personas asistentes se lleven el estado de la cuestión de temas como la cultura y el conocimiento libre, el hacktivismo pero, sobretodo, cómo las grandes corporaciones económicas desde el control del internet actual y sus sistemas automatizados, mismos que están cambiando de manera irreversible las maneras en que aprendemos y comprendemos el mundo actual.

Iniciando en agosto de 2026, a lo largo de 16 semanas se abordarán temáticas como la educación desde un enfoque de lo libre, la relación histórica entre capitalismo y desarrollo y control del conocimiento, el análisis crítico de las razones por las cuales personas y grupos sociales se están quedando fuera de las conversaciones por diversas brechas. También se repasarán las implicaciones éticas y políticas de las tecnologías digitales; el cómo personas, proyectos y esfuerzos están planteando alternativas a los sistemas automatizados y las algoritmias corporativas. Todo ello teniendo como punto de partida Wikipedia y los proyectos Wikimedia, uno de los protagonistas del internet libre y abierto de la era contemporánea.

Además del impacto pedagógico personal, el curso-taller tendrá una actividad final mediante la construcción colectiva del conocimiento, es decir, cada persona participante concluirá con un proyecto que se verá reflejado como un producto disponible al alcance del público. Queremos que este curso-taller sea una asignatura práctica, por lo que se contempla que las personas participantes puedan hacer una propuesta de diseño e implementación de proyectos educativos integrando los aprendizajes y herramientas como licencias libres, plataformas colaborativas y Recursos Educativos Abiertos.

Desde Wikimedia México celebramos que este curso-taller representa la creación formal de una asignatura dentro de una facultad de la UNAM —un esfuerzo inédito y hecho por primera vez en la comunidad global— especialmente para dialogar y compartir sobre el universo del conocimiento y cultura libre.

¿Nos vemos en agosto para iniciar juntas este trayecto?

Para mayor información sobre el curso-taller consulta este enlace.









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