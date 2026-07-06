Un editatón para (re) construir la memoria digital de Adolfo Gonzales Chaves

¿Qué historias de una comunidad llegan a internet? ¿Quiénes las escriben? ¿Qué imágenes las representan?

Estas preguntas nos quedaron dando vueltas después del último editatón realizado en Bahía Blanca por Wikimedistas en Cruce (Humanidades UNS, nodo de la Red de Wikimedistas en Ciencia Abierta conformada por Wikimedistas de la UNLP). A partir de esa experiencia, desde Wikimedistas de Necochea–Quequén, otro de los nodos de la red, decidimos llevar la iniciativa a otras localidades del sur bonaerense. Con el Wiki-móvil listo para salir a la ruta, nos propusimos organizar una serie de editatones para fortalecer la presencia de estas comunidades en los proyectos Wikimedia.

El sábado 27 de junio tuvo lugar el primero de ellos: el Editatón en Adolfo Gonzales Chaves. Una jornada colaborativa que reunió patrimonio, memorias familiares, fotografía e investigación científica con un mismo objetivo: construir colectivamente una representación más completa y diversa de la localidad en internet.

La jornada comenzó con un safari fotográfico por distintos sitios vinculados con la fundación de la ciudad. La estación del ferrocarril, el Hotel Los Pirineos, la plaza principal y las sedes de la Sociedad Italiana y la Sociedad Española fueron algunas de las paradas elegidas para recorrer la historia local a través de sus espacios más emblemáticos. Más que una caminata para tomar fotografías, el recorrido fue una invitación a detenerse, observar y preguntarnos qué elementos del paisaje cotidiano siguen contando la historia de la comunidad. Cada edificio, monumento o rincón fue una oportunidad para compartir recuerdos, reconstruir relatos familiares y reflexionar sobre el patrimonio que permanece vivo en la memoria de sus habitantes.

Las fotografías obtenidas durante el recorrido fueron incorporadas a Wikimedia Commons dentro de la categoría Adolfo Gonzales Chaves 2026. De esta manera, edificios, monumentos y paisajes de la localidad pasaron a formar parte del patrimonio visual disponible bajo licencias libres, permitiendo que cualquier persona pueda reutilizar estas imágenes para conocer y difundir la historia local. El recorrido también tuvo un acompañante muy especial: “El Rayo”, un vecino de cuatro patas muy conocido en la ciudad, que no dudó en sumarse al safari y también encontró su lugar en Commons.

La segunda parte de la jornada tuvo lugar en la Sociedad Española, donde se desarrolló la charla-taller Ancestría genética y memorias familiares: construyendo imaginarios identitarios más diversos. Allí, integrantes del grupo de investigación compartieron los avances de un proyecto que busca reconstruir los orígenes de las comunidades del sur bonaerense a partir del diálogo entre memorias familiares y estudios genéticos. La propuesta invitó a ampliar la mirada sobre la historia regional, incorporando procesos mucho más antiguos que los habitualmente presentes en los relatos locales. A partir de ese diálogo surgieron reflexiones sobre las historias que conservamos en nuestras familias, aquellas que se olvidaron o quedaron invisibilizadas y la diversidad de ancestrías que conforman el sur bonaerense.

La jornada concluyó con el editatón propiamente dicho. Quienes participaron descubrieron cómo funciona Wikipedia, realizaron sus primeras ediciones y exploraron Wikimedia Commons como una herramienta para compartir fotografías del patrimonio local bajo licencias abiertas. Al revisar cómo aparece representada la localidad en Wikipedia, las y los participantes detectaron tanto vacíos de información como casos de vandalismo, poniendo en evidencia la importancia de que las propias comunidades participen activamente en la construcción y el cuidado del conocimiento libre.

En muchas localidades del interior de la provincia de Buenos Aires, gran parte de la historia permanece en álbumes familiares, archivos personales, fotografías antiguas, documentos o relatos transmitidos de generación en generación. Cuando esos materiales no encuentran un lugar en los espacios digitales, parte de esa historia queda fuera de la memoria colectiva disponible en internet. Por eso, iniciativas como el Editatón en Adolfo Gonzales Chaves proponen una forma diferente de pensar el patrimonio: no solo como aquello que se conserva en edificios o archivos, sino también como un conjunto de imágenes, recuerdos, documentos y saberes que pueden compartirse, enriquecerse, preservarse e incluso cuestionarse colectivamente a través de los proyectos Wikimedia.

Porque construir conocimiento libre también es una manera de construir memoria.

Agradecemos especialmente al Municipio de Adolfo Gonzales Chaves, en particular a la Dirección de Cultura y Turismo, y a toda la comunidad por la cálida recepción, la apertura y la generosidad con la que compartieron sus historias, recuerdos y conocimientos durante toda la jornada.

¡Hasta la próxima parada del Wiki-móvil por el sur bonaerense!

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation