Finalizamos la editatón de la Wikiamistad entre Bolivia y Japón

Un estudiante de karate vistiendo un uniforme con las banderas de ambos países

La editatón de la Wikiamistad entre Bolivia y Japón se celebró en junio de 2026. 41 personas de Bolivia crearon 13 artículos nuevos en Wikipedia y 33 participantes de Japón crearon 80 nuevos artículos. Además, se ampliaron artículos ya existentes, se editaron y actualizaron entradas en Wikidata, ¡y subimos la asombrosa cantidad de 636 imágenes a Wikimedia Commons! Carlillasa presentará el informe por la parte boliviana y Wadakuramon presentará el informe por la parte japonesa.

Actividades en Bolivia

En Bolivia, concentramos nuestros esfuerzos en tomar fotografías para Wikimedia Commons, ya que la mayoría de nuestros voluntarios son fotógrafos (tanto profesionales como aficionados). Organizamos varias visitas a dojos de artes marciales japonesas y tomamos fotos de calidad de judo, aikido, karate, iaido y kendo (¡de hecho, actualmente la mayoría de las fotos de iaido en Commons son de Bolivia!). También visitamos un vivero de bonsái y asistimos a tres eventos de cosplay. La cultura japonesa es muy valorada en Bolivia. Muchísimos jóvenes son fanáticos de la gastronomía y el animé y, además, tenemos a muchos artistas marciales practicando disciplinas japonesas en todas las ciudades de Bolivia. Esta amistad nos dio la oportunidad de mostrar cuánto interés despierta la cultura japonesa en Bolivia, algo importante y relevante en nuestro país, pero que no estaba bien representado en los proyectos Wikimedia.

Cosplayer en La Paz Entrenamiento de karate Senseis de kendo Demostración de Aikido Demostración de Iaido Experto en bonsái También formamos una excelente alianza con la Sociedad Japonesa La Paz. Junto a ellos, realizamos un taller de Wikipedia y, pocas semanas después, tuvimos nuestra editatón presencial en sus instalaciones. El 27 de junio 24 voluntarios nos reunimos para mejorar artículos de Wikipedia relacionados con esta hermandad y categorizar imágenes en Commons. También visitamos el Centro Histórico de la Inmigración Japonesa a Bolivia, ubicado dentro del edificio de la Sociedad Japonesa, y aprendimos mucho sobre los primeros japoneses que llegaron al país, allá por 1899. Todo esto fue muy valioso, pues esta iniciativa sumó nuevos voluntarios nikkei a la comunidad boliviana, quienes tuvieron la oportunidad de compartir sus propias historias y mejorar información importante sobre los procesos históricos de la migración japonesa en Bolivia.

Foto grupal de la editatón en la Sociedad Japonesa La Paz. 27 de junio de 2026 ¡Estamos muy felices con los resultados y esperamos continuar con nuestra amistad con la comunidad japonesa! — Carlillasa

Editatón en Japón

En Japón, es raro escuchar o leer sobre Bolivia en el día a día. Sin embargo, una vez que comenzó la editatón, casi todos los días se añadieron nuevos artículos relacionados con la naturaleza, la sociedad y la cultura de Bolivia. Aunque no puedo enumerarlos todos, los artículos —que reflejan los diversos intereses de los participantes— resultan fascinantes; abarcan temas que van desde las minas de plata del Cerro Rico y las reuniones musicales de Las Flaviadas, hasta el intelectual Jaime Mendoza. También se puede apreciar el gran esfuerzo invertido por la comunidad, pues se realizaron desde entrevistas a fuentes valiosas, como “Andes no Ie Bolivia“, hasta la meticulosa traducción de textos extensos. De hecho, varias de estas entradas fueron seleccionadas por los editores como “Artículos nuevos” o “Artículos mejorados”, lo que demuestra la dedicación y el trabajo de la comunidad japonesa. Igualmente, los propios participantes de esta iniciativa actualizaban constantemente la página del evento con nuevo contenido.

Interior de Andes no Ie Bolivia en Kodaira, Tokio Salteña con té con canela en Andes no Ie Bolivia JICA en Yokohama y el Japanese Overseas Migration Museum

Fachada del restaurante El Bosque, Tsurumi-ku, Yokohama, Japón Empanada de queso y refresco de mocochinchi en El Bosque Trago de singani en el puesto de venta del Viento Boliviano durante un evento en JICA, en Yokohama

Una editatón presencial se celebró el 21 de junio en el Museo del Tabaco y la Sal en Tokio, un espacio relacionado a Bolivia por su conexión con la sal y el tabaco. 13 participantes visitaron las exhibiciones y aprovecharon algunos materiales del museo para crear o mejorar un total de 14 artículos ese día.

Foto grupal de la editatón en el Museo del Tabaco y la Sal. 21 de junio de 2026

Aunque la editatón se trataba de Bolivia —un país situado al otro lado del planeta—, logramos convocar a muchos participantes, a pesar del poco tiempo de preparación. Esta experiencia también nos demostró cómo la Wikipedia en japonés no solo llega a los japoneses, sino también a quienes están en el extranjero, incluida la diáspora japonesa. Después de esta experiencia, esperamos seguir colaborando con personas de todo el mundo a través de Wikimedia. — Wadakuramon

Logo de la Wikiamistad entre Bolivia y Japón

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