Construyamos juntos el programa de la Conferencia Wikimedia América Latina 2026

¡Queremos conocer tus miradas y experiencias en torno a Wikimedia! La comunidad Wikimedia en América Latina te invita a presentar propuestas para el programa de la Conferencia Wikimedia de América Latina 2026, el encuentro regional que reunirá a voluntarias y voluntarios, organizadores, comunidad técnica y editores experimentados del 19 al 21 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

¿Cómo construimos este camino?

La convocatoria para propuestas de programa estará abierta del 10 de julio al 10 de agosto de 2026. Buscamos propuestas que reflejen la diversidad de nuestra región: diferentes idiomas, territorios, tamaños de comunidades, trayectorias y formas de participación en el conocimiento libre en América Latina y el Caribe.

La Conferencia será un espacio regional para compartir experiencias, fortalecer capacidades en resolución de conflictos y participación inclusiva para construir colaborativamente estrategias que impulsen a nuestras comunidades. Además, este encuentro tiene un significado especial pues su realización incluye características como la diversidad cultural, lingüística y territorial para reflexionar sobre nuevas formas de compartir el conocimiento libre, desde nuestras propias realidades.

La convocatoria está abierta a cualquier persona integrante del movimiento Wikimedia, incluyendo personas voluntarias, afiliados, organizadores, investigadores, aliados y participantes interesados en el conocimiento libre. Puedes aportar a esta construcción colectiva a través de propuestas de programas en distintos formatos, por ejemplo:

Presentación relámpago: exposición de ideas innovadoras, experiencias, aprendizajes o herramientas en un formato ágil. Máximo 10 minutos Presentaciones ampliadas (presentaciones/demostraciones): espacios expositivos para presentar un concepto, historia, investigación, proyecto o herramienta. Incluye un espacio breve para preguntas. Máximo 25 minutos. Talleres, clínicas o consultorios (incluidas las expresiones artísticas): formatos participativos orientados al aprendizaje práctico, el desarrollo de capacidades, el diseño colaborativo o la resolución colaborativa de desafíos. Incluye propuestas con enfoque artístico, lúdico y/o de integración comunitaria. Máximo 60 minutos. Paneles/foros/reuniones: conversaciones moderadas entre varias personas que buscan intercambiar experiencias, debatir desafíos y proponer soluciones colectivas. Incluye espacios de diálogo y coordinación estratégica entre personas vinculadas a una temática, idioma, región o comunidad específica. Máximo 60 minutos. Presentación de póster: exposición visual que sintetiza los resultados de un proyecto en un intercambio informal entre autores y asistentes. Máximo 10 minutos. Propuesta de reto técnico problema específico relacionado con plataformas y proyectos de conocimiento abierto como Wikimedia, OpenStreetMap, Wikidata o Wikibase, que puede abordarse mediante el desarrollo o mejora de software, herramientas, modelos de datos, automatizaciones, integraciones, visualizaciones u otras soluciones tecnológicas durante un espacio de hackatón)

Estas propuestas deben enmarcarse los ejes temáticos de la conferencia

Autorrepresentación en Internet : Experiencias de comunidades históricamente subrepresentadas (pueblos indígenas, afrodescendientes, diversidades sexo-genéricas y memorias locales) para narrarse a sí mismas en los proyectos Wikimedia.

: Experiencias de comunidades históricamente subrepresentadas (pueblos indígenas, afrodescendientes, diversidades sexo-genéricas y memorias locales) para narrarse a sí mismas en los proyectos Wikimedia. Infraestructura sociotécnica : Un espacio con enfoque práctico y hackathon para expandir y diversificar la comunidad técnica regional a través de herramientas, datos abiertos e inteligencia artificial.

: Un espacio con enfoque práctico y hackathon para expandir y diversificar la comunidad técnica regional a través de herramientas, datos abiertos e inteligencia artificial. Innovación en el conocimiento libre: Proyectos y metodologías creativas en educación, cultura y alianzas para inspirar nuevas prácticas dentro del movimiento.

Plazos y condiciones

Queremos recordarte que la presentación de propuestas para el programa es un proceso independiente del proceso de solicitud de beca. Como este es un espacio bilingüe puedes llenar el formulario en español o portugues. Presenta tus propuestas hasta las 23:59 del 10 de agosto de 2026 (UTC-4 ).

Puedes presentar hasta tres propuestas, te recomendamos que explores los diferentes formatos y propongas abordajes en coordinación con otras personas y equipos de la región. Te notificaremos sobre las aceptaciones en el mes de septiembre.

¡Tu experiencia importa! Comparte tus aprendizajes, ideas y preguntas para seguir construyendo un movimiento Wikimedia más diverso, colaborativo y conectado en América Latina y el Caribe.

Si tienes dudas o consultas, puedes escribirnos a: miwikilatam2026@gmail.com

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