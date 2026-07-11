Wikimedia España en GLAM Labs Futures 2026: futuro de los laboratorios de patrimonio digital

Wikimedia España participó en GLAM Labs Futures 2026, un encuentro internacional celebrado los días 25 y 26 de junio en el Edinburgh Futures Institute que reunió a profesionales e investigadores de galerías, bibliotecas, archivos y museos (GLAM) para debatir sobre el futuro de los laboratorios de innovación en el ámbito del patrimonio digital.

Desde Wikimedia España participaron Gustavo Candela, como parte de la organización del encuentro (Universidad de Alicante y miembro de la Junta Directiva de Wikimedia España) y Rubén Ojeda (responsable de proyectos de Wikimedia España), quienes intervinieron en diferentes sesiones.

El evento partió de una pregunta central que marcó el desarrollo de las sesiones: ¿cómo pueden los GLAM Labs seguir siendo relevantes y sostenibles en un contexto marcado por la inteligencia artificial, las infraestructuras de datos y las limitaciones de recursos?

El encuentro se desarrolló en un momento clave para este tipo de iniciativas, marcado por el avance de la inteligencia artificial, la consolidación de nuevas infraestructuras de datos y la necesidad de repensar la sostenibilidad de los proyectos culturales digitales.

Un programa con voces internacionales de referencia

El programa reunió a algunas de las principales voces internacionales en el ámbito de los GLAM Labs, la investigación digital y las infraestructuras de conocimiento abierto, consolidando el encuentro como un espacio de referencia para este campo.

Las sesiones principales estuvieron a cargo de Melissa Terras (Universidad de Edimburgo) y Tim Sherratt (historiador y hacker), dos figuras clave en la reflexión sobre humanidades digitales, datos culturales y experimentación con colecciones digitales.

Junto a ellos, el encuentro contó con la participación de perfiles de referencia internacional como Abigail Potter (Biblioteca del Congreso de Estados Unidos), Alba Irollo (Europeana), Katrine Hofmann (Biblioteca Real de Dinamarca), Mahendra Mahey (Universidad de Tallin), Olga Holownia (Internet Preservation Consortium) y Sally Chambers (DARIAH-EU y Biblioteca Británica), entre otros, aportando distintas perspectivas sobre la evolución de los laboratorios culturales en Europa y América.

Laboratorios de patrimonio digital en transformación

A lo largo de las dos jornadas, el debate puso de relieve que los GLAM Labs se encuentran en una fase de redefinición. Estos espacios, nacidos en muchos casos como iniciativas experimentales, se han consolidado como puntos de conexión entre investigación, tecnología y patrimonio cultural, pero afrontan ahora el reto de garantizar su continuidad en el tiempo.

La sostenibilidad fue uno de los temas centrales del programa. Las conversaciones abordaron la necesidad de explorar nuevos modelos organizativos, estrategias de financiación y formas de integrar los laboratorios dentro de las estructuras permanentes de las instituciones culturales, evitando su dependencia de proyectos temporales.

Datos, inteligencia artificial e infraestructuras culturales

Otro de los ejes principales del encuentro fue el impacto de las infraestructuras de datos y la inteligencia artificial en el ámbito del patrimonio cultural.

Las sesiones analizaron cómo las iniciativas de ciencia abierta, los espacios europeos de datos patrimoniales y las plataformas tecnológicas están transformando la forma en que se describen, conectan y reutilizan las colecciones digitales. En este contexto, los GLAM Labs se perfilan como espacios clave para experimentar con estas tecnologías y traducirlas en prácticas accesibles para las instituciones culturales.

Ciencia abierta, participación y bienes comunes del conocimiento

El programa también abordó la relación entre patrimonio digital, ciencia ciudadana y bienes comunes del conocimiento. Se debatió sobre la importancia de fomentar la participación pública en proyectos culturales, promover el acceso abierto al conocimiento y fortalecer comunidades en torno a los datos culturales.

Estas reflexiones refuerzan el papel de los GLAM Labs como infraestructuras que pueden contribuir a modelos más abiertos, colaborativos y sostenibles de producción y reutilización del conocimiento.

Aprender del error en procesos de innovación

Entre las sesiones más destacadas se encontró “Learning from failure: When Labs go wrong”, centrada en proyectos que no alcanzaron los resultados esperados pese a su solidez técnica o conceptual.

La sesión puso en valor el aprendizaje derivado del error como parte fundamental de los procesos de innovación institucional, especialmente en contextos donde la experimentación forma parte del propio diseño de los proyectos..

Participación de Wikimedia España

Wikimedia España participó en una sesión dedicada a repensar el concepto de GLAM Lab, sus límites y sus oportunidades en el contexto actual.

El debate se articuló en torno a una pregunta clave: cuando una institución cultural comparte sus datos en Wikidata, ¿está devolviendo el conocimiento al público o contribuyendo a alimentar nuevas infraestructuras tecnológicas basadas en inteligencia artificial?

Esta reflexión permitió abrir una conversación sobre el papel de las plataformas de conocimiento libre en el ecosistema GLAM y sobre la importancia de garantizar que la apertura de datos se traduzca en acceso, reutilización y retorno social del conocimiento.

Un ecosistema en redefinición

GLAM Labs Futures 2026 mostró una comunidad internacional consolidada que se encuentra en un momento de revisión estratégica. Los laboratorios de patrimonio digital ya no se entienden únicamente como espacios de experimentación técnica, sino como infraestructuras culturales con implicaciones organizativas, sociales y políticas.

El reto que se abre en este contexto no es solo tecnológico, sino también institucional: cómo sostener estos espacios, cómo integrarlos de forma estable en las estructuras culturales y cómo asegurar su impacto a largo plazo.

Desde Wikimedia España, valoramos especialmente la participación en este tipo de encuentros internacionales, que permiten seguir fortaleciendo el diálogo entre comunidades, instituciones y proyectos abiertos en torno al conocimiento libre y el patrimonio digital.

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