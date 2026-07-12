De las aulas a Wikipedia: así fue el primer semestre de Wikipedia en la Universidad

Durante el primer semestre de 2026, el Programa de Educación de Wikimedia Argentina llevó adelante una nueva etapa de Wikipedia en la Universidad, el proyecto que acerca Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikidata a docentes, estudiantes, investigadores e integrantes de instituciones de nivel superior de todo el país.

Entre abril y junio trabajamos con seis instituciones y reunimos a estudiantes de Periodismo, Bibliotecología, Comunicación Social, Biología y distintas carreras universitarias. También acompañamos proyectos de investigación y propuestas de alfabetización digital.

Las actividades combinaron encuentros virtuales y presenciales, análisis crítico de contenidos, edición de artículos y liberación de imágenes. En total, participaron 250 personas y se realizaron 70 mejoras en los proyectos Wikimedia.

Nuevas instituciones

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Durante mayo trabajamos de manera virtual con Maximiliano Peret y seis estudiantes de la materia Periodismo Digital de la UNICEN, con sede en Olavarría.

La propuesta se concentró en analizar cómo se construyen los contenidos periodísticos en Wikipedia y en mejorar artículos relacionados con la profesión y sus diferentes campos de especialización.

Algunos de los contenidos trabajados fueron:

UNICEN e Instituto del Profesorado de Arte de Tandil

Entre abril y junio acompañamos de manera virtual al proyecto de investigación Mujeres Cantoras de la Música Popular, desarrollado por la UNICEN y el Instituto del Profesorado de Arte de Tandil.

La experiencia reunió a 20 docentes, integrantes de equipos de investigación y participantes interesados en recuperar las trayectorias de mujeres referentes de la música argentina.

Como resultado del proceso se crearon y mejoraron biografías que amplían la presencia de músicas populares argentinas en Wikipedia, entre ellas:

Instituto de Formación Técnica Superior N.º 13

En mayo y junio desarrollamos una propuesta mixta, con encuentros virtuales y presenciales, junto a María Emilia Coronado y 35 estudiantes de la materia Fuentes y Servicios de Información I de la carrera de Bibliotecología, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las y los estudiantes conocieron las políticas y dinámicas de funcionamiento de Wikipedia, analizaron fuentes de información y trabajaron en la mejora de artículos sobre distintas temáticas.

Entre los contenidos editados se encuentran:

Universidad Nacional del Delta

En junio realizamos una jornada presencial en San Fernando junto a Sergio Santamarina, docente y voluntario de la comunidad Wikimedia, y el equipo de la materia Alfabetización Digital Académica.

Participaron 45 estudiantes de primer año de las distintas carreras de la Universidad. La actividad se organizó en tres microtalleres que combinaron juegos, ejercicios de edición y liberación de imágenes en Wikimedia Commons.

Entre los archivos incorporados se encuentran:

Taller llevado adelante en el marco del proyecto Wikipedia en la Universidad en la UNDelta, junio 2026. Autora: Florencia Guastavino CC BY SA 4.0

Instituciones con las que seguimos trabajando

Universidad Nacional del Nordeste

Por segundo año consecutivo, trabajamos con la Universidad Nacional del Nordeste. Felipa Caballero y Juan Manuel González Breard incorporaron la propuesta en la materia Lingüística Textual de la carrera de Comunicación Social.

Durante mayo y junio, 20 estudiantes participaron de manera virtual desde Corrientes y mejoraron contenidos vinculados con la comunicación social en Argentina.

Uno de los artículos trabajados fue:

Universidad Nacional de Misiones

También continuamos la articulación con el Profesorado Universitario en Biología de la Universidad Nacional de Misiones.

En junio, Alicia Alvarez, Cecilia Fernández Díaz y Danilo Aichino trabajaron con 18 estudiantes de la materia Ecología General. La propuesta, desarrollada de manera virtual, se orientó a crear y mejorar contenidos sobre especies nativas de Argentina.

Entre los artículos producidos se encuentran:

Captura de pantalla del taller de cierre del proyecto Wikipedia en la Universidad, con docentes y estudiantes del PUB de la Universidad Nacional de Misiones. Autora: Florencia Guastavino – CC BY SA 4.0

Conocimiento académico, público y accesible

Las experiencias del primer semestre mostraron distintas maneras de incorporar los proyectos Wikimedia a la educación superior: como herramientas para la alfabetización digital, espacios de divulgación de investigaciones académicas y plataformas para visibilizar conocimientos, personas y territorios que todavía tienen una presencia limitada en internet.

Durante el segundo cuatrimestre continuaremos trabajando con universidades e instituciones de nivel superior para desarrollar nuevas experiencias y seguir ampliando el conocimiento libre desde Argentina.



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