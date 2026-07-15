“Figuras ocultas del Caribe”: un evento de edición para visibilizar la literatura caribeña en Wikipedia

El pasado mes de marzo de 2026, tuve la oportunidad de participar como co-formadora en el evento “Figuras ocultas del Caribe: un evento de edición para visualizar la literatura caribeña”. Fueron dos días de talleres de edición de Wikipedia centrados en la creación y mejora de artículos, con el objetivo de reducir la brecha de contenidos sobre el Caribe en la enciclopedia en línea.

Este evento marcó el inicio de una colaboración entre tres colectivos: el Create Caribbean Research Institute (CCRI), fundado y dirigido por la Dra. Schuyler Esprit y reconocido como el primer centro de humanidades digitales del Caribe; la organización global y grupo de usuaries de Wikimedia Whose Knowledge?, que se centra en los conocimientos de las comunidades marginadas (la mayoría del mundo) en Internet, incluidos los proyectos Wikimedia; y Noircir Wikipédia, una iniciativa que tiene como objetivo subsanar las carencias en cuanto a referencias, artículos e información sobre la cultura, las personalidades africanas y de la diáspora africana y afrodescendiente en Wikipedia, focalizando su trabajo en evitar sesgos derivados de la historia colonial, como la eufemización de crímenes históricos, el uso de estereotipos racistas o una selección eurocéntrica de las fuentes.

Esta alianza nos permite abordar la escasa representación de las perspectivas del Sur Global y promover espacios de investigación y edición que contribuyan a equilibrar la brecha de producción y difusión de contenidos que separan el Norte del Sur. La actividad fue financiada por el Knowledge Equity Fund (Fondo para la Equidad del Conocimiento) de la Fundación Wikimedia.

Cuando el lugar le da sentido al evento

Los talleres de edición fueron realizados en la sede del Create Caribbean Research Institute en el Campus Mona de la Universidad de las Indias Occidentales (UWI, en sus siglas en inglés), en Kingston, Jamaica

Para mí, como fundadora del proyecto Noircir Wikipédia, estar por primera vez en este recinto ha sido muy significativo. La UWI, como se le conoce mundialmente, fue una de las universidades pioneras del movimiento Black Power caribeño de los años sesenta y setenta, especialmente a través del activismo docente y estudiantil. Movimiento negro caribeño que cuestionó las estructuras poscoloniales, imperialistas y racistas, alineándose con el movimiento internacional Black Power y centrándose al mismo tiempo en la liberación social, económica y racial a nivel local.

Durante mi estancia en Kingston, visité con Schuyler la biblioteca del Campus Mona, y el Museo UWI que se encuentra en el edificio del vicerrectorado y cuenta la historia de la creación del campus. Esta inmersión me permitió apreciar de manera más tangible, la importancia de estar presentes como proyecto en estos espacios académicos, de creación y difusión del conocimiento.

Los talleres

Colaboramos con Schuyler y el equipo de Whose Knowledge?, Mariana Fossati y Sunshine Fionah Komusana, en el proceso de planificación y organización con varias reuniones previas antes de los talleres en sí.

Los talleres comenzaron el día 5 de marzo y fueron programados para realizarlos de forma híbrida. Nos instalamos en el aula del Instituto. Estaban allí los estudiantes y los bibliotecarios e investigadores del Campus Mona, y de otros campus, como una bibliotecaria del Campus San Agustin, de Trinidad y Tobago. En línea también esperaban impacientes el comienzo del taller unas 20 personas. En total, entre las dos jornadas de edición, y contando participantes presenciales y a distancia, podemos decir que han participado casi 70 personas.

La actividad comenzó con una cálida bienvenida de Schuyler y la presentación de la base de datos interactiva Visualizing Caribbean Literature (VCL), creada por Create Caribbean, que contiene más de 3.000 obras literarias sobre la experiencia caribeña o escritas por autores y autoras que se identifican como caribeños. También explicó cómo se forman los alumnos y pasantes en la investigación y en la contribución de contenido para los archivos y las plataforma digitales y por supuesto, cómo han sido formados en la edición de Wikipedia. Después me presentó y me cedió la palabra para presentar el proyecto Noircir Wikipédia, enfatizando la importancia de la utilización de fuentes provenientes de la región del Caribe para los artículos de Wikipedia que íbamos a redactar y mejorar y para el contenido de otros proyectos Wikimedia, como Wikidata.

Para los talleres, todes les participantes habían recibido previamente por correo electrónico, una plantilla con la lista de trabajo y las instrucciones para crear sus cuentas de Wikipedia y comenzar a editar.

Se crearon varias salas de edición híbridas. Es decir, en una misma sala concurrieron personas presentes físicamente y virtualmente. Schuyler y yo, navegamos entre la sala presencial y las salas virtuales para responder preguntas e intercambiar información y estrategia en la identificación de las fuentes fiables. Además contamos con el apoyo de pasantes del Instituto en todos los grupos. Mariana Fossati, de Whose Knowledge?, también estuvo presente a la distancia para editar y apoyarnos.

Tuve intercambios muy interesantes con varios bibliotecarios y bibliotecarias participantes. Me mostraron páginas web de archivos que no se encuentran en los circuitos de búsqueda habituales, evidenciando cómo los algoritmos también reproducen desigualdades geográficas en el acceso a la información. Y por supuesto, ni hablar de lo que facilita la búsqueda de documentos tener bibliotecaries a tu lado!

Schuyler hizo que la gente se sintiera comprometida e interesada por los talleres, demostrando la importancia de la facilitación, especialmente cuando se colabora con personas que nunca antes habían editado. Gestionó algunos desafíos de logística de una manera muy inteligente, tanto en línea como en persona. Por ejemplo, el primer día del evento se vio afectado por un inesperado incidente de seguridad en las wikis que impidió editar Wikipedia durante el 5 de marzo. Schuyler supo manejar muy bien la situación, pidiéndole a les participantes abrir un documento compartido y continuar el trabajo guardando sus ediciones y referencias en el documento off-wiki.

La colaboración fue muy natural y fluida a lo largo de los dos días. Tanto los editores debutantes como los experimentados mostraron mucho entusiasmo y muchas ganas de seguir editando, pero también fueron conscientes de la dificultad de crear un buen artículo y cuánto trabajo hay detrás de cada afirmación en el mismo.

Espejos: la importancia de la diversidad en los procesos de edición

Este evento me confirma lo provechoso que es unir a un público diverso en los talleres y sobre todo en los espacios académicos. Bibliotecaries, archivistas, estudiantes, pasantes, docentes. La diversidad de experiencias y formas de entender el entorno digital permite ampliar perspectivas y cuestionar las prácticas establecidas, generando algo más que colaboración: creando aprendizaje colectivo.

No deja de sorprenderme el entusiasmo que veo en los rostros de les participantes. Ver la satisfacción de quienes logran publicar o mejorar un artículo vinculado a su propia cultura confirma el impacto directo de este tipo de iniciativas. Nuevas biografías como las del novelista y poeta Alick Lazare, de Dominica, o la escritora Celeste Mohammed de Trinidad y Tobago, están ahora disponibles en Wikipedia, junto con más de 50 entradas sobre figuras de las letras caribeñas actualizadas y mejoradas. ¡Sabemos que estando en Wikipedia, cada nueva entrada es un saber compartido para el mundo!

De esta experiencia aprendimos que un proyecto pedagógico en colaboración con bibliotecaries, docentes y estudiantes, es un instrumento eficaz para mostrar varias aristas de la edición de Wikipedia. Sobre todo cuando se utilizan como punto de partida bases de datos construidas desde regiones donde la producción escrita y las publicaciones están menos representadas en el universo digital –en este caso, la región caribeña.

¿Qué bases de datos seleccionar para este tipo evento? Las plataformas digitales no organizan ni recogen sus datos, ni las informaciones que contienen, de la misma manera. Los métodos varían de acuerdo a:

a) al material que se quiere “almacenar”;

b) los recursos que se poseen para este trabajo (recursos humanos y materiales); y

c) la selección de lo que por su importancia debe/puede ser almacenable o archivable.

¿Qué otras fuentes de la región caribeña son accesibles para completar las informaciones que encontramos en las bases de datos propuestas durante el proceso de edición? Quienes editamos Wikipedia todavía tenemos limitaciones para usar la pluralidad de fuentes de conocimiento que nos ofrece el mundo. Estas fuentes de conocimiento diversas no están plenamente reconocidas por las políticas, los usos y formas fijadas por la comunidad de wikipedistas, que tiene como referencia las fuentes eurocéntricas. Este tipo de eventos, que nos ponen a mano fuentes de saberes regionales, nos ayuda a concientizar a les participantes sobre la profunda brecha de contenido que existe aún en la enciclopedia en línea, y cuán importante y beneficioso para la región es trabajar en reducirla.

El excelente trabajo realizado por el proyecto Visualizing Caribbean Literature y la biblioteca Digital DLOC en el Caribe, que son de las pocas bases de datos del Caribe reconocidas en el ámbito de Wikipedia, no puede abarcar la multiplicidad de culturas y voces del saber de la región. Necesitamos abogar para que otro tipo de archivos, que muchas veces cuentan con grabaciones de audio y de videos de historia oral, sean incluidos como tipo de fuentes válidas para crear artículos enciclopédicos.

En el Caribe conviven muchísimas lenguas que están bastante bien representadas en Wikipedia. Pero la región en sí misma, está poco representada. Esto no es casualidad; la asignación colonial de la región como lugar de ocio y de extracción de riquezas, y no como una región poseedora de un acervo cultural rico y múltiple, ha dejado sus huellas en cómo valoramos, cuidamos y difundimos este acervo.

Hacia una mayor equidad del conocimiento

Necesitamos repensar las estrategias de trabajo con respecto al Caribe y creo que esto puede servir a otras regiones subrepresentadas.

Quisiera proponer algunas acciones concretas:

Necesitamos relanzar estadísticas de las contribuciones por región, actualizarlas y focalizar una buena parte de los recursos de la comunidad para poder trabajar en el crecimiento de las regiones que aparecieran subrepresentadas en las estadísticas.

Mejorar para estas regiones el acceso a los fondos de Wikimedia para fortalecer la contribución a los proyectos wiki, y ajustar sus requisitos según las características de las regiones y las temáticas abordadas teniendo en cuenta la desigualdad estructural en el acceso a recursos materiales y humanos en muchas latitudes, dado el contexto socio-económico.

Crear un programa permanente, con asignación de fondos, asesoría y/o mentoría para las iniciativas nacientes de las regiones subrepresentadas y para grupos de usuarios, grupos temáticos y proyectos afines con dichas iniciativas. Integrar actores locales desde el inicio de los proyectos.

Revisar colectivamente, de manera recurrente, los criterios de validación de fuentes de conocimiento para la edición de Wikipedia a nivel de la comunidad y trabajar continuamente en la ampliación y actualización de la fuentes validadas.

Incorporar a los primeros talleres de las iniciativas nacientes, grupos de apoyo relacionados con la temática de los eventos y con las versiones lingüísticas en la cual se realizan los talleres, a través de llamados o invitaciones en la comunidad.

Las regiones subrepresentadas como el Caribe, necesitan acciones afirmativas desde la comunidad y la Fundación Wikimedia. Pero esto debe hacerse con un sentido de responsabilidad, al examinar las particularidades de la región y propiciando la apertura por parte de la comunidad a la consideración de otras fuentes, otros archivos, en otros soportes, y otros modelos de descripción diferentes a los de las escuelas de archivación y ordenamiento europeas. Y esto conlleva también a una lectura crítica y no eurocentrada de los propios archivos situados en el Norte Global.

Cultura libre con justicia del conocimiento

En un contexto marcado por el tecno-feudalismo, los proyectos Wikimedia representan una de las pocas infraestructuras globales donde el conocimiento puede seguir siendo libre, colaborativo y accesible. Defender y ampliar ese espacio implica trabajar activamente por la equidad y la justicia digital.

Porque sin justicia del conocimiento, no hay conocimiento libre.

Ivonne González Núñez (AfricanadeCuba)

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