Cómo fortalecer el dominio público con Wikidata

Desde 2025, un conjunto de iniciativas de América Latina que compartimos una visión común sobre cómo fortalecer el patrimonio cultural de nuestros territorios nos juntamos para lanzar el proyecto regional “Fortaleciendo el dominio público latinoamericano con Wikidata”. En este post les contamos por qué Wikidata es una excelente herramienta para mejorar la información sobre patrimonio en países del Sur Global, qué estrategias consideramos exitosas y cómo replicar la iniciativa en otros lugares.

Barreras al patrimonio cultural en América Latina

El acceso a las obras culturales de carácter patrimonial en América Latina enfrenta severas limitaciones debido a la escasez, dispersión y falta de sistematización de datos sobre autores/as y el estatus de sus derechos de autor. La carencia de datos abiertos y accesibles frena los proyectos de digitalización y afecta con mayor intensidad la visibilidad de expresiones culturales subalternas (las de mujeres, diversidades y comunidades racializadas).

A esto se suman los extensos plazos de derechos de autor y las complejidades legislativas que varían por país. El desconocimiento sobre el estatus legal de las obras genera temor a infringir derechos, lo que inhibe el uso libre de materiales que ya están en dominio público.

De proyectos locales a un proyecto regional

Los enfoques tradicionales en el movimiento Wikimedia para fortalecer el acceso al dominio público en conjunto con bibliotecas, archivos y museos han estado fuertemente centrados en crear y mejorar artículos de Wikipedia, o bien en digitalizar obras y ponerlas a disposición a través de Wikimedia Commons y Wikisource.

Sin embargo, desde comienzos de esta década, diversas personas y grupos en la región comenzamos a incorporar una nueva estrategia que pone el foco en Wikidata para sistematizar la información dispersa sobre patrimonio. Esta estrategia tiene varias ventajas. Wikidata es una base de datos estructurados, es multilingüe, permite una conexión con múltiples catálogos y bases de datos culturales, y permite hacer búsquedas de información muy potentes. Podemos usar Wikidata para conectar contenidos ya digitalizados y alojados en otros proyectos Wikimedia, pero también podemos crear y mejorar ítems de Wikidata aunque aún no tengamos acceso a las obras o la posibilidad de digitalizarlas. Así tendremos información confiable para encontrar el patrimonio ya digitalizado y para encarar futuros proyectos de digitalización.

Por otro lado, aunque parezca contraintuitivo, el trabajo con Wikidata está al alcance de cualquier persona: hemos descubierto que la curva de aprendizaje para ediciones sencillas en Wikidata sobre patrimonio cultural es mucho menor que la que existe para Wikipedia (con sus complejas normas editoriales) o para Wikisource (cuyo sistema de transcripción y maquetado es técnicamente desafiante), y probablemente también es menor que la de un proyecto como Wikimedia Commons, donde si bien es sencillo cargar contenidos multimedia, es complejo navegar las restricciones de derechos de autor.

Las ideas buenas suelen surgir en distintos lugares al mismo tiempo. Y efectivamente, en los últimos años fueron surgiendo iniciativas en muchos países de la región. Así fue como en México, por ejemplo, comenzaron a usar queries de Wikidata para identificar obras y autores/as en dominio público; en Chile comenzaron a dar cursos de Wikidata orientados a patrimonio cultural; en Colombia comenzaron a editar Wikidata para visibilizar a los autores y autoras que cada año entran en dominio público, y en Uruguay creamos una aplicación web basada en Wikidata para brindar un acceso más amigable a los datos sobre patrimonio.

Durante eventos como GLAM Wiki Montevideo 2023 y Wikimedia+Libraries Ciudad de México 2025, las personas involucradas en estos proyectos locales nos fuimos encontrando y aprendiendo mutuamente. Y de esos encuentros surgió la idea superadora: articular nuestros esfuerzos en un proyecto regional, con el apoyo de los capítulos y grupos de usuarios locales. La articulación regional permite intercambiar saberes, formarnos juntos y mutuamente, compartir metodologías y consolidar alianzas a nivel regional, entre otras ventajas. Para bajar a tierra esto con algunos ejemplos concretos:

Entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 hicimos el curso “Wikidata y dominio público”, una formación en línea a staff y voluntarios de capítulos y grupos de usuarios de la región para que estos puedan replicar los aprendizajes en sus territorios. El repositorio de materiales y la grabación de todas las clases está disponible aquí.

A comienzos de 2026, la Biblioteca Nacional de Uruguay, en colaboración con Wikimedistas de Uruguay, publicó una lista de autores que ingresaron al dominio público el 1 de enero. Esta metodología fue replicada de la metodología que se venía llevando a cabo en Colombia a través de la colaboración entre la Biblioteca Nacional de Colombia, Fundación Conector y Wikimedia Colombia.

Durante el período 2026/2027 realizaremos formación sobre Wikidata y dominio público a instituciones regionales, como la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) y la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica (ABINIA).

Estas son solo algunas de las posibilidades que brinda unir fuerzas, en lugar de llevar adelante esfuerzos aislados y desconectados.

Estrategias para ampliar el acceso al patrimonio

Taller de Wikidata para el patrimonio cultural, en la Biblioteca Nacional de Uruguay. Disponible en Wikimedia Commons bajo licencia CC BY-SA.

Lo que nació de la voluntad de unirnos, hoy ya está consolidado en una estrategia estructurada bajo seis pilares fundamentales. Creemos que estos pilares pueden ser útiles para replicar la iniciativa en otras regiones, así que aquí se los compartimos:

1. Formación. Es fundamental capacitar a wikimedistas, afiliados y profesionales de bibliotecas, archivos y museos en el uso de Wikidata para llenar lagunas de información sobre patrimonio cultural. Las formaciones que hacemos combinan talleres presenciales locales realizados en colaboración con instituciones locales, con formaciones en línea que permiten la participación de personas de distintos lugares. Los temas en que nos enfocamos incluyen, entre otros: la ontología de Wikidata sobre autores/as, obras e instituciones culturales; los aspectos legales del dominio público; la realización de consultas SPARQL para obtener información de Wikidata; y la edición masiva de Wikidata con herramientas auxiliares.

2. Alianzas con instituciones de patrimonio. Para crear y sostener estas alianzas, el trabajo territorial es insustituible. Pero la existencia de un proyecto regional permite generar alianzas a nivel continental con redes de instituciones, y también brinda mayor sustento a los grupos locales para generar las alianzas en sus territorios. A la hora de ir a hablar con una biblioteca o museo local, cada grupo llega respaldado por metodologías y ejemplos exitosos en la región de cómo colaborar en el trabajo con datos abiertos. Esto es útil para encarar el diálogo con instituciones que van desde bibliotecas nacionales a pequeños museos o bibliotecas locales. En nuestro caso, durante el primer año trabajamos en alianza con ocho instituciones de patrimonio de cuatro países.

3. Consolidación de una comunidad de práctica. Las alianzas con las instituciones no alcanzan. El movimiento Wikimedia se nutre principalmente del trabajo voluntario de miles de personas que desean contribuir al conocimiento libre para el bien de la sociedad. Por esta razón, es clave contar con una comunidad de editores y editoras con interés en llenar lagunas de información sobre dominio público en Wikidata. En nuestro caso, esto lo hacemos de distintas maneras:

4. Desarrollo de tecnología basada en necesidades reales. Wikidata es una herramienta excelente para este proyecto. Sin embargo, es una base de datos generalista, que no cuenta con una interfaz específicamente diseñada para consultar y editar la información sobre el dominio público. Lo interesante es que el ecosistema Wikimedia brinda la posibilidad de crear y alojar herramientas que se adapten a las necesidades de una comunidad. Así es que creamos la aplicación web Paulina, disponible en paulina.toolforge.org. Paulina provee una interfaz simple y amigable para buscar autores/as y obras culturales, identificar obras en dominio público en diferentes jurisdicciones y acceder a las obras. Recientemente, gracias a una pasantía realizada por la desarrolladora Nurah Wakili a través del programa Outreachy, Paulina incorporó funciones para crear y modificar ítems sobre autores/as y obras de Wikidata de manera sencilla. Las características de Paulina están en constante evolución para adaptarse a las necesidades que surgen en talleres y actividades. Paulina ganó el Premio a la herramienta más genial de Wikimedia 2025 (Wikimedia Coolest Tool Award 2025) en la categoría de herramienta más innovadora, y tiene cientos de usuarios cada día. Les invitamos a probar la herramienta, a usarla en talleres locales y a sugerir mejoras.

5. Flexibilidad. Articular proyectos locales en una iniciativa regional es una tarea que debe realizarse con cuidado. Si bien los proyectos comparten el tema y muchos de los objetivos, hay contextos, historias y oportunidades que son propias de cada grupo en cada lugar. Por eso, el proyecto rechaza los marcos rígidos. Si bien tenemos un marco común, las modalidades de las actividades y alianzas locales se adaptan a la realidad de cada territorio. Esto favorece la innovación y nos permite seguir aprendiendo mutuamente.

6. Articulación más allá de los cuatro países. Si bien por ahora el proyecto incluye cuatro equipos de trabajo en Chile, Colombia, México y Uruguay, buscamos seguir tejiendo redes con otros grupos que trabajan temas de patrimonio cultural con Wikidata o que desean empezar a hacerlo. Les invitamos a contactarnos a través del WikiProyecto Dominio Público en América Latina.

Un proyecto que entra en su segundo año

El proyecto regional “Fortaleciendo el dominio público latinoamericano con Wikidata” acaba de entrar en su segundo año de trabajo. Somos un grupo de 12 organizadores, reunidos en 4 equipos nacionales, trabajando en conjunto con Wikimedia Chile, Wikimedia Colombia, Wikimedia México, Wikimedistas de Uruguay, Fundación Conector, Ártica y Data Uruguay, con el apoyo de un grant de la Fundación Wikimedia. En próximos posts de Diff seguiremos contándoles nuestros aprendizajes.

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