Documentando el patrimonio de los pueblos originarios: una capacitación de Muj(lh)eres latinoamericanas en Wikimedia

Imagina un mundo en el que todo ser humano pueda compartir libremente la suma de todo el conocimiento. Ese es nuestro compromiso.

Una de las mayores fortalezas del movimiento Wikimedia es que cualquier persona puede contribuir a que el conocimiento sobre su comunidad, su cultura y su historia sea accesible para todo el mundo. Ese fue el objetivo de una capacitación organizada por la Escuela de lideresas, un programa del grupo de usuarias Muj(lh)eres latinoamericanas en Wikimedia (MLA), en la que las participantes aprendieron a editar Wikipedia y Wikimedia Commons mientras documentaban una manifestación cultural de gran relevancia para Bolivia.

La escuela de mujeres latinoamericanas tiene como objetivo reclutar y animar a más mujeres a unirse a la comunidad del movimiento Wikimedia. A la ausencia de representatividad de las mujeres en Wikipedia, debemos agregar la poca información en los artículos sobre algunos países latinoamericanos, Nuestra intención es disminuir ambas brechas porque creemos en los beneficios de una representación equitativa de voces y perspectivas. En nuestras capacitaciones para mujeres buscamos generar contenido diverso y de calidad que represente la pluralidad de las mujeres latinoamericanas y sus experiencias. Se trata de cursos en línea, de manera virtual, con un programa de capacitación teórica y talleres para la práctica.

Como resultado de nuestros cursos se creó el artículo Festival de Pueblos Originarios de la Región Andina de Cochabamba, dedicado a una celebración que reúne a distintas comunidades originarias para preservar y difundir sus expresiones culturales, tradiciones, saberes ancestrales y patrimonio. La creación de este contenido permitió a las participantes poner en práctica las políticas de Wikipedia sobre verificabilidad, uso de fuentes fiables y redacción enciclopédica, al tiempo que contribuían a reducir una brecha de conocimiento que todavía afecta a muchos temas relacionados con los pueblos originarios de América Latina. Estas comunidades autóctonas tienen una presencia limitada en los espacios digitales.

Lorciana, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Nos interesaba ayudar a que la historia, las tradiciones y las expresiones culturales de estas pequeñas comunidades formaran parte del conocimiento compartido por toda la humanidad.

La representación de las comunidades originarias de Latinoamérica es muy desigual en internet. Numerosas expresiones culturales, festividades y manifestaciones tradicionales cuentan con escasa documentación en proyectos de conocimiento libre, sobre todo por la falta de fuentes escritas, lo que limita su visibilidad y dificulta que investigadores, docentes, estudiantes y el público general puedan acceder a esta información. Incorporar estos contenidos a Wikipedia constituye una forma concreta de preservar y difundir este patrimonio para contribuir con el conocimiento de una audiencia global.

Durante la capacitación se subieron 32 fotografías del festival a Wikimedia Commons, ampliando el repositorio de imágenes libres disponible para todos los proyectos Wikimedia. Estas fotografías documentan aspectos del festival como las vestimentas tradicionales, las danzas, la música, las ceremonias y la participación de las distintas comunidades, y aportan un valioso registro visual de una celebración que forma parte del patrimonio cultural de la humanidad.

El impacto de estas contribuciones va mucho más allá del artículo creado. Al estar disponibles bajo licencias libres, las imágenes podrán ilustrar artículos de Wikipedia en diferentes idiomas y ser reutilizadas en proyectos educativos, investigaciones académicas, materiales de divulgación y otras iniciativas culturales alrededor del mundo. Cada archivo incorporado a Wikimedia Commons representa un recurso que permanecerá disponible para las generaciones futuras y que podrá seguir enriqueciendo el ecosistema del conocimiento libre.

Lorciana, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Esta capacitación generó resultados concretos para el movimiento Wikimedia. Las participantes adquirieron habilidades para editar los proyectos Wikimedia y además realizaron contribuciones de alto valor para la preservación del patrimonio cultural y la visibilización de comunidades que históricamente se han mantenido invisibilizadas.

El siguiente paso será enseñarles a las participantes a traducir este y otros artículos, correctamente, a distintos idiomas dentro de Wikipedia porque en Muj(lh)eres latinoamericanas en Wikimedia (MLA), creemos que cada nueva editora fortalece el conocimiento libre, pero también que cada artículo y cada imagen incorporados representan una oportunidad para construir una internet más diversa, inclusiva y representativa de la riqueza cultural de Latinoamérica.

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