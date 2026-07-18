Inclusión lingüística en Wikimania 2026: interpretación simultánea y mucho más

¿Por qué es importante el multilingüismo? Para el equipo organizador principal de Wikimania 2026, todo se reduce a la inclusión. El uso de varios idiomas hace que los contenidos sean accesibles para un mayor número de personas. Fomenta el entendimiento social, ya que las personas pueden escuchar y compartir sus propios conocimientos en sus lenguas maternas.

Aunque la traducción automática ha facilitado el proceso de traducción, dependemos de las personas para revisar, interpretar y contextualizar el conocimiento, con el fin de que resulte más relevante para diferentes públicos de todo el mundo. Además, estar en un entorno multilingüe fomenta la empatía y la humildad, ya que nos recuerda a todos el esfuerzo que supone para los seres humanos comprender verdaderamente otros idiomas y culturas.

En Wikimania París, pondremos a prueba nuevos enfoques en materia de traducción e interpretación, basados en parte en los comentarios recibidos en ediciones anteriores de Wikimania. A continuación te ofrecemos una visión general de las novedades de este año: qué es lo que podrás experimentar y cómo puedes participar.

Diversidad lingüística, intérpretes in situ

Al planificar Wikimania París, el equipo organizador principal ha tenido la oportunidad de replantearse cuál es la mejor forma de dar soporte a múltiples idiomas y de probar nuevos enfoques. También queríamos aumentar la participación de los francófonos y de otras personas procedentes de países francófonos, que históricamente han estado infrarrepresentados en Wikimania. Este año, al menos 36 sesiones se impartirán en francés o combinarán el francés con otros idiomas, incluidos los eventos previos a la conferencia y los encuentros.

La edición de 2026 será la primera vez que Wikimania ofrezca intérpretes presenciales en directo, que traducirán al francés, inglés, español y árabe. Estos cuatro idiomas —que se encuentran entre los seis más hablados del mundo— son los idiomas oficiales de Wikimania París. En colaboración con la agencia de traducción Global Voices, ofreceremos interpretación presencial en directo en las cuatro líneas del programa, disponible a través de auriculares especiales. En Eventyay, estas sesiones se marcarán con un icono de un globo terráqueo 🌐. (Los auriculares de traducción estarán disponibles en las salas correspondientes y deberán devolverse al final de cada sesión).

Grabaciones con Lingua Libre

También nos complace presentar Lingua Libre, un proyecto de Wikimedia Francia. Montarán una cabina de grabación en Wikimania París, invitando a las personas asistentes a grabar palabras, expresiones y frases bajo una licencia libre.

También conocido como LiLi, Lingua Libre es una mediateca lingüística participativa que comparte su corpus audiovisual como bien público digital en Wikimedia Commons. Este proyecto desempeña un papel fundamental en la promoción de la diversidad lingüística y la preservación de las lenguas en peligro de extinción.

Se buscan personas voluntarias para supervisar la subtitulación automática

Actualmente estamos probando un nuevo sistema de subtitulado que utiliza la traducción automática para implantarlo en salas sin traducción humana en directo. Este proyecto piloto requerirá una supervisión humana mínima: simplemente avisar al equipo técnico si el sistema deja de funcionar o presenta fallos. No se requiere formación.

El número de salas que podamos equipar con este sistema de subtitulado depende totalmente del apoyo de las personas voluntarias. Y con suficiente ayuda, podríamos incluso ampliarlo a salas virtuales para mejorar la experiencia en línea.

¿Quieres ayudar? Si estás disponible para colaborar voluntariamente en esta tarea —ya sea en persona o en línea—, escríbenos a wikimania@wikimedia.org

Contenido traducido por y para la comunidad

Además del programa de la conferencia, nos hemos asegurado de que la documentación oficial de Wikimania esté disponible en nuestras cuatro lenguas oficiales para 2026. Como siempre, nuestra comunidad internacional de personas voluntarias y afiliadas está traduciendo la wiki de Wikimania a muchos idiomas más, lo que garantiza que lleguemos al mayor número posible de personas en todo el movimiento.

Damos las gracias a todas las personas que están haciendo posible el enfoque multilingüe en Wikimania París y que apoyan nuestros esfuerzos por experimentar con nuevas formas de trabajar. Al abrir nuestros corazones y nuestras mentes, podemos explorar colectivamente cómo la diversidad lingüística y la inclusión pueden fomentar un mejor entendimiento internacional.

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