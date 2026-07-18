¡Muchos logros desbloqueados! La Wikiamistad entre Bolivia y Japón hizo historia

Durante los meses de mayo y junio la comunidad de Wikimedistas de Bolivia se puso manos a la obra para mejorar los contenidos sobre las relaciones binacionales entre Bolivia y Japón y para enriquecer contenido relacionado a la cultura japonesa en Bolivia Estas actividades fueron parte de la Wikiamistad entre Bolivia y Japón, una campaña coordinada entre los grupos de usuarios de los dos países para estrechar los lazos de las comunidades y mejorar el contenido de ambas naciones en los proyectos Wikimedia. Para conocer más sobre los inicios de esta amistad, te invitamos a leer este post y este post.

Fotógrafos en acción

Durante todo el mes de mayo, voluntarios fotógrafos de la comunidad boliviana visitaron varios dojos de la ciudad de La Paz para fotografiar el gran interés que las artes marciales japonesas vienen despertando en Bolivia desde hace décadas. También fotografiaron plantas de bonsái y eventos de cosplay, en los cuales se contagiaron del entusiasmo y la pasión de los cosplayers, ya que Bolivia es un país amante de la cultura japonesa.

Las visitas fotográficas estuvieron, en su mayoría, conformadas por un equipo mixto de: voluntarios experimentados, voluntarios novatos y personas del equipo de Wikimedistas de Bolivia. Los fotógrafos con más experiencia guiaron a los más novatos, no solo en cuestiones técnicas, sino en cómo reconocer la relevancia enciclopédica requerida en Wikimedia Commons. Paralelamente, los senseis y estudiantes de artes marciales desplegaron sus mejores movimientos para las cámaras. Posteriormente, los mentores guiaron a los fotógrafos novatos en la selección de las mejores tomas, en cómo editarlas y cómo subirlas a Commons con buenos títulos, descripciones y categorías.

Los fotógrafos experimentados fueron convocados para esta actividad al ser parte de la comunidad boliviana desde hace años y haber ganado varios concursos organizados por Wikimedistas de Bolivia. Los fotógrafos aprendices son parte del Taller de Fotografía y Narrativa Visual que, desde hace tres años, viene generando nuevos y entusiastas voluntarios en la ciudad de El Alto, la ciudad más joven de Bolivia.

Demostración de Aikido Entrenamiento de Karate Sensei de Kendo Sensei de Iaido

Este esfuerzo dio como fruto decenas de fotos de excelente calidad, las cuales pueden ser consultadas aquí. Cabe resaltar, además, que los propios senseis de los dojos colaboraron con las descripciones de las fotografías, por lo que el valor de estas no solo recae en su buena calidad, sino en que los textos que las acompañan fueron revisados por expertos en el tema, algo que muy pocas veces se puede hacer. Te invitamos a ver esta imagen como ejemplo de este trabajo.

De igual manera, los voluntarios más jóvenes se organizaron para fotografiar eventos de cosplay, como las marchas frikis de las ciudades de La Paz y Oruro. La usuaria NikoBitre, autoproclamada otaku y voluntaria de la comunidad boliviana, fue responsable de la cobertura fotográfica de la Marcha Friki en La Paz. En sus palabras:

Como fan de la cultura japonesa y del animé, pude unir mi pasión por la fotografía con el cariño que siento por este mundo. Me encantó liderar la Marcha Friki ya que me sabía los nombres de casi todos los cosplays que había y también pude enseñar a mis compañeras a identificarlos. Además, es muy significativo para mí que algunas de mis fotografías ahora formen parte de Wikipedia. Es bonito pensar que, a través de esas imágenes, otras personas podrán descubrir y valorar una comunidad que sigue creciendo y expresándose con tanta pasión

La usuaria Ale RaFlo, voluntaria desde hace años de la comunidad boliviana, dijo respecto a su trabajo como mentora de las nuevas generaciones:

Además de participar como fotógrafa, tuve la oportunidad de acompañar como mentora a otras fotógrafas principiantes, brindándoles apoyo durante la curaduría de sus imágenes y orientándolas para identificar el momento preciso en el que una fotografía puede transmitir mejor una historia. Fue una experiencia muy enriquecedora, tanto por el aprendizaje compartido como por la satisfacción de contribuir al conocimiento libre sobre la migración y la influencia japonesa en Bolivia.

Haciendo historia

Gracias al evento, muchas imágenes de Wikimedia Commons sobre artes marciales son de Bolivia. De hecho, en la categoría de Aikido por país, por ejemplo, la mayoría de las imágenes son bolivianas. Buscando Iaido, casi todas las fotos son bolivianas; en Karate, muchas fotos son de entrenamiento, algo muy valioso, ya que las artes marciales no son solo torneos, sino sobre todo práctica.

La primera foto de bonsái de Bolivia en Commons es de esta campaña y, lo más importante, es de una especie boliviana. Las primeras fotos de buena calidad de cosplay en Bolivia también son de esta campaña, lo que resulta extraño, porque en Bolivia hay eventos de cosplay prácticamente cada mes.

Como ya mencionamos, Bolivia es un país muy fanático de la cultura japonesa. Cada vez hay más puestos callejeros dedicados a la comida japonesa, cada vez más comercio relacionado con el mundo del animé, cada vez más cosplayers dándolo todo por encarnar a sus personajes favoritos. Y nada de esto estaba en Wikipedia y sus proyectos hermanos, lo que significa que acabamos de dar un paso histórico, pues entre toda la comunidad estamos dándole cobertura a algo muy importante para nuestra sociedad.

Cosplayer en la Marcha Friki de La Paz Puesto de comida japonesa en La Paz Cosplayer en la Marcha Friki de Oruro

Una alianza importantísima

Muchos de estos logros fueron alcanzados gracias a la colaboración de la Sociedad Japonesa La Paz, la cual nos puso en contacto con los dojos de artes marciales y los especialistas en bonsái. Además, sus miembros nos abrieron las puertas de su institución. Con ellos tuvimos un taller de edición en Wikipedia y, en sus instalaciones, llevamos adelante nuestra editatón presencial, la cual tuvo lugar el 27 de junio y a la que asistieron 24 personas. Ese mismo día visitamos el Centro Histórico de la Migración Japonesa a Bolivia, en donde varias personas Nikkei conversaron sobre lo que significa vivir entre dos culturas.

Tadashi Chibana, de la Sociedad Japonesa La Paz, hablando en el paseo por el Centro Histórico de la Migración Japonesa a Bolivia Editatón en la Sociedad Japonesa La Paz

78 artículos nuevos sobre Bolivia en japonés

Y mientras todo esto sucedía en Bolivia, los voluntarios japoneses se volcaron a la tarea de mejorar, crear y traducir decenas de artículos sobre Bolivia al japonés. Al concluir la actividad, 78 artículos fueron creados en la Wikipedia en Japonés, entre ellos algunos fundamentales para la historia boliviana, como por ejemplo el del Cerro Rico de Potosí.

Pero editar no fue lo único que hicieron. Fueron a comer salteñas, a tomar refresco de mocochinchi y a conocer más de la cultura boliviana en Japón.

Salteñas fotografiadas en Japón como parte de esta campaña.

Podemos decir con certeza que esta amistad no se limitó a crear contenido en los proyectos Wikimedia, sino a crear lazos de amistad y colaboración entre ambas comunidades. Fue una oportunidad para conocernos más y entendernos mejor, a pesar de la gran distancia que nos separa.

Como comunidad boliviana, quedamos profundamente agradecidos con la comunidad japonesa. Jamás hubiéramos imaginado que esta amistad llegaría tan lejos. ¡Arigatou gozaimashita, amigos de Japón!

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