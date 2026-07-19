Rutas GLAM en Colombia: caminar y digitar para  reconocer el patrimonio 

Casa del Escribano Don Juan de Vargas. Tunja, Boyacá

“El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo”

Cien años de soledad, Gabriel García Márquez

Uno de los desafíos más grandes que existe en Colombia en el sector GLAM, tiene relación con la disponibilidad y acceso de infraestructuras culturales, como museos o bibliotecas. Esto es evidente, en la medida que nos alejamos de los grandes centros urbanos. En ese sentido, la Ruta GLAM por Boyacá (departamento de Colombia) buscó conectar el patrimonio cultural, los proyectos Wikimedia (Wikidata, Wikimedia Commons y Wikipedia) y la ciudadanía, para promover el reconocimiento local y visibilidad de las infraestructuras culturales existentes. Así, entre fotografías, datos estructurados y recorridos por museos y bibliotecas, el proyecto reconoció a agentes culturales, guías, bibliotecarias y bibliotecarios que abrieron las puertas de sus instituciones y compartieron sus experiencias. Ese encuentro nos permitió aprender juntos y fortalecer la presencia del patrimonio cultural boyacense en Wikimedia.

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El proyecto nace de una experiencia previa que buscó reconocer la infraestructura GLAM en Cundinamarca, departamento de Colombia. Todo comenzó con la construcción de una base de datos estructurada en una hoja de cálculo, para organizar la información de los espacios museales, y luego llevarla a Wikidata. Esto se complementó con un viaje de reconocimiento territorial a partir de esos datos estructurados. Queríamos salir de la virtualidad y acercarnos a los museos y sus gestores, buscando conocer la infraestructura GLAM en Colombia.

Esa experiencia fue la inspiración para continuar la tarea, esta vez en el departamento de Boyacá. Departamento en el que nací y quería conocer mejor , esta vez con el foco GLAM. Por esa razón me postulé al Programa de Microfinanciamiento HacerWiki y resulté beneficiada. El proyecto contemplaba, además de estructurar datos para subir a Wikidata, visitar dos ciudades, Tunja y Villa de Leyva, que cuentan con la mayor cantidad de infraestructuras GLAM del Departamento de Boyacá.

Así, luego de algunas horas de viaje, por fin llegué a mi primer destino, Villa de Leyva. En el recorrido por los datos estructurados que realicé en la primera fase del proyecto que subí a Wikidata, me hacían imaginar el recorrido, pero visitar estos lugares fue mejor de lo que imaginaba. Este municipio patrimonial conserva una arquitectura colonial y a su vez alberga una cantidad considerable de espacios museales de distintas tipologías (arte, historia, paleontología, etc.). Cuando se recorren sus calles se siente como si se hiciera un viaje en el tiempo.

Visité lugares como la Casa Museo Luis Alberto Acuña , el MAVI (Museo de Arte Contemporáneo), la Casa Museo Antonio Nariño, entre otros. Posteriormente viajé a Tunja, capital del departamento de Boyacá, donde llegué temprano al Centro Cultural del Banco de la República. Allí noté que había dejado por fuera un espacio de gran potencial e incorporé las bibliotecas a mi ruta de conocimiento territorial. Desde allí recibí recomendaciones sobre qué sitios visitar; pensé que ya tenía una ruta definida, pero la realidad fue encontrar algo mucho mejor gracias al conocimiento local que encuentras cuando haces el viaje.

En Tunja, recorrí la Casa del Escribano Juan de Vargas, la Casa Museo del Fundador Gonzalo Suárez Rendón y la Biblioteca Pública Escolar Juan de Vargas, que comparte sede con el Museo Gustavo Rojas Pinilla, todos lugares de interés público. En cada sitio conversé con sus gestores y los invité a formar parte de una serie de espacios de aprendizaje para introducir el ecosistema Wikimedia

Finalmente, subí fotografías, catalogué el material y creé la categorias En tres encuentros aprendimos que los proyectos Wikimedia son construidos por todos, y que allí podían dar su granito de arena editando, escribiendo y contribuyendo al conocimiento libre y abierto con sus colecciones; aprendimos que Wikimedia Commons es el repositorio digital abierto y libre donde pueden compartir sus lugares con georeferenciación, colecciones y archivos; exploramos Cat-a-lot como herramienta de categorización en bloque y creamos categorías propias para agrupar y a encontrar más fácilmente sus escenarios culturales.

El viaje no termina aquí. Hasta ahora comenzamos y seguiremos nutriendo el conocimiento libre, abierto y colaborativo. Esperamos que esta iniciativa inspire a más wikimedistas para seguir ampliando la presencia GLAM de Colombia.

Colección antigüedades. Casa Museo Luis Alberto

Museo de Arte de la Villa

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