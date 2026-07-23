JuegaComoWikipedista: Editatón Mundialista en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026 en México

¿Te imaginas sentarte en las butacas originales del Estadio Azteca que ahora se exhiben en un museo?



Por tercera vez en la historia de la Copa Mundial de Futbol, la Ciudad de México es sede anfitriona, y en el marco de este magno evento Wikimedia México se encargó de organizar un Editatón Mundialista en el Museo Franz Mayer que alberga la exposición temporal Futbol. Diseñando una pasión.



Dicha exposición integra artículos icónicos de los torneos celebrados en América Latina desde Uruguay 1930, como el uniforme que Pelé utilizó en el mundial de 1958, y los uniformes de las selecciones de Argentina, Perú, Uruguay, Brasil, Estados Unidos y México .



Entre las piezas que conocimos en la visita exclusiva para wikimedistas, se encuentran: Uniformes de la Selección Femenil de México, Carteles oficiales de la Copa Mundial de la FIFA México 1986, Tacos o botines utilizados por Hugo Sánchez, miembro de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 1986, Camiseta de la Selección Nacional de Argentina, utilizada por Diego Armando Maradona en el partido Argentina vs. Corea del Sur de la Copa Mundial de la FIFA México 1986, Cartel oficial de la Copa Mundial de la FIFA Argentina 1978. El primer cartel de una Copa Mundial sin un balón, Balón Adidas Tango River Plate, utilizado en el partido Italia vs. Francia de la Copa Mundial de la FIFA 1978 en Argentina, Cartel oficial del II Campeonato Mundial Femenino, México 1971, Carteles de protesta anti mundialista, Uniformes de selecciones nacionales y Monedas conmemorativas.

Y aunque los espacios museísticos generan una narrativa específica relacionada con sus colecciones u objetos que exhiben en sus salas, siempre es importante reflexionar sobre lo que no está en las vitrinas y mantener una visión abierta y crítica con los acontecimientos sociales que acompañan ciertas temáticas. Por ejemplo, en este recorrido, la guía del museo fomentó un diálogo horizontal con las personas asistentes, pues la comunidad editora mexicana es muy curiosa y así como participa para realizar preguntas, también es generosa para compartir datos históricos, sociales, políticos y hasta curiosos que han aprendido editando Wikipedia; por ejemplo, la lucha de las mujeres por ocupar un espacio en las canchas o los retrasos para concretar la construcción de un estadio para la inauguración de la primera copa del mundo.

La gestión de estas actividades representan acciones fundamentales como retribución a las personas editoras que participan de forma presencial o a distancia en los eventos organizados por Wikimedia México y además, desde el capítulo de la Fundación Wikimedia en territorio mexicano, creamos #JuegaComoWikipedista, una serie de actividades en donde buscamos resaltar la importancia de apropiarnos del futbol y del deporte como una actividad colectiva, que ocurre en diversos contextos, no sólo en los espacios creados por grandes empresas, sino que puede suceder en cualquier espacio que esté abierto a generar comunidad.



Como resultado de este editatón, se crearon y editaron entradas relacionadas al mundial como el Pato Merlín, Guadalupe Tovar (exfutbolista mexicana), Katia Itzel García (árbitra mexicana), Estadio Neza 86, Partido del Orgullo, Haití y Cabo Verde en la Copa Mundial, entre otros, asimismo, se liberaron 250 imágenes en Wikimedia Commons que van desde el partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026, hasta las protestas anti mundialistas que ocurren en el marco del torneo.



Aquí puedes ver el todas las imágenes liberadas durante el Editatón Mundialista.

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