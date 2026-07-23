Wikimanía 2026: El momento del cambio

Con más de 3.000* personas inscritas —1.200 en París y casi 2.000 en línea—, quienes asisten a la edición de este año de Wikimanía suman más de 150 millones de ediciones en todas las wikis de Wikimedia a nivel mundial. Entre quienes asisten en persona, están representadas todas las regiones, y aproximadamente dos tercios proceden de fuera del norte y el oeste de Europa. Algo más de un tercio (34 %) tiene menos de 35 años.

Una fregona y un título de caballero

La preconferencia comenzó con una serie de encuentros sobre diversos temas, entre los que se incluía la segunda edición de la conferencia previa «Usuarias/os con derechos ampliados».

Más de una cuarta parte de las personas inscritas para asistir presencialmente (26 %) a la Wikimania de este año tienen derechos ampliados. Entre los momentos más destacados de la preconferencia se encuentra la primera «investidura» en persona de un administrador recién nombrado por parte de un burócrata. En lugar de ser investido con una espada, el administrador fue investido con Moppy, la mascota oficial de los usuarios con derechos ampliados.

La IA se convierte en la primera interfaz web

El primer día comenzó con buen pie con dos sesiones paralelas que planteaban la siguiente pregunta: «Si la IA se convierte en la primera interfaz web, ¿cómo puede adaptarse el movimiento Wikimedia?».

Un tema recurrente a lo largo de todo el evento fue que la proliferación de contenidos generados por IA ha hecho que los contenidos de Wikimedia sean más esenciales, pero menos visibles. Lane Becker, de Wikimedia Enterprise, afirmó que la oportunidad para el movimiento consiste en «ser un faro» que ofrezca «precisión, verificabilidad, matices… todas esas cosas tan necesarias y tan humanas que una máquina, al promediarlo todo, elimina».

Muchas personas que intervinieron señalaron que los defectos y las imperfecciones de Wikipedia eran precisamente la clave de su fortaleza. Mientras que los modelos de lenguaje grande (LLM) pueden inducir a error al dar una apariencia de autoridad y certeza, el movimiento Wikimedia se cuestiona constantemente y lucha por mejorar.

User:Chaotic Enby sugirió que las personas, cansadas de la proliferación de contenido generado por IA de baja calidad (AI slop) y de los sesgos de la inteligencia artificial, buscarán verificar la información y encontrarán motivación para contribuir a crear fuentes de conocimiento basadas en la confianza.

«Wikimedistas del Año» fuera de lo común

El increíble equipo organizador (COT) de Wikimanía dio la bienvenida a todo el mundo a París durante la ceremonia de apertura. Tanto asistentes como las personas ganadoras recibieron un mensaje de otro mundo de parte de la astronauta francesa Sophie Adenot, que deseó lo mejor a las personas wikipedistas desde la Estación Espacial Internacional.

También conocimos las y los Wikimedistas del Año. ¡Enhorabuena!

Wikimedista del año: Jules*

Mención de honor: Mari Avetisyan

Wikimedia Laureate: Dreamyshade

Wikimedia Laureate: Barkeep49

Community Connector: Chlod

Mención de honor: Hijiri

*Las cifras definitivas se confirmarán tras el evento.

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