Wikipedia ich Maayat’aan. La Wikipedia en Maya para el mundo.

Bix a beel. Me llamo Vicente Canché Moo y asistí al Encuentro de Comunidades Indígenas en los proyectos Wikimedia, en Riohacha, Colombia. Del 11 al 13 de junio del 2026, diferentes comunidades indígenas de países como Perú, Bolivia, Chile, Argentina, El Salvador, Guatemala, Colombia y México, tuvimos la oportunidad de exponer los avances y retos que enfrentamos al trabajar con nuestros proyectos en Incubadora o recién salidas de la Incubadora como el Náhuat de El Salvador o el Wayuu en Colombia.

La participación de México con el tema: Wikipedia Maya: un espacio de autonomía digital, nos hizo reflexionar sobre el avance que hemos tenido como comunidad. A unas semanas de este encuentro, aún disfruto recordar esta grata experiencia.

He sido activista digital desde el 2008 y en el 2016 tuve mi primer acercamiento al proyecto de Wikipedia en Maya para localizar su interfaz; debo reconocer que mi participación a lo largo de varios años fue de manera esporádica, hasta que en 2025 vino el parteaguas del proyecto. Wikipedia en Maya ha sido como un proyecto con varias fases y, en cada fase ha intervenido algún grupo o institución que ha mostrado interés por continuarlo.

En 2025, se da la oportunidad de firmar un convenio con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, para que, a través del programa Ko’one’ex Kanik Maaya de la Dirección de Educación Indígena, 101 docentes que dominan la escritura de la lengua maya, pudieran apoyar en la localización y creación de nuevos contenidos para la Wikipedia Maya.

Este convenio ha permitido un rápido y creciente avance del proyecto, de tal manera que, en el mes de marzo, decidimos postular para el Encuentro de Comunidades Indígenas en los proyectos Wikimedia en Colombia y, en el mes de mayo, Rising Voices nos invita a participar en la Cumbre de Activismo Digital en lenguas Mayenses en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. También a partir de ello nos aceptaron en el Hub de Diversidad Lingüística.

Llegar a Riohacha fue toda una proeza por los vuelos atrasados y cambio de horarios, etc. pero el acompañamiento del equipo de Wikimedia México y de la comunidad editora Wayuu, facilitaron resolver dichas situaciones.

El día que llegué a Riohacha, fue dejar maletas y salir a la sede del evento; nuestra participación se centró en los avances que hemos tenido gracias al capital humano garantizado por el convenio con la Secretaría de Educación, sin embargo, uno de los retos que tenemos como comunidad maya es lo que pasará cuando el convenio concluya. Necesitamos garantizar la continuidad del proyecto y preparar a la comunidad editora maya para que pueda continuar sola.

En los 3 días, pudimos conocer los retos de otras comunidades, pero sobre todo, la necesidad de tener una representatividad en la Fundación Wikimedia; crear redes que nos permitan crecer juntos para aprender unos de otros; elaborar protocolos de protección de los datos que compartimos en la Wikipedia; respetar la soberanía de nuestros datos, el acceso a la tecnología de nuestros pueblos indígenas, acortar la brecha digital y pensar que una Wikipedia en la lengua de nuestros pueblos originarios, es posible.

El último día del Encuentro fue un shock de emociones; no es lo mismo decir eres de la comunidad Wikipedia a sentirte parte de la comunidad Wikipedia. La hermandad que se dio, los conocimientos que se compartieron, las ceremonias que cada pueblo hizo al inicio y cierre de cada día, la conducción y organización del evento, la amabilidad de cada integrante del staff y de las personas asistentes; es algo que siempre recordaré; pero, sobre todo, será grato volver a encontrar con nuevos amigos de la comunidad Wikipedia.

Táan kmeytajtik Wikipedia ich maayat’aan /Estamos trabajando la Wikipedia en Maayat’aan.

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