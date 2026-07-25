La experiencia de fortalecer el arte colombiano en Wikidata: pasar del catálogo al grafo de conocimiento

Por Manuel Franco Avellaneda y Compostar

“Los artistas estamos para que la memoria no se tire a la basura”

Beatriz González

Cuando pensamos en la historia del arte colombiano solemos imaginar libros, catálogos de exposiciones, archivos, colecciones museales o artículos académicos. Durante décadas, investigadores e instituciones han producido una enorme cantidad de conocimiento sobre artistas, obras y procesos culturales. Sin embargo, gran parte de esa información actualmente permanece dispersa en publicaciones difíciles de conectar entre sí y con poca presencia en las infraestructuras digitales donde hoy circula buena parte del conocimiento.

Este panorama dio paso a la pregunta que animó el proyecto Arte colombiano en datos abiertos: formación e infraestructura en Wikidata: ¿cómo transformar ese conocimiento en datos abiertos que puedan consultarse, relacionarse y reutilizarse?, el cual fue financiado por el programa de Microfinanciamiento de Hacerwiki. Más que enseñar a editar una plataforma, el proyecto buscó explorar cómo investigadores, estudiantes y profesionales del patrimonio podían participar en el fortalecimiento de una infraestructura abierta para el arte colombiano y comprender el potencial de los datos enlazados para la investigación y la circulación del patrimonio cultural.

Entre marzo y julio de 2026 el proyecto se desarrolló como un proceso articulado entre investigación, formación y edición colaborativa. El primer paso fue elaborar un diagnóstico sobre la presencia del arte colombiano en Wikidata mediante consultas SPARQL y la revisión de artistas, obras e instituciones, ejercicio que sirvió de base para la creación de una cartilla metodológica de acceso abierto. Paralelamente, en alianza con el área cultural de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, se desarrolló un ciclo de cuatro talleres mientras avanzaba un concurso de edición abierto a la comunidad, de manera que los participantes pudieran aplicar inmediatamente los conocimientos adquiridos creando y mejorando elementos relacionados con el arte colombiano.

Los talleres combinaron ejercicios prácticos con discusiones sobre el papel de los datos abiertos en la investigación y el patrimonio cultural. Además de aprender a crear o editar elementos, los participantes exploraron cómo formular consultas mediante SPARQL, interpretar los resultados y analizar la manera en que el arte colombiano está representado en Wikidata. Este enfoque permitió que la edición se dejara de entender como una tarea técnica para convertirse en una herramienta de investigación, capaz de revelar vacíos de información, sesgos en la representación del conocimiento y nuevas posibilidades para conectar artistas, obras, instituciones y colecciones.

A medida que avanzaban las actividades, el proyecto también fue cambiando de escala. Las preguntas dejaron de centrarse únicamente en la edición individual y comenzaron a abordar cómo traducir catálogos completos de museos y bibliotecas a modelos de datos abiertos. Esta inquietud dio origen a la última sesión dedicada a OpenRefine y a una introducción a las cargas masivas de datos, utilizando un conjunto de caricaturas de Ricardo Rendón como caso de estudio. Más que aprender una nueva herramienta, el ejercicio permitió comprender que una carga masiva no consiste en copiar las columnas de una hoja de cálculo, sino en traducir un modelo de información para representar entidades, relaciones y preguntas dentro de Wikidata.

Resultados del proyecto

El concurso de edición permitió superar las metas inicialmente planteadas y consolidar una primera comunidad interesada en el arte colombiano y los datos abiertos. Estos son algunos de los números de la actividad:

22 nuevas personas editoras participaron activamente en el proyecto.

participaron activamente en el proyecto. 176 nuevos elementos fueron creados en Wikidata.

fueron creados en Wikidata. 368 elementos existentes fueron mejorados.

fueron mejorados. Se realizaron 2.220 revisiones durante el desarrollo del proyecto.

durante el desarrollo del proyecto. Se añadieron 976 referencias para respaldar la información.

Más allá de estas cifras, uno de los aspectos que más se trabajó durante los talleres fue comprender que el verdadero valor de Wikidata no está únicamente en crear nuevos elementos, sino en conectar la información. Cada edición buscó fortalecer las relaciones entre artistas, obras, instituciones, colecciones, publicaciones y otros elementos del ecosistema Wikimedia. Igualmente, se insistió en la importancia de incorporar referencias verificables, entendiendo que la calidad del conocimiento abierto depende tanto de las relaciones que construimos como de la posibilidad de comprobar cada afirmación.

Aprendizajes y preguntas abiertas

Uno de los principales aprendizajes fue comprender que trabajar con datos abiertos implica mucho más que aprender una herramienta. Significa pensar cómo se representa el conocimiento y cómo puede relacionarse con otros datos existentes. Algunas de las reflexiones que deja el proyecto son:

La importancia de pensar en relaciones y no solo en registros. Un elemento adquiere mucho más valor cuando está conectado con sus obras, instituciones, movimientos artísticos, colecciones y fuentes documentales.

Un elemento adquiere mucho más valor cuando está conectado con sus obras, instituciones, movimientos artísticos, colecciones y fuentes documentales. La necesidad de avanzar hacia procesos de carga masiva. La experiencia con OpenRefine mostró que muchas instituciones culturales ya poseen información organizada, pero todavía requieren metodologías para traducir esos catálogos a modelos compatibles con Wikidata.

La experiencia con OpenRefine mostró que muchas instituciones culturales ya poseen información organizada, pero todavía requieren metodologías para traducir esos catálogos a modelos compatibles con Wikidata. La escasa circulación de imágenes abiertas del arte colombiano. En el diseño de la imagen de divulgación del proyecto se eligió Horizontes, de Francisco Antonio Cano, precisamente porque es una de las pocas obras emblemáticas del arte colombiano disponibles en dominio público. A partir de ella realizamos una reinterpretación con inteligencia artificial inspirada en la estética de los videojuegos de 8 bits. Más que un ejercicio gráfico, fue una forma de mostrar el potencial creativo que adquieren las imágenes cuando pueden reutilizarse libremente y, al mismo tiempo, evidenciar cuánto falta por avanzar para que más obras del patrimonio colombiano circulen bajo licencias abiertas.

En el diseño de la imagen de divulgación del proyecto se eligió Horizontes, de Francisco Antonio Cano, precisamente porque es una de las pocas obras emblemáticas del arte colombiano disponibles en dominio público. A partir de ella realizamos una reinterpretación con inteligencia artificial inspirada en la estética de los videojuegos de 8 bits. Más que un ejercicio gráfico, fue una forma de mostrar el potencial creativo que adquieren las imágenes cuando pueden reutilizarse libremente y, al mismo tiempo, evidenciar cuánto falta por avanzar para que más obras del patrimonio colombiano circulen bajo licencias abiertas. La inteligencia artificial como herramienta de acompañamiento. Durante el desarrollo del proyecto la IA se convirtió en un apoyo permanente para comprender el funcionamiento de Wikidata, formular consultas SPARQL, analizar bases de datos, resolver problemas metodológicos y estructurar informes. Lejos de sustituir el proceso de investigación, permitió acelerar el aprendizaje y experimentar con nuevas formas de analizar y visualizar los datos producidos.

Durante el desarrollo del proyecto la IA se convirtió en un apoyo permanente para comprender el funcionamiento de Wikidata, formular consultas SPARQL, analizar bases de datos, resolver problemas metodológicos y estructurar informes. Lejos de sustituir el proceso de investigación, permitió acelerar el aprendizaje y experimentar con nuevas formas de analizar y visualizar los datos producidos. La construcción de comunidad como el mayor resultado. El acompañamiento permanente de Wikimedia Colombia fue determinante para resolver dudas, fortalecer alianzas institucionales y comprender que el conocimiento abierto es, ante todo, un trabajo colaborativo. Del mismo modo, la participación en espacios como Entre Wikis permitió compartir la experiencia, conocer iniciativas afines y abrir nuevas posibilidades de colaboración.

En definitiva, más que un proyecto de edición, Arte colombiano en datos abiertos terminó convirtiéndose en una experiencia para pensar cómo el conocimiento producido por investigadores, museos y archivos puede transformarse en una infraestructura abierta, conectada y reutilizable. Ese cambio de perspectiva —pasar del catálogo al grafo de conocimiento— es quizá el aprendizaje más valioso que deja esta experiencia y, al mismo tiempo, la invitación a seguir construyendo colectivamente nuevas formas de documentar y compartir el patrimonio artístico colombiano.

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