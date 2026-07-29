Wikimanía 2026: La alegría de contribuir

El último día de Wikimanía París fue una celebración de muchas cosas: la amistad, el intercambio de ideas y, sobre todo, la alegría de contribuir.

Y es que la alegría de contribuir es lo que atrae al movimiento a muchas personas wikimedistas y lo que hace que se queden. En la Wikimanía de este año hay alguien que asistió por primera vez en 2005, cuando era solo un bebé de seis meses, acompañando a su madre. Veintiún años después está aquí participando en los Team Challenges y haciendo voluntariado para ayudar en el evento.

Durante estos últimos días, más de 1250 wikimedistas se han reunido de forma presencial y casi 2000 se han sumado en línea a Wikimanía 2026. Dos tercios de quienes asistieron presencialmente venían de África, América, Asia y Europa del Este.



El puzzle gigante de Wikipedia

Para celebrar el vigesimoquinto aniversario de Wikipedia, las personas asistentes a Wikimanía 2026 (y Baby Globe) montaron uno de los puzles más grandes jamás montados en Francia. Un puzle que representa nuestro movimiento global y abarca más de 300 idiomas, cientos de miles de personas editoras y millones de lectoras y lectores.

¡El voto de la Audiencia importa!

Se pidió a quienes asistieron, tanto presencialmente como en línea, que votaran los Coolest Projects (los proyectos que más molan) de los últimos 25 años. Este concurso, que celebra la creatividad de la comunidad wikimedista, se recuperó en memoria de su creador, Deror Lin.

Tras varias rondas de aplausos entusiastas, manos al aire y votaciones con emojis, los tres finalistas fueron SheSaid, Internet ArchiveBot y Women in Red. La competición estuvo muy reñida y al final ganó Women in Red. Enhorabuena a Rosie Stephenson-Goodknight (User:Rosiestep) y a la red internacional de Women in Red, que trabaja en numerosos proyectos.

Proyectos premiados en los Coolest Tool Awards y los Team Challenges

Los tres proyectos premiados del Coolest Tool Awards de 2026 que reconocen el trabajo del desarrollo de herramientas fueron:

Mejor Servicio: Lexica

Más innovador: MicroTask Generator

Más evolucionada: Code Mirror

Los Wikimania Team Challenges, celebrados por primera vez, reunieron a personas expertas de trayectorias diversas y con distintas habilidades junto a quienes participaban en el Hackathon de este año.

Premio Atheea (al proyecto central más sólido): LexiMap

Premio Calafia (al proyecto más prometedor): Map the Gap

Premio Saraswati (al proyecto más original): The WikiBias Analyzer

Premio Nzinga (al mejor equipo de trabajo): Query Reuser

Premio Mafalda (elegido por el público): Welcome Wiki

En lugar de desarrollar una herramienta, el equipo de Welcome Wiki preguntó a personas editoras noveles por su experiencia y propuso mejoras en la interfaz y en la acogida a quienes llegan por primera vez.

Y con esto cerramos el cuarto día. Queremos dar las gracias a todas las personas que trajeron alegría, empatía y que están comprometidas con el conocimiento libre a Wikimanía 2026. Disfrutad de las voces del WikiChoir y la WikiOrchestra interpretando “Oh, Wikipédia!

See also

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation