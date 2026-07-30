De la Incubadora a la Autonomía: Cómo la mentoría y el liderazgo comunitario están construyendo el futuro de los proyectos Wikimedia en Náhuat

La comunidad de Wikimedistas Nahuas de El Salvador logró recientemente un hito histórico: graduarse de la Incubadora Wikimedia y lanzar oficialmente su Wikipedia en náhuat Tras este gran triunfo, la comunidad ingresó a un programa de mentoría estructurada con el Language Diversity Hub (LDH) de Wikimedia. Esta es la historia de cómo la iniciativa local, la educación comunitaria y el acompañamiento estratégico están construyendo un ecosistema sostenible para una de las lenguas originarias más vitales de Centroamérica.

Introducción

¿Qué se necesita para revitalizar una lengua indígena en alto riesgo de desaparición dentro del entorno digital, especialmente cuando la mayor parte de la documentación técnica y el soporte global no están originalmente en tu lengua materna ni en español? Para la comunidad de Wikimedistas Nahuas, la respuesta ha sido una combinación de profundas raíces comunitarias, educación estructurada, trabajo constante de defensa cultural y una mentoría estratégica.

Los wikimedistas nahuas de El Salvador lograron salir de la Incubadora, gracias a su propio trabajo en el territorio. Una vez alcanzada esta meta, se sumó al Programa de Mentoría Comunitaria del Language Diversity Hub para abordar la siguiente etapa de su movimiento: fortalecer las capacidades técnicas, impulsar la graduación del Wikcionario en Náhuat (Wikitajtaketzalis), expandir sus repositorios de audio y construir las bases organizativas para convertirse en un User Group (Grupo de Usuarios) oficial de Wikimedia.

Esta no es la historia de un rescate externo. Es el relato de una comunidad que generó su propio impulso, logró la independencia a través del liderazgo local y ahora aprovecha la mentoría internacional para navegar nuevos retos técnicos, legales y organizativos.

Una comunidad con impulso propio, enfrentando barreras estructurales

La comunidad de Wikimedistas Nahuas llegó al programa de mentoría con un historial impresionante. Apoyada en una red educativa basada en programas escolares y activismo digital, la comunidad ya había capacitado a más de 110 wikimedistas y generado un flujo constante de contenido enciclopédico.

Sin embargo, aún existían desafíos complejos por resolver:

El código ISO y la identidad de la lengua: La denominación oficial que Wikimedia e ISO le asignaron históricamente a la lengua es “Pipil” (con el código ppl ). Este término es considerado históricamente peyorativo, inexacto e incoherente por los hablantes y la comunidad, que se autoidentifica como Nahua/Náhuat. Corregir esta denominación sigue siendo una prioridad crítica para la dignidad y legitimidad del proyecto. Brechas en capacidades técnicas avanzadas: Aunque los miembros de la comunidad aprendieron a editar de forma autónoma y empírica, surgió la necesidad de adquirir habilidades técnicas avanzadas, incluyendo la configuración de MediaWiki, la creación de plantillas, la integración con Wikidata y la personalización de la página principal. Barreras lingüísticas en espacios técnicos: Gran parte del soporte técnico global y de la mentoría sobre programación en el movimiento Wikimedia se concentra en inglés, lo que representa una barrera para los colaboradores indígenas de habla hispana que buscan orientación especializada.

Cuando la mentoría se enfoca en la siguiente etapa de crecimiento

La mentoría con el Language Diversity Hub comenzó en diciembre de 2025, con el mentor Oscar Costero trabajando de cerca con el líder comunitario Héctor Martínez ( TimumachtikanNawat ) y aliados clave. Dado que la Wikipedia en Náhuat ya había salido de la Incubadora, la mentoría se centró en la sostenibilidad posterior al lanzamiento, el desarrollo organizativo y la expansión hacia otras plataformas.

En lugar de imponer directrices, la mentoría ofreció un espacio humano y accesible. En la revisión de medio término (realizada en julio de 2026), la comunidad destacó el valor de contar con una comunicación directa y personalizada con los coordinadores del Hub.

Juntos, la comunidad y el LDH co-crearon un plan de acción enfocado en:

Guiar y orientar el proceso para lograr la graduación del Wikcionario en Náhuat fuera de la Incubadora.

fuera de la Incubadora. Acompañar las gestiones ante los equipos Legales y de Política Lingüística de Wikimedia para abordar la solicitud del código ISO y el cambio de nombre.

Avanzar en la estructuración organizativa para constituir formalmente un User Group independiente de Wikimedia .

. Fortalecer capacidades técnicas en Wikidata, MediaWiki y la elaboración de informes de subvenciones.

Diversificación más allá de Wikipedia: Audios, Commons y Wikcionario

Una de las grandes fortalezas de la comunidad Nahua ha sido su compromiso con la preservación del conocimiento en múltiples plataformas. Con el apoyo de microsubvenciones de LDH e iniciativas locales de campo, el trabajo se extendió mucho más allá de la redacción de artículos:

Preservación sonora a través de Lingua Libre: Los miembros de la comunidad y los hablantes nativos han grabado miles de archivos de audio, documentando la voz viva de las abuelas y abuelos (neltaketani) en Santo Domingo de Guzmán (Witzapan) y subiéndolos a Wikimedia Commons.

Los miembros de la comunidad y los hablantes nativos han grabado miles de archivos de audio, documentando la voz viva de las abuelas y abuelos (neltaketani) en Santo Domingo de Guzmán (Witzapan) y subiéndolos a Wikimedia Commons. El Wikcionario en Náhuat (Wikitajtaketzalis): Más de 12 abuelitos y abuelitas nahuahablantes nativos están colaborando activamente para grabar y validar las entradas léxicas basadas en el diccionarios comunitarios, creando un archivo sonoro indispensable para las futuras generaciones.

Más de 12 abuelitos y abuelitas nahuahablantes nativos están colaborando activamente para grabar y validar las entradas léxicas basadas en el diccionarios comunitarios, creando un archivo sonoro indispensable para las futuras generaciones. Identidad visual: La comunidad diseñó su logo oficial de Wikimedistas Nahuas, consolidando su identidad visual y fortaleciendo su presencia tanto en El Salvador como en el escenario internacional.

Avances tangibles en la revisión de medio término

Para julio de 2026, los resultados del trabajo de la comunidad junto al acompañamiento de la mentoría mostraron métricas sobresalientes:

Wikimedistas capacitados: Crecimiento a 136 colaboradores formados .

Crecimiento a . Crecimiento de artículos: Superó los 1,000 artículos en Wikipedia .

Superó los . Creacion del Wikcionario en náhuat: Superó los 2,421 entradas en Wikcionario , estableciendo una nueva meta de 6,500 entradas.

Superó los , estableciendo una nueva meta de 6,500 entradas. Visibilidad internacional: Participación activa en encuentros regionales e internacionales, como los eventos en Riohacha (Colombia), Wikimania en París (Francia) y espacios de colaboración técnica.

Participación activa en encuentros regionales e internacionales, como los eventos en Riohacha (Colombia), Wikimania en París (Francia) y espacios de colaboración técnica. Desarrollo organizativo: Creación de una Dirección y un Comité de Guía, sentando las bases para el futuro User Group oficial.

Mirando hacia el futuro: Sostenibilidad tras la graduación

Lanzar la Wikipedia independiente fue un logro extraordinario, pero la comunidad de Wikimedistas Nahuas reconoce que la sostenibilidad a largo plazo requiere infraestructura y trabajo continuo.

Para la siguiente fase, sus principales indicadores de éxito incluyen:

Avanzar firmemente hacia la graduación del Wikcionario en Náhuat. Crear una plataforma de coordinación comunitaria local (un café o plaza comunitaria). Formalizar la estructura para ser reconocidos como un Wikimedia User Group. Recibir mentoría técnica especializada en español para el manejo de MediaWiki y Wikidata. Dar seguimiento formal al proceso legal para sustituir la etiqueta “Pipil” por el nombre propio con el que la comunidad se identifica: Nahua/Náhuat.

Lo que esta experiencia le enseña al movimiento Wikimedia

Las comunidades pueden liderar su propia graduación: La mentoría no solo sirve para impulsar un lanzamiento inicial; es igualmente poderosa para acompañar a una comunidad que ya demostró su capacidad y ahora necesita orientación para consolidar sus estructuras.

La mentoría no solo sirve para impulsar un lanzamiento inicial; es igualmente poderosa para acompañar a una comunidad que ya demostró su capacidad y ahora necesita orientación para consolidar sus estructuras. La identidad es tan importante como el código técnico: Respetar la autodeterminación de una comunidad respecto al nombre de su lengua es fundamental para la dignidad, la confianza y el compromiso a largo plazo.

Respetar la autodeterminación de una comunidad respecto al nombre de su lengua es fundamental para la dignidad, la confianza y el compromiso a largo plazo. El soporte técnico debe ser accesible en el idioma local: Ofrecer mentoría técnica en el idioma de trabajo de la comunidad (español) es esencial para reducir las brechas de equidad tecnológica.

Ofrecer mentoría técnica en el idioma de trabajo de la comunidad (español) es esencial para reducir las brechas de equidad tecnológica. Unión entre abuelos y jóvenes: Combinar la sabiduría ancestral de los ancianos nahuahablantes con las habilidades digitales de los jóvenes wikimedistas crea un modelo de revitalización lingüística imparable.

Conclusión

La historia de los proyectos Wikimedia en Náhuat no trata solo de códigos, plantillas o cantidad de artículos. Trata de justicia histórica, autodeterminación y de la recuperación de los espacios digitales por parte de una comunidad indígena a la que durante mucho tiempo se le dijo que su lengua estaba destinada a desaparecer.

A través del liderazgo local encabezado por Héctor Martínez y Wikimedistas Nahuas, respaldado por los abuelos nativos, estudiantes, el acompañamiento del Language Diversity Hub y aliados de todo el movimiento global, el Náhuat ya no es solo una lengua del pasado. Es una lengua viva que está construyendo el conocimiento libre del futuro.

Autor: Héctor Josué Martínez Flores ( TimumachtikanNawat )

Organización: Wikimedistas Nahuas de El Salvador

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