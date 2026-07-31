Diversidad, inclusión y creatividad: la experiencia de los Team Challenges en Wikimania 2026

Un nuevo formato despertó curiosidad en Wikimania 2026, se trata de los Team Challenges, una nueva propuesta en formato pre hackatón que buscó reunir a personas con distintos conocimientos, experiencias e intereses, comunidades técnicas y no técnicas, para trabajar de manera colaborativa alrededor de un desafío común: crear y mejorar herramientas del ecosistema con el objetivo de co-construir aquellas que necesitamos desde diversas comunidades.



Como experiencia piloto, este espacio permitió explorar nuevas formas de construir conocimiento dentro del movimiento Wikimedia. Más que una competencia, fue un laboratorio de colaboración donde la diversidad de miradas se convirtió en el principal recurso para desarrollar ideas.

En este contexto nació el Team 09S – Ameriques , un grupo conformado por participantes de diferentes países, quienes durante dos intensas jornadas trabajaron conjuntamente para desarrollar una propuesta basada en el uso y reutilización de consultas de Wikidata mediante la herramienta “Query Reuser”.

Lo interesante es que muchas de las personas que integraban el equipo solo se conocían de manera virtual. Algunas nunca habían trabajado juntas y provenían de comunidades Wikimedia muy distintas. Sin embargo, esa diversidad terminó convirtiéndose en una fortaleza.

Diferentes experiencias crean mejores ideas

Cada integrante llegó con intereses, habilidades y recorridos distintos. Algunas personas tenían amplia experiencia desarrollando herramientas; otras conocían profundamente Wikidata; programación, traducción, algunas trabajaban en patrimonio cultural, memoria histórica, medio ambiente o lenguas indígenas; mientras que otras se acercaban por primera vez a un espacio colaborativo de este tipo. Uno de los aspectos más enriquecedores fue comprobar cómo esas diferencias no dificultaron el trabajo colectivo, sino que ampliaban las posibilidades de encontrar nuevas soluciones.

Las conversaciones fueron construyéndose desde la escucha, el intercambio de perspectivas y la curiosidad por comprender cómo cada experiencia podía aportar al desafío común.

Activar el conocimiento colectivo

Uno de los mayores aprendizajes fue entender que el conocimiento no reside únicamente en las herramientas o en la experiencia técnica. El verdadero valor apareció cuando las ideas comenzaron a conectarse. Una pregunta formulada desde una comunidad encontraba respuesta en la experiencia de otra. Una inquietud relacionada con patrimonio podía complementarse con conocimientos sobre datos abiertos. Una necesidad vinculada con biodiversidad encontraba posibilidades dentro de Wikidata. Poco a poco, el desafío dejó de pertenecer a personas individuales para convertirse en una construcción colectiva.

Fue un ejercicio de cocreación donde cada aporte permitía que surgieran nuevas posibilidades.

De los intereses locales a una visión compartida

Aunque los participantes provenían de diferentes aproximaciones, rápidamente aparecieron temas comunes, como: memoria, historia, patrimonio cultural, medio ambiente y dominio público.

Estos temas, profundamente presentes en América Latina, comenzaron a aparecer como áreas prioritarias donde herramientas como “Query Reuser” podrían facilitar nuevas formas de reutilizar información, descubrir datos y fortalecer proyectos Wikimedia. Más que resolver un único problema, el equipo empezó a imaginar posibilidades para muchas comunidades.

Aprender desde la diversidad

Otro aspecto especialmente valioso fue observar cómo personas con distintos niveles de experiencia Wikimedista podían colaborar en igualdad de condiciones.Por ejemplo,desde una experiencia más reciente dentro del ecosistema Wikimedia, aportó preguntas que muchas veces quienes llevan años participando ya no suelen hacerse.

Del mismo modo, personas con mayor experiencia ayudaron a ampliar la perspectiva hacia una dimensión más internacional, mostrando cómo una idea desarrollada desde Latinoamérica puede dialogar con necesidades presentes en otras comunidades del movimiento y lenguajes del mundo.

Cada intervención fue ampliando la conversación. La diversidad dejó de ser únicamente una característica del grupo para convertirse en el motor del proceso creativo.

Más que un producto, una experiencia

Al finalizar las sesiones, el resultado no fue solamente una propuesta técnica. También quedó una red de personas que ahora comparten intereses, aprendizajes y nuevas posibilidades de colaboración.

Las ideas que surgieron durante estas jornadas apenas representan un punto de partida, un prototipo. Muchas continúan siendo ideas incipientes que podrán seguir creciendo gracias a nuevas conversaciones, alianzas y aportes de la comunidad. Ese quizá sea el mayor logro de los Team Challenges: demostrar que cuando distintas experiencias convergen alrededor de un propósito común, el conocimiento colectivo encuentra nuevas formas de florecer.

Premio Nzinga

En homenaje a una mujer africana, política y diplomática como Nzinga de Ndongo, el colectivo obtuvo el reconocimiento al equipo que mejor logró consolidar una atmósfera propicia para la colaboración entre diversas experiencias, experticias wikimedistas y técnicas, así como de diferentes saberes comunitarios.



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