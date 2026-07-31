Eclipse total de Sol 2026: una experiencia única que España podrá vivir y compartir

El próximo 12 de agosto de 2026, España será protagonista de uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares: un eclipse total de Sol. Durante unos minutos, la Luna cubrirá completamente el Sol y transformará la luz, el paisaje y la percepción del entorno, ofreciendo una experiencia difícil de olvidar.

Desde la Federación de Asociaciones Astronómicas de España (FAAE), Álex Mendiolagoitia explica qué hace tan especial este fenómeno, cómo será su evolución y qué recomendaciones tener en cuenta para disfrutarlo de forma segura.

Desde Wikimedia España, invitamos además a todas las personas que documenten este acontecimiento a compartir sus imágenes en Wikimedia Commons, contribuyendo así a conservar y difundir este momento histórico como parte del conocimiento libre.

Un fenómeno astronómico excepcional

Un eclipse total de Sol es, sencillamente, el mayor y más espectacular fenómeno celeste que podemos observar en nuestros cielos. Es una experiencia única que no deja indiferente a nadie y que nos recuerda nuestra relación con el universo.

El próximo 12 de agosto de 2026, la sombra de la Luna recorrerá parte de España, ofreciendo la oportunidad de contemplar cómo nuestro entorno cambia durante unos minutos.

Así será el eclipse total de Sol

Hacia las siete y media de la tarde, la Luna empezará a cubrir el Sol. Al principio apenas será perceptible, salvo si se observa utilizando gafas homologadas para eclipses o mediante métodos seguros de proyección.

A medida que la Luna avance, la luz ambiental disminuirá y el paisaje cambiará progresivamente hasta llegar al momento más esperado: la totalidad.

Hacia las ocho y media, la Luna cubrirá completamente al Sol, la luz diurna desaparecerá y será posible contemplar la corona solar, ese halo plateado que rodea la silueta oscura de la Luna. También podrán aparecer algunas estrellas brillantes y planetas visibles en el cielo.

Durante esos instantes, el entorno adquiere una atmósfera extraordinaria: cambian los colores del horizonte, baja la luminosidad y muchas personas viven una experiencia profundamente emocionante.

Como explica Mendiolagoitia: «¿Y el Ser Humano? Grita, llora, salta, se abraza…».

Después de unos minutos, volverá a aparecer la luz solar y será necesario volver a utilizar las gafas protectoras. Poco a poco, el entorno recuperará su normalidad.

Dónde observarlo y recomendaciones básicas

Una de las particularidades del eclipse de 2026 es que la totalidad tendrá lugar con el Sol muy bajo sobre el horizonte, especialmente cuanto más al este nos encontremos.

Por ello, desde la FAAE recomiendan elegir con antelación lugares de observación con el horizonte despejado y sin obstáculos que puedan dificultar la visión del fenómeno.

Para observar el eclipse de forma segura será imprescindible utilizar gafas homologadas para eclipses solares durante las fases parciales. Solo durante los breves instantes de totalidad será posible retirarlas para contemplar la corona solar.

En cuanto reaparezca el primer destello de luz, habrá que volver a utilizarlas.

Fotografiar el eclipse: vivir primero, capturar después

Para quienes observen un eclipse total de Sol por primera vez, desde la FAAE recomiendan disfrutar plenamente de la experiencia.

Las fotografías son un recuerdo muy valioso, pero la intensidad del momento puede hacer que la persona pierda parte de la experiencia si está pendiente únicamente de la cámara. Una alternativa sencilla es colocar un móvil sobre un trípode apuntando al eclipse para grabar el fenómeno y disfrutar del momento sin tener que estar pendiente de hacer fotos continuamente.

Comparte tus fotografías en Wikimedia Commons

Desde Wikimedia España animamos a todas las personas que fotografíen el eclipse a compartir sus imágenes en Wikimedia Commons, el repositorio multimedia de conocimiento libre que reúne fotografías, vídeos y otros archivos utilizados en Wikipedia y otros proyectos Wikimedia.

Compartir estas imágenes permitirá documentar el eclipse desde diferentes lugares de España y crear un archivo visual colectivo de un acontecimiento astronómico excepcional.

Para facilitar la organización de las fotografías, recomendamos incluirlas en la categoría:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Solar_eclipse_of_2026_August_12_in_Spain

Además, te dejamos un tutorial sobre cómo subir imágenes a Wikimedia Commons, para que puedas compartir tus fotografías y contribuir a ampliar este archivo visual colectivo:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tutoriales_WMCL_-_Subir_archivos_multimedia.webm

Recuerda que, es importante añadir información sobre la imagen, como el lugar desde donde fue tomada, la fecha, la hora aproximada y cualquier otro detalle que ayude a contextualizarla.

Un eclipse para vivir y compartir

El eclipse total de Sol de 2026 será una oportunidad para mirar al cielo y compartir una experiencia colectiva. Desde la FAAE y Wikimedia España animamos a disfrutarlo de forma segura y a contribuir a conservar su memoria mediante imágenes accesibles para todas las personas.

Cada fotografía tomada desde un lugar diferente ayudará a construir un testimonio colectivo de este acontecimiento astronómico único.

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