El lápiz volvió a manos de los Nahuas: El nacimiento monumental de Wikiamachti, la Wikipedia en Náhuat de El Salvador

Un hito histórico de resistencia cultural y soberanía lingüística

Durante siglos, la historia y la documentación del Náhuat (Nawat) de El Salvador estuvieron confinadas a la mirada de investigadores y académicos extranjeros. Las comunidades originarias eran estudiadas, pero rara vez se les permitía ser las dueñas de sus propios relatos.

Hoy, esa brecha histórica se ha cerrado para siempre. Este 21 de febrero, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, la Wikipedia en Náhuat de El Salvador (Wikiamachti) fue lanzada oficialmente de manera independiente fuera de la Incubadora Wikimedia. Este logro épico no solo marca la apertura de una nueva edición de la enciclopedia libre, sino que representa un acto supremo de justicia histórica: el lápiz ha regresado definitivamente a las manos del pueblo Nahua.

Lanzamiento oficial de Wikiamachti en El Salvador.

Foto en Wikimedia Commons — Licencia CC BY-SA 4.0

De 200 hablantes a una marea de resurgimiento comunitario

En el año 2007, los diagnósticos sociolingüísticos en El Salvador proyectaban un panorama desolador: quedaban menos de 200 hablantes nativos de Náhuat en todo el territorio nacional, y la lengua se consideraba al borde de la extinción.

Sin embargo, a través del trabajo incansable de la escuela comunitaria, los programas de formación y la revitalización liderada desde las propias comunidades, el panorama ha cambiado radicalmente. Para el año 2024, el censo y las redes comunitarias registraron 1,135 hablantes, reflejando un despertar cultural sin precedentes en la historia reciente de Centroamérica.

Lo que antes se documentaba desde afuera, hoy se escribe desde adentro. El proyecto, cuyo proceso de redacción enciclopédica inició activamente en 2023, ha demostrado que las lenguas originarias no son reliquias del pasado, sino herramientas vivas del presente y del futuro.

Integrantes de la comunidad reunidos durante la presentación del proyecto.

Foto en Wikimedia Commons — Licencia CC BY-SA 4.0

Una dirección web bajo protesta: La lucha por nuestro nombre propio

Aunque el lanzamiento oficial es motivo de gran orgullo, la comunidad no se detiene en su labor crítica y de reivindicación. Actualmente, la dirección oficial de la enciclopedia ha quedado asignada como ppl.wikipedia.org.

Esta URL responde al código ISO 639-3 internacional registrado históricamente como “ppl” para referirse al término “pipil”. Para las comunidades y los hablantes en El Salvador, el uso de este término ha sido históricamente peyorativo e inexacto, imponiendo una etiqueta externa sobre la identidad propia de la lengua Náhuat (Nawat).

A pesar de esta limitante técnica impuesta por los estándares internacionales de codificación de lenguas, la comunidad se mantiene firme en resistencia y lucha. El objetivo a futuro es lograr las gestiones necesarias para cambiar el código ISO o adaptar la URL oficial, de modo que el espacio digital refleje con dignidad y precisión el nombre que la propia comunidad le da a su idioma.

Una comunidad de más de 150 wikimedistas en constante crecimiento

Este triunfo no es obra del azar, sino del esfuerzo colectivo de más de 150 wikimedistas activos que conforman la comunidad. Para garantizar la sostenibilidad del conocimiento libre en Náhuat, se mantiene un modelo de formación continua: cada tres meses se capacita a nuevos grupos de editores, traductores y colaboradores.

Este proceso es coordinado de manera integral por el hablante nativo, especialista en lengua Náhuat e identidad cultural, Héctor Martínez (usuario: TimumachtikanNawat ), en estrecha alianza con sabias de la comunidad como Nantzin Sixta Pérez García, docentes locales y jóvenes activistas digitales.

“Por generaciones nos dijeron que nuestra lengua no servía para la ciencia, la tecnología o la enciclopedia. Hoy demostramos que en Náhuat se puede documentar la geografía, la historia, la biología y el saber universal de la humanidad.”

Participación comunitaria y transmisión intergeneracional del conocimiento.

Foto en Wikimedia Commons — Licencia CC BY-SA 4.0

La mirada puesta en la próxima gran meta: El Wikcionario en Náhuat

El lanzamiento de Wikiamachti es solo el inicio de una era de expansión digital. La comunidad ya se encuentra concentrada en su próxima gran meta: la consolidación y publicación oficial del Wikcionario en Náhuat (Wikitaketzalis), un repositorio léxico indispensable que busca registrar la riqueza semántica de la lengua para las generaciones venideras.

En el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas de la UNESCO, la comunidad de Wikimedistas Nahuas de El Salvador envía un mensaje contundente al movimiento global: las lenguas en peligro de desaparición no necesitan compasión, necesitan espacios, herramientas y la restitución del derecho a contar su propia historia.

📸 Memoria fotográfica completa en Wikimedia Commons:

Category:Official launch of the Náhuat Wikipedia

Autor: Héctor Josué Martínez Flores ( TimumachtikanNawat )

Coordinador: Wikimedistas Nahuas de El Salvador / TimumachtikanNawat

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