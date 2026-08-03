Documentando una lengua en peligro de extinción: Cómo el náhuat pasó del silencio a florecer en la Wikipedia

Durante décadas, la historia de las lenguas indígenas en América Latina fue contada por voces externas. Sin embargo, en El Salvador está ocurriendo una revolución cultural silenciosa y profunda: el lápiz ha regresado a las manos del pueblo náhuat.

Lo que comenzó como una lucha desesperada contra el tiempo y el olvido hoy se consolida como uno de los hitos de revitalización lingüística y apropiación tecnológica más inspiradores dentro del movimiento Wikimedia global.

🕯️ El peso del silencio: Contexto histórico y despojo

El náhuat (Nawat) es la última lengua originaria viva de El Salvador. Su drástico declive no fue un proceso natural de abandono, sino la consecuencia de una herida histórica abierta: la masacre estatal de 1932. Tras este trágico episodio de persecución y represión, hablar la lengua materna se convirtió en un riesgo mortal.

Para salvar sus vidas y las de sus hijos, las comunidades se vieron forzadas a esconder su idioma. El náhuat sobrevivió durante décadas en la clandestinidad del hogar, susurrado en secreto por las y los abuelos (nantzin y tatzin). Sin embargo, el trauma generacional y la falta de espacios públicos provocaron que la lengua se acercara peligrosamente a la extinción.

Comunidad de Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate, cuna y refugio de la lengua náhuat. / Foto: Timumachtikan Nawat, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.

📊 Del diagnóstico de muerte a la resurrección comunitaria

Los datos oficiales reflejaban una tragedia inminente: el Censo Poblacional de 2007 registraba apenas 197 hablantes nativos en todo el país. Para los estándares lingüísticos internacionales, el náhuat era una lengua sentada en el corredor de la muerte.

Pero la comunidad decidió que el destino de su memoria ancestral no lo escribiría un censo. Nació así Timumachtikan Nawat, una escuela comunitaria surgida de la comunidad y para la comunidad, organizada de forma autónoma con la visión de recuperar la soberanía sobre sus propios saberes. El trabajo pionero comenzó en el papel, logrando publicar el primer diccionario en náhuat de El Salvador escrito por una hablante nativa, marcando el momento en que el pueblo volvió a documentar su propia historia.

A través de cursos gratuitos, la entrega de más de 1,400 becas intensivas y material educativo propio, el panorama cambió radicalmente. El resultado de esta resistencia organizada quedó plasmado en el Censo Poblacional de 2024: la cifra de hablantes ascendió a 1,135 personas en el territorio. Un incremento histórico logrado no por decretos gubernamentales, sino por el amor y la determinación de un pueblo por mantener viva su voz.

🌐 La conquista del espacio digital: Nace Wikiamachti (Wikipedia en náhuat)

Llevar el idioma al papel fue el primer gran paso; el siguiente movimiento lógico de esta organización comunitaria fue dar el salto a los proyectos Wikimedia para garantizar la soberanía digital de la lengua. En 2023, la comunidad asumió la coordinación del proyecto en la Incubadora de Wikimedia, tejiendo un puente intergeneracional único:

Los sabios y abuelos orientan la memoria histórica, la fonética y el léxico ancestral.

orientan la memoria histórica, la fonética y el léxico ancestral. Jóvenes formados como wikimedistas (más de 150 activistas capacitados) traducen ese saber al lenguaje técnico de la web, editando y estructurando artículos libres.

Tras años de trabajo constante, el 21 de febrero de 2026 alcanzamos un hito histórico: el lanzamiento oficial de la Wikipedia en náhuat (Wikiamachti) fuera de la Incubadora. Por primera vez en la era digital, la enciclopedia libre más grande del mundo cuenta con una versión en la última lengua viva de El Salvador, escrita por sus propios herederos.

Wikimedistas nahuas creando artículos en una Editaton de la Wikipedia en náhuat (Wikiamachti). / Foto: Timumachtikan Nawat, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.

🎙️ Inmortalizando las voces: El Wikcionario en náhuat

Nuestra lucha por la memoria no se detiene en la Wikipedia. Actualmente, la comunidad se encuentra trabajando intensamente en el Wikcionario en náhuat, una iniciativa alojada en la Incubadora que busca crear el archivo lexicográfico y sonoro más grande en la historia de El Salvador.

Con el apoyo de herramientas como Lingua Libre y Wikimedia Commons, estamos realizando viajes de campo a comunidades como Santo Domingo de Guzmán para grabar y enlazar la voz real de los últimos abuelos hablantes nativos. Cada palabra registrada cuenta con su audio, su definición y su traducción bidireccional (español e inglés), asegurando que la pronunciación genuina de nuestra tierra quede inmortalizada para la posteridad y al alcance de las futuras generaciones.

Jornada de grabación de audio con los abuelos de la comunidad en Santo Domingo de Guzmán. / Foto: Timumachtikan Nawat, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.

Documentando la fonética nativa a través de Lingua Libre. / Foto: Timumachtikan Nawat, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.

🌱 Un mensaje de esperanza para el mundo

Demostramos que las lenguas originarias no pertenecen al pasado ni a las vitrinas de los museos: pertenecen al futuro, a las aulas, a la juventud y al código fuente del conocimiento libre.

Trabajo comunitario e intergeneracional por la salvaguarda de la memoria oral. / Foto: Timumachtikan Nawat, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.

A pesar de ser una comunidad pequeña que ha tenido que reconstruirse desde las cenizas del despojo, hoy nos ponemos de pie ante la comunidad internacional de Wikimedia para declarar con orgullo que estamos demostrando que el náhuat sigue vivo, que está más fuerte que nunca y que estamos floreciendo en la Wikipedia.

Autoría / Contacto: Héctor Martínez / Wikimedistas Nahuas – Timumachtikan Nawat (El Salvador).

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