¡El náhuat hace historia en el conocimiento libre! Nace el Wikcionario en náhuat con más de 2,400 entradas auditivas

Nos llena de orgullo compartir una gran noticia con la comunidad global de Wikimedia: ¡el proyecto del Wikcionario en náhuat (Nawat) sigue creciendo a paso firme en la Incubadora de Wikimedia y acaba de alcanzar un logro extraordinario!

En su primera fase, el proyecto ya cuenta con más de 2,421 entradas individuales, cada una acompañada de su respectivo archivo de audio con pronunciación nativa. A pesar de encontrarse aún en proceso de incubación, esta iniciativa se está convirtiendo rápidamente en el repositorio digital e interactivo más grande de la lengua náhuat en El Salvador.

🔗 Conoce y explora el proyecto en vivo: Portada del Wikcionario en náhuat en la Incubadora de Wikimedia.

📊 Un puente digital ante la urgencia lingüística

El náhuat (Mal llamado pipil) es la última lengua originaria viva de El Salvador. Según datos sociolingüísticos y de la UNESCO, se encuentra en situación críticamente amenazada, contando con una población reducida de hablantes nativos concentrados principalmente en la zona occidental del país (en municipios emblemáticos como Santo Domingo de Guzmán en Sonsonate).

Ante este escenario de urgencia, la documentación digital no es solo un ejercicio académico, sino una herramienta vital de supervivencia cultural y de transmisión intergeneracional. El Wikcionario en náhuat nace justamente para garantizar que las futuras generaciones, docentes e investigadores de todo el mundo tengan acceso libre y gratuito a la memoria oral de nuestros ancianos y sabios de la comunidad.

🛠️ ¿Cómo está estructurada cada entrada?

Para garantizar el mayor rigor lingüístico y pedagógico, el equipo de Wikimedistas Nahuas, junto con hablantes y educadores, ha diseñado una estructura estándar completa para cada entrada. Cada una de las 2,421 entradas incluye:

Palabra en náhuat: El lema principal registrado con su ortografía estandarizada. Audio de pronunciación: Grabación clara de la palabra alojada en Wikimedia Commons con el apoyo de la herramienta Lingua Libre. Categoría gramatical: Identificación precisa del término (sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, etc.). Significado y definición: Explicación detallada del sentido de la palabra. Traducción bidireccional: Equivalencias claras tanto en español como en inglés para conectar con audiencias locales en internacionales. Ejemplo de uso en náhuat: Frases contextuales reales que muestran cómo se usa la palabra en la vida cotidiana de las comunidades.

🎙️ Documentando la voz originaria en el territorio

Este esfuerzo ha sido posible gracias a los viajes de campo y talleres de grabación comunitaria realizados directamente en el territorio con hablantes nativos. Todo el archivo sonoro creado en estas jornadas se encuentra disponible bajo licencias libres para su uso y preservación en Wikimedia Commons.

Jornada de trabajo y grabación de audios en Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate. / Foto: Timumachtikan Nawat, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.

🔊 Escucha las pronunciaciones en Commons: Category:Lingua Libre pronunciation-ppl.

🚀 Próximos pasos: ¡Hacia la graduación del proyecto!

El objetivo a mediano plazo no es solo continuar sumando lemas y archivos multimedia, sino lograr el crecimiento necesario en la Incubadora para convertirlo en un subdominio propio e independiente de Wikcionario.

Invitamos a toda la comunidad de Wikimedia, lingüistas, activistas digitales y entusiastas del conocimiento libre a visitar la Incubadora, explorar las entradas y sumarse a esta labor de preservación. ¡El conocimiento libre también se habla y se escucha en náhuat!

Contacto: Wikimedistas Nahuas / TimumachtikanNawat

Visita la Incubadora: Wikcionario en náhuat (Wt/ppl/Achtu_Amat)

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