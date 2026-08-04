Hidropoéticas Ambientales y el conocimiento libre: agua, comunidad, arte y memoria

Estamos hechos de océanos.

Estamos hechos de vías fluviales inaudibles.

Somos corrientes subterráneas

volátiles.

Somos río arriba.

Estamos reponiéndonos río abajo.

Somos ríos caudalosos.

Somos cascadas sinuosas.

Somos lagos desbordados.

Somos vías variables fluviales.

Somos nadadores salvajes.

Somos ceremonia líquida.

Somos cielo.

Somos vapor.

Somos fluidez indomable.

Somos contaminación en el mar.

Somos lenguaje de saliva.

Somos cuerpos de agua.



Wela´lioq Defensores del Agua. Wela´lin.

Del libro “Visiones Índigenas del Agua”.





Aguas de Santa Elena, ecosistema hídrico en la zona oriental y centro oriental de Medellín.

Desde 2024, Hidropoéticas Ambientales es un proceso artístico, pedagógico y comunitario impulsado por la Corporación Platohedro que busca fortalecer el vínculo entre las comunidades y los cuerpos de agua a través de las artes, la educación popular, la ciencia, la tecnología y el conocimiento libre. En sus distintos ciclos han participado artistas nacionales e internacionales, habitantes de Medellín, investigadorxs, organizaciones comunitarias y ambientales, así como personas interesadas en imaginar nuevas formas de cuidado y relación con los territorios hídricos.

Hasta la fecha, más de 300 personas han participado directamente en talleres, laboratorios, recorridos y encuentros territoriales, mientras que aproximadamente 29.445 personas han sido impactadas de manera indirecta mediante actividades públicas, exposiciones, contenidos digitales, redes sociales y procesos comunitarios. El proyecto ha trabajado principalmente con personas de las comunas 8, 9 y 10 de Medellín, así como del corregimiento de Santa Elena (comuna 90).

En 2026, “Hidropoéticas Ambientales: Quebrada Santa Elena como agente de memoria en Wikimedia”, fue posible gracias al Fondo de Microfinanciamiento HacerWiki de Wikimedia Colombia. Esta etapa exploró cómo los proyectos Wikimedia pueden contribuir a documentar y preservar las memorias ambientales, culturales y comunitarias de cuerpos de agua como la Quebrada Santa Elena, afluente madre de la ciudad de Medellín, y cómo el trabajo colaborativo en Wikimedia puede ampliar qué relatos se vuelven visibles, quiénes producen conocimiento sobre el territorio y de qué maneras ese conocimiento puede compartirse y expandirse.

En esta fase participaron alrededor de 80 personas en 3 recorridos territoriales —dos de reconocimiento urbano y uno por los nacimientos de la quebrada—, 4 talleres de edición (dos internos para el equipo de Platohedro y dos abiertos al público), una sesión inicial de socialización con la comunidad Wikimedia, una presentación en el encuentro Haciendo en Común desde Los Andes y un espacio de intercambio de memorias durante el Convite Solar, realizado en alianza con el Exploratorio de Medellín. Como resultado, se sumaron 26 editores asociados al proyecto, 22 de ellos como nuevos editores.

¿Qué memorias guarda una quebrada cuando la ciudad la olvida?

Esa fue una de las preguntas que dio origen a Hidropoéticas Ambientales. Más que documentar un cuerpo de agua, el proyecto busca re-vincular a las personas con las memorias vivas de la Quebrada Santa Elena y replicar la experiencia con otros afluentes de la región.

Aná, Nodriza, Agua Sal o La Loca son algunos de los nombres con los que, a lo largo del tiempo, ha sido conocida la Quebrada Santa Elena.

Su nombre originario, Aná, antecede a la ciudad y recuerda que este cauce existía mucho antes de que Medellín creciera sobre él. Hoy atraviesa gran parte del valle antes de encontrarse con el río Medellín; sin embargo, en muchos de sus tramos permanece oculta bajo calles, avenidas y edificaciones, hasta el punto de que para varias generaciones parece no existir.

Pero la quebrada sigue allí.

Para quienes habitan su cuenca continúa siendo un territorio de encuentro, un archivo vivo donde confluyen historias de barrio, procesos comunitarios, biodiversidad, conflictos socioambientales y formas cotidianas e identitarias de imaginar otros futuros posibles.

La presencia de la quebrada también ha quedado registrada en la literatura. Fernando Vallejo la evoca en Los días azules como: “La quebrada Santa Elena, pues, dulce, tintineante, cristalina, bajaba apacible con su música de aguas…engrosada por infinitos torrentes cambiaba de nombre y se tornaba en una avalancha: La Loca.”

Caminar como pedagogía

Recorridos territoriales en marco de Hidropoéticas Ambientales.



En lugar de comenzar frente a un computador, el proyecto empezó caminando.

Con la premisa de que sin vínculo no hay cuidado, los recorridos por los nacimientos de la quebrada y sus tramos rurales y urbanos reunieron a habitantes, ambientalistas, investigadorxs, artistas y colaboradorxs de Wikimedia para recorrer el territorio desde la escucha y la observación. Caminar permitió reconocer las transformaciones del paisaje, identificar especies de flora y fauna, recuperar relatos y archivos familiares y comprender que la memoria de un cuerpo de agua también habita en quienes lo recuerdan.

Durante el proceso, prácticas como la fotografía, la escritura, la ilustración, la cartografía afectiva y el registro sonoro se convirtieron en herramientas para observar aquello que el territorio revela. Cada conversación, imagen, dibujo, poema o anotación de campo se convirtió en una forma de escuchar el territorio antes de documentarlo.

La investigadora griega Penny Travlou, quien participó en el proceso, condensó esa experiencia en su poema “Amphibia City”

I came to Medellín following water. Not just its path through the city, but its memory, its murmur, its pulse, its silences.

The river descends from Santa Elena… Sometimes visible… sometimes buried beneath roads…

But rivers remember.

People remember too.

Before it was become Río Medellín…

its name was Aná.

Caminar dejó de ser únicamente un recorrido físico para convertirse en una metodología de investigación, creación y aprendizaje. Entendimos que editar Wikipedia también podía comenzar desde el camino, la escucha, la observación y la construcción colectiva.

Del territorio a Wikimedia

Frutos en el corredor biológico urbano de la Quebrada Santa Elena.

Las experiencias recogidas durante los recorridos dieron paso a los talleres de edición en Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikidata. Más que aprender herramientas digitales, las personas participantes reflexionaron sobre quién produce el conocimiento, qué historias permanecen ausentes de Internet y cómo las comunidades pueden convertirse en autoras, cuidadoras y veedoras de sus propios relatos. Para muchas fue la primera experiencia editando proyectos Wikimedia. Sin embargo, la curva de aprendizaje había comenzado mucho antes: caminando la quebrada, escuchando a quienes la habitan y comprendiendo que toda edición implica también una responsabilidad con aquello que se documenta.

Las contribuciones surgieron directamente del trabajo realizado en el territorio. Se registraron fotografías del paisaje y de la biodiversidad de la cuenca, memorias de los recorridos, espacios comunitarios y nuevos datos relacionados con la historia y el patrimonio ambiental de la Quebrada Santa Elena. Estos materiales fueron incorporados a Wikimedia Commons, Wikidata y distintos artículos de Wikipedia, ampliando la documentación de Hidropoéticas Ambientales, de las obras y procesos desarrollados por lxs artistas participantes y de las memorias construidas colectivamente a lo largo de sus diferentes ciclos.

Cada contribución fue una forma de hacer más visible el vínculo entre las comunidades y los cuerpos de agua. Al integrarse al ecosistema Wikimedia, estas memorias dejaron de pertenecer únicamente a quienes participaron en el proyecto para convertirse en conocimiento abierto que puede consultarse, enriquecerse, replicarse y seguir creciendo con nuevas voces, miradas y experiencias.

El agua como agente de memoria

Estoy hecha de tiempo, como el agua en la hierba, como el agua en el agua, como el agua

Juan Manuel Roca, Fragmento del Monólogo de la mujer que lava el agua.



Archivo fotográfico Familia Vélez e intervención fotográfica para el proyecto

“Las Memorias de Elena” de Sandra Ramírez Giraldo.

Uno de los principales aprendizajes de Hidropoéticas Ambientales fue reconocer el agua no solo como un recurso natural, sino como un sujeto de derechos y un agente de memoria que conecta territorios, afectos y comunidades.

Las conversaciones con habitantes de la cuenca revelaron que alrededor de la Quebrada Santa Elena perduran recuerdos familiares, prácticas comunitarias de cuidado frente al riesgo, conocimientos ecológicos locales y formas de organización que rara vez aparecen en los registros oficiales. Son saberes que, además de preservar la memoria del territorio, proponen otras maneras de relacionarnos con lo vivo y de imaginar el re-vínculo con los cuerpos de agua como parte fundamental de la identidad y la vida colectiva.

Documentar esas memorias desde los proyectos Wikimedia también significó ampliar nuestra comprensión del patrimonio, integrando saberes locales con ecosistemas de conocimiento abierto, propiciando un diálogo transgeneracional y entre lenguajes como la ciencia, la biorremediación, los estudios microbiológicos, las artes, la tecnología y los saberes locales.

Un cruce entre lo medible y lo sensible.

Bolitas de vida, probióticos y biorremediación para los cuerpos de agua en marco de Hidropoéticas Ambientales.

Las aguas que vendrán

Esta experiencia de Hidropoéticas Ambientales en Wikimedia abre nuevas preguntas sobre cómo los proyectos de conocimiento libre pueden acompañar procesos de memoria ambiental, creación artística y experimentación en otros territorios y junto a otras comunidades.

¿Cómo seguir documentando los cuerpos de agua desde el conocimiento libre?

¿De qué otras maneras pueden las comunidades convertirse en autoras de sus propios relatos?

¿Cómo hacer que las memorias del agua dialoguen con las plataformas digitales sin perder su dimensión sensible, comunitaria y territorial?

Las metodologías desarrolladas durante este ciclo continúan expandiéndose hacia nuevos cuerpos de agua, nuevos diálogos entre artistas, investigadorxs y vecinxs, así como hacia redes de colaboración que atraviesan ciudades, montañas y diálogos trasterritoriales.

Más que una metodología cerrada, Hidropoéticas Ambientales permanece como una invitación a seguir caminando, documentando y creando colectivamente. A imaginar formas de incidencia cultural, ambiental y política que reconozcan el agua no solo como un recurso, sino como un sujeto de derechos y un ser de memoria en común, donde cuidar una quebrada también signifique escucharla, caminarla, nombrarla y contar su historia.

Quizá uno de los resultados más significativos de este proceso no fue únicamente la construcción de nuevos contenidos para Wikimedia, sino también el surgimiento de nuevas formas de nombrar el territorio. Durante Hidropoéticas Ambientales y el proyecto fotográfico Las Memorias de Elena, Yeison Medina, participante del proceso y nuevo editor de Wikimedia, escribió Aná, un poema nacido de los recorridos por la quebrada. Compartimos un fragmento para cerrar este recorrido.

Aná

I

Aná Aguasal La Loca Santa Elena



quebrada arriba

donde siempre está naciendo

y aún se cuela el frío

por las hojas del yarumo



peces

diminutos

pican nosequerías

de un lodo vidrioso

que refleja

el pendular de la cola

de un barranquero en soledad […]





Sitio web de Hidropoéticas Ambientales, una plataforma que integra los distintos ciclos del proyecto y las memorias construidas alrededor de diversos cuerpos de agua.

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