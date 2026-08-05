La Red de colaboración docente en proyectos Wikimedia sigue creciendo en Wikimania 2026

El año pasado, durante Wikimania 2025 en Nairobi, organizamos de forma casi improvisada un encuentro entre docentes y personas del movimiento Wikimedia que utilizamos Wikipedia y otros proyectos Wikimedia en la educación superior. Aquel almuerzo confirmó que existía una necesidad compartida: disponer de un espacio donde intercambiar experiencias, compartir recursos y generar colaboraciones entre quienes trabajamos directamente de cara al alumnado en el día a día.

Un año después, en Wikimania 2026, ese encuentro volvió a celebrarse, esta vez como una actividad incluida en el programa oficial: “Almuerzo · Red de colaboración docente en español“, organizado conjuntamente por Mikel Zubimendi y Florencia Claes.

En esta ocasión participaron docentes universitarios de España, País Vasco y de distintos países de Latinoamérica, junto con personas procedentes de capítulos, grupos de usuarios y otras iniciativas del movimiento Wikimedia. La conversación volvió a poner de manifiesto que, aunque los contextos educativos sean diferentes, compartimos muchos de los mismos retos: cómo incorporar Wikimedia en la docencia, cómo evaluar este tipo de actividades, cómo formar al profesorado y cómo generar materiales que puedan reutilizarse entre instituciones.

Uno de los aspectos novedosos del encuentro fue la incorporación de personas procedentes de otros ámbitos del movimiento Wikimedia. Integrantes del grupo de usuarios Wikimedia LGBT+ participaron en la reunión y ofrecieron su experiencia técnica para colaborar en el desarrollo de herramientas, recursos o soluciones que puedan resultar útiles para la Red. Este tipo de apoyos amplía las posibilidades del proyecto y demuestra el potencial de trabajar de forma transversal entre comunidades que comparten la filosofía del conocimiento libre.

Durante el almuerzo también repasamos los avances conseguidos durante este primer año de vida de la Red. Entre ellos:

Mirando al futuro, acordamos buscar la forma de poder hacer una publicación colectiva, del estilo de la que hicimos con experiencias en España, pero incluyendo experiencias de toda Latam, con la voz de las personas que están en contacto directo con estudiantes en el aula.

La reunión de París confirmó que el interés por esta iniciativa sigue creciendo y que existe una voluntad compartida de construir una comunidad iberoamericana de innovación docente basada en los proyectos Wikimedia.

La Red continúa abierta a cualquier docente universitario que utilice Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata u otros proyectos Wikimedia en su actividad docente y quiera compartir experiencias, recursos o iniciativas con colegas de otras instituciones en español.

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