De la investigación universitaria al conocimiento libre: académicos descubren Wikimedia

Entre el 15 y el 20 de septiembre, yo, Osama Eid (Osps7), tuve la oportunidad de impartir un programa educativo de Wikimedia de cinco días que reunió a 10 académicos universitarios de tres universidades para explorar cómo la experiencia académica y la investigación pueden contribuir a Wikimedia y al ecosistema más amplio del conocimiento libre.

Fotografía tomada por Osps7. (CC BY-SA 4.0)

El programa se centró en introducir a los participantes en Wikipedia, Wikidata y Wikiversity, al tiempo que se sentaban las bases para una participación académica continuada en los proyectos de Wikimedia.

Ayudando a los académicos a convertirse en colaboradores

Uno de los principales objetivos del programa fue animar a los académicos a contemplar Wikipedia desde una perspectiva diferente, no solo como una fuente de información, sino también como una plataforma colaborativa en la que sus investigaciones publicadas y su experiencia pueden contribuir a mejorar el conocimiento libre.

Fotografía tomada por Osps7. (CC BY-SA 4.0)

Durante los cinco días de formación, los participantes aprendieron métodos prácticos para documentar información en Wikipedia, utilizar referencias académicas fiables y comprender la importancia de la verificación y la correcta citación de las fuentes.

Analizamos cómo las publicaciones académicas, los artículos de investigación, los libros y otras fuentes fiables pueden utilizarse para fortalecer los artículos existentes de Wikipedia y mejorar el contenido en áreas en las que los académicos cuentan con conocimientos especializados.

La formación también introdujo a los participantes en Wikidata, ayudándoles a comprender los datos estructurados y cómo la información sobre académicos, universidades, publicaciones y otras entidades puede conectarse entre los distintos proyectos de Wikimedia.

Incorporando a los académicos a Wikiversity

Una parte fundamental del programa fue presentar Wikiversity y explorar cómo los académicos pueden participar activamente en el proyecto.

En lugar de limitar su participación a la edición de artículos de Wikipedia, los participantes analizaron cómo su experiencia académica podría utilizarse para desarrollar materiales educativos, recursos de aprendizaje y actividades académicas a través de Wikiversity.

Esto abrió la posibilidad de establecer una relación a largo plazo en la que los académicos puedan contribuir con contenidos educativos relacionados con sus áreas de especialización, colaborar con otros colaboradores de Wikimedia y ayudar a desarrollar nuevas oportunidades de aprendizaje dentro del ecosistema de Wikimedia.

Construyendo una colaboración a largo plazo

El programa de formación de cinco días fue concebido como un punto de partida para una participación continua, y no como una actividad puntual.

La siguiente fase se centrará en mantener la comunicación con los académicos participantes, apoyar sus contribuciones continuas a Wikipedia y Wikidata, y fomentar su participación en Wikiversity.

Los planes futuros también incluyen el desarrollo de actividades académicas en Wikiversity, la identificación de temas en los que los participantes puedan aportar sus conocimientos especializados y la exploración de oportunidades para conectar la enseñanza y la investigación universitarias con los proyectos de Wikimedia.

Para mí, el programa fue una oportunidad para comenzar a construir una conexión más sólida entre las universidades y Wikimedia, una conexión en la que los académicos no sean únicamente usuarios del conocimiento disponible en línea, sino también colaboradores activos de un ecosistema de conocimiento abierto y colaborativo.

La experiencia demostró que incorporar la experiencia académica a Wikimedia puede comenzar con un pequeño grupo, pero evolucionar hacia una colaboración a largo plazo que conecte la investigación, la educación y el conocimiento libre.

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