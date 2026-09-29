Durante octubre tendrá lugar el Mes de América Latina en Wikipedia 2026, una iniciativa para crear y mejorar artículos sobre cine latinoamericano para las Wikipedias en español, portugués e inglés; temática enfocada en conectar con la comunidad editora y establecer alianzas con organizaciones locales interesadas en mejorar el acceso a información sobre cine de nuestros países a través de los proyectos Wikimedia.

La campaña es organizada por Wikimedistas de Uruguay, Wikimedia Bolivia, WikiAcción Perú, Wikimedia México, Wikilatinos y Proyecto Mais Teoria Da Historia Na Wiki, en el marco del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual y de la primera Conferencia Wikimedia de América Latina.

Del 1 al 31 de octubre, te invitamos a crear o mejorar o traducir artículos sobre temas relacionados con el cine latinoamericano. Esto incluye obras cinematográficas, personas involucradas en el cine, festivales, cinemas, galardones, etc.

Para registrarte y conocer las reglas de participación, visita la página oficial de la campaña.

¡Colabora editando sobre cine latinoamericano en Wikipedia!

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