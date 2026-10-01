Los archivos familiares: Construyendo el camino de la literatura boliviana contemporánea

Manuel Vargas y Ramón Rocha Monroy junto a otros escritores en la Feria Internacional del Libro, 1997

Hace unos meses se celebró un homenaje al escritor Víctor Hugo Viscarra, a quien en términos de la literatura europea podría llamarse un poeta maldito. Victor Hugo fue un escritor que durante largos periodos de su vida vivió en la calle y relataba en sus libros, anécdotas e historias de esta vida. La forma en la que llegamos a conocer a este escritor en Bolivia, fue gracias al también escritor Manuel Vargas, quien fue su editor.

Victor Hugo Viscarra, en vida, no fue parte del canon, ni parte de los escritores exportables pero algunos bares y espacios culturales aún realizan homenajes a su figura. Coincidí en uno de estos espacios con Manuel Vargas, el editor de Viscarra y establecí el primer contacto para iniciar el trabajo que posteriormente llevaríamos a cabo con el equipo de Wikimedistas de Bolivia. Para proseguir es necesario saber que Manuel Vargas es un escritor y activista del libro boliviano. Ha participado en múltiples ferias y espacios alternativos a los oficiales. Estudió literatura en la Universidad Mayor de San Andrés, en la ciudad de La Paz, pese a haber nacido en Vallegrande. Destaca entre sus obras la narrativa infantil, tiene participaciones en encuentros de escritores de literatura infantil. Así como también tuvo relación con cuentistas del Este y Sur de Bolivia. Manuel Vargas ha vivido el desarrollo de la literatura boliviana en un momento clave.

Fue alumno y luego amigo del poeta Pedro Shimose y otros cientos de escritores que iniciaron su trayectoria profesional en la misma época, la década de 1970. Ideales políticos y el espíritu de la época resultó en una estrecha relación con diferentes personas que en algún momento trabajaron en el ámbito artístico en La Paz y Bolivia. Estas relaciones también se fortalecieron por la migración resultante de los diversos golpes de Estado que se suscitaron en Bolivia desde la década de los 60s hasta 1982.



Una vez coordinamos con el equipo, me contacté inicialmente por la falta de una fotografía en su artículo. Manuel, nos invitó a su casa y nos comentó sobre su archivo fotográfico que contenía fotos valiosas que se hallaban resguardadas en una caja familiar en espera de una intervención que las llevara nuevamente a los ojos curiosos circunstanciales. La apertura de su casa familiar a los ojos wikimedistas permitió realizar una revisión conjunta e identificar un plan de acción. El primer paso fue clasificar y dialogar acerca de los álbumes, sus contenidos, sus tiempos y protagonistas. Se revisaron centenas de imágenes, algunas en color y otras en blanco y negro, algunas sueltas y otras enlazadas con su pares de época o temática.

En este camino de compartir los rostros de escritores y gestores también existe una construcción histórica de los espacios que fueron creándose para la promoción de la literatura, como la segunda versión de la feria internacional del libro en La Paz, los encuentros de escritores en Santa Cruz y Cochabamba, así como las ocasiones en las que la literatura boliviana tuvo espacios de difusión más allá de nuestro territorio.

Unos nombres ilustres sin rostro

Gracias a este trabajo pudimos iniciar una reconstrucción de la trayectoria de escritores, artistas, gestores culturales entre la década de 70 y principios de los 2000. Después de una revisión, conseguimos un cuerpo documental de 62 imágenes que fueron donadas para su publicación con licencia libre en Wikimedia Commons. Parte de este archivo familiar puede verse en el mismo artículo de Vargas, en el artículo de Pedro Shimose. La imagen en el artículo de Ramón Rocha Monroy, escritor célebre de Cochabamba. Contamos también con fotografías junto a sus colegas: Humberto Quino y Adolfo Cárdenas, poeta y narrador, respectivamente, durante un encuentro de escritores realizado en Estados Unidos.

Además se puede ver al poeta orureño Alberto Guerra Gutiérrez de quien solo se tenía la imagen de un busto que está en su ciudad natal, Oruro. Contamos también con imágenes de Alba Paz Soldán, escritora y gestora cultural. Por otra parte existe una imagen de Manuel compartiendo con quienes después darían vida al equipo editorial de Chaski, una revista infantil icónica de los años 90, que incluía la participación activa de niñas y niños en los contenidos.

Entre las fotografías encontramos a Victor Hugo Viscarra escondido en un grupo numeroso de personas, junto al pintor Edgar Arandia. Todos los nombrados son personajes ilustres del arte en Bolivia que sin embargo no tenían imágenes en sus respectivos artículos. También en este registro existen figuras que desde la gestión cultural han sido importantes en el quehacer cultural pero que aún no tienen artículo.

Director del Centro Simón I. Patiño, Edgar Arandia, David Acebey, Victor Hugo Viscarra, Max Aruquipa en una presentación realizada en la Casa de la Cultura

Por otra parte, identificamos otra cualidad de las imágenes. Las mismas nos permiten ver el paso generacional que existe entre la literatura de posguerra en los años 40 y la literatura contemporánea. Las características temporales se hacen evidentes cuando se combinan las imágenes, los artículos y la curiosidad lectora. De esa forma, se puede reconocer el cambio de temáticas y personajes como signo del cambio en las sociedades por procesos marcados por la migración, la dictadura y el retorno a la democracia.

Los retos en este camino

Todavía existe un amplio trabajo por delante en esta reconstrucción histórica de nuestra literatura, más allá de su calidad y prolífico abordaje. También nos enfrentamos a las reglas de notabilidad de Wikipedia, que suponen a su vez retos para reconstruir trayectorias en un medio en el que la publicación era compleja y poco común. El resultado muchas veces significa que los artículos son borrados. Esto dificulta el trabajo de rescate de la memoria pero desde el equipo entendemos estos pasos, trabas y retrocesos como parte de los gajes del oficio.

Deseamos finalizar este texto reconociendo y agradeciendo el aporte de personas tan comprometidas con el rescate de esta memoria como la familia Vargas -Manuel Vargas junto a su esposa Vicenta Guzmán- su colaboración en este trabajo nos permite tener una perspectiva optimista para continuar con el proyecto de Tesoros Familiares y seguir hallando estas imágenes que dan rostro a las letras que han formado a varias generaciones de lectores locales, y que podrán seguir hablando a las juventudes ahora con un rostro familiar y con la cercanía de la foto de un tío, o un amigo de la familia dispuesto a compartir sus historias, ocurrencias arte y amor por Bolivia.

Si tú perteneces o conoces a familiares de personas que han hecho historia en Bolivia, y tienes documentación gráfica o de otro tipo que quisieras compartir, contáctate con Wikimedistas de Bolivia, para que juntos podamos analizar la factibilidad de que Wikimedia Commons sea el repositorio que ponga este material al alcance de todas y todos.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation