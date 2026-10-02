Wiki in School Mérida: Transformando el aula técnica en una ventana turística para Venezuela

Estudiantes de la Escuela Técnica Simón Rodríguez documentando el patrimonio local durante las actividades del programa.

Desde la sede de nuestro grupo de usuarios en el estado Mérida, siempre nos hemos planteado un objetivo claro: visibilizar el patrimonio, la cultura y los atractivos turísticos de Venezuela a través del conocimiento libre.

Con este propósito en mente, durante los últimos meses llevamos a cabo la primera fase del proyecto piloto Wiki in School, una iniciativa enfocada en integrar el ecosistema Wikimedia —principalmente Wikiviajes y Wikimedia Commons— dentro del entorno escolar técnico de nuestra región.

El epicentro de este proyecto fue la Escuela Técnica Simón Rodríguez, donde trabajamos mano a mano con la comunidad educativa para convertir a los estudiantes de simples consumidores de información en editores activos y creadores del contenido turístico de su propio entorno.

Coordinador General en el Piloto

Articulación académica: Integración directa en el pensum Uno de los principales aciertos del proyecto fue evitar que las capacitaciones se sintieran como una carga extra para los alumnos o profesores. En su lugar, articulamos la propuesta dentro de las áreas formativas ya existentes en la institución: Turismo (3er y 4to año, y pasantes de 5to año) y Telemática (4to año): El taller se incorporó directamente en sus asignaturas principales, utilizando la redacción de artículos y el etiquetado de contenidos como herramientas prácticas de aprendizaje.

El taller se incorporó directamente en sus asignaturas principales, utilizando la redacción de artículos y el etiquetado de contenidos como herramientas prácticas de aprendizaje. Administración y Contabilidad (3er y 4to año): Su participación fue vinculada al cumplimiento de sus horas de Servicio Comunitario, dándole un impacto directo a su aporte dentro del plantel. Durante tres meses, nos dimos cita todos los jueves en el laboratorio de la escuela para llevar a cabo sesiones teórico-prácticas sobre edición wiki, redacción, traducción de guías de viaje y nociones fundamentales de fotografía. A pesar de los imprevistos externos, las métricas alcanzadas por los participantes reflejan un compromiso excepcional: Participantes capacitados + 93 (estudiantes y docentes) Artículos editados / creados + +100 en Wikiviajes Fotografías subidas + 1.905 en Wikimedia Commons (¡y sumando!) Bytes agregados + +465.000 bytes

Para garantizar la fluidez de las jornadas prácticas de edición, gestionamos e instalamos un enlace de internet por fibra óptica en la institución, resolviendo una de las principales barreras técnicas del plantel.

Para enganchar a los jóvenes con la cultura wiki, aplicamos tres estrategias que marcaron la diferencia:

Guías prácticas impresas: Disponer de material físico de apoyo en las mesas de trabajo ayudó a acelerar el aprendizaje del código de edición y redujo notablemente la frustración inicial. Gamificación y “competencia sana”: Diseñamos un sistema de puntajes por menciones. Los estudiantes con mayor volumen y calidad de aportes recibieron material promocional (merch) del proyecto. Esto elevó la motivación y el trabajo en equipo a niveles insospechados. Salidas de campo: Realizamos dos recorridos fotográficos por puntos emblemáticos de Mérida. Llevar la teoría a las calles hizo que el proyecto se sintiera tangible y real para los alumnos.

El material que utilizamos esta disponible en wikimedia commons en la categoria de Wikimedia Small Projects

Wiki Sendero Programa Piloto Wiki in School Escuela Tecnica Simon Rodriguez Entrega de Postales WAM

La experiencia en la Escuela Técnica Simón Rodríguez nos ha dejado un modelo probado, replicable y sostenible. Nuestro objetivo para el ciclo escolar entrante es extender la iniciativa a otras instituciones técnicas y académicas del estado Mérida, utilizando los aprendizajes recolectados y las guías diseñadas como insumo base para fortalecer la presencia de los proyectos Wikimedia en la región andina.

Agradecemos profundamente al equipo directivo de la institución, a los profesores involucrados, a la Fundación Wikimedia y al consejo de Wikimedia Small Projects por hacer posible esta valiosa experiencia.

¿Te interesa saber más sobre esta metodología o replicarla en tu región? ¡Déjanos tu comentario o contáctanos a través de nuestro grupo de usuarios!

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