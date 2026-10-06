Un ensayo musical improvisado, 50 postales y nuevas amistades: mi tercera Wikimanía

Este 2026, tuve la fortuna de asistir a Wikimanía por tercera vez. Olga Paredes, Nicaela León y yo (Carla Salazar) formamos la comitiva boliviana en París. Entre las tres tratamos de compartir todo lo posible sobre el trabajo que venimos realizando desde Wikimedistas de Bolivia en estos últimos años. A continuación, cuento un poco sobre mi experiencia en la Ciudad de las Luces.

De izquierda a derecha: Nicaela León, Carla Salazar y Olga Paredes con el Wikibus de fondo.

En representación de Wikimedistas de Bolivia y WikiAcción Perú, presenté un póster en la sesión correspondiente, en el cual se cuentan los avances y nuevos retos de la campaña Fiesta Plurinacional, que este pasado agosto fue dedicada a enriquecer el contenido sobre mercados de Bolivia y Perú en los proyectos Wikimedia. Fiesta Plurinacional es un esfuerzo binacional por documentar la diversidad y la riqueza de la vida de las calles de ambos países. Puedes leer más al respecto aquí.

Carla en la sesión de pósters presentando la campaña Fiesta Plurinacional organizada entre Wikimedistas de Bolivia y WikiAcción Perú.

También participé en numerosas sesiones, en donde pude concretar nuevas alianzas, por ejemplo, con Wikimedistas de Eslovaquia, a través de Matej Grochal (user:Jetam2). Tanto Bolivia como Eslovaquia son afiliados recientes en Wikipedia que se enfrentan a retos similares en tanto países pequeños con una comunidad de voluntarios en crecimiento y un staff reducido. La idea es conversar sobre las experiencias comunes entre ambos grupos, compartir recomendaciones y crear puentes de colaboración, a pesar de la distancia que separa a los dos países.

Igualmente, fue agradable conocer a Noé Gasparini, lexicógrafo francés que trabajó en Bolivia con el pueblo Sirionó. Gasparini publicó en Wikimedia Commons recursos educativos abiertos sobre la lengua sirionó y, en este momento, Wikimedistas de Bolivia está trabajando en construir recursos similares en varias lenguas indígenas del país. Lo encantador de este encuentro es que no fue planificado, sino que pude conocer a Noé casualmente en el workshop “From Pause to Progress: An Affiliate Recognition, Health, and Readiness Clinic” y, por las conversaciones surgidas en el propio workshop, ambos nos dimos cuenta de que compartimos intereses comunes.

Otro momento a resaltar fue el reencuentro con las personas del Wikiproyecto LGBT, del cual soy parte, como aliada. El trabajo que el Wikiproyecto LGBT viene realizando desde hace años en Wikipedia en español es una fuente de inspiración constante para la comunidad boliviana y para mí misma. Además, muchos de las personas del wikiproyecto se han convertido en amigas mías más allá del mundo wiki.

También fui parte de la presentación de la Wikiorquesta, en donde me uní a otros instrumentistas para interpretar música francesa. Aquí me gustaría resaltar el ensayo de la sección de vientos, del cual fui parte. De manera completamente autogestionada, los vientistas de la wikiorquesta decidimos ensayar antes de la ceremonia de clausura para conocernos mejor y mejorar nuestra interpretación. Fue un momento muy bonito, porque en Wikimanía puedes conectar con las personas de maneras muy distintas y en el ensayo éramos personas de todas las edades y nacionalidades con un propósito en común: hacerle justicia a Clair de Lune.

Carla Salazar an el ensayo general de la Wikiorquesta.

Y, finalmente, está el almuerzo que tuvimos para conocer a los editores japoneses que participaron en la campaña denominada Wikiamistad entre Bolivia y Japón. El día miércoles 22 de julio, las tres representantes de Bolivia y cinco editores japoneses nos reunimos para conversar sobre cuán exitosa fue esta campaña. De igual manera, aprovechamos el momento para intercambiar los regalos que llevamos. Yuriko Kadokura (user:Wadakuramon), voluntaria clave en la organización de la campaña, no pudo asistir a Wikimanía en París, pero a través de una amiga envió más de 50 postales para los editores bolivianos y nosotras llevamos un número similar de postales para los editores japoneses. En este momento, en ambos países se están repartiendo las postales a todos quienes participaron en la campaña.



Nicaela León sosteniendo un peluche de Quokka, luego de la reunión de la Wikiamistad entre Bolivia y Japón. El peluche le pertenecía a uno de los editores japoneses. Voluntarios bolivianos en La Paz sosteniendo sus postales japonesas.

Cada año, agradezco más poder ser parte de este encuentro, no solo porque tengo la oportunidad de compartir con orgullo lo que la comunidad boliviana está haciendo, sino que tengo la oportunidad de reencontrarme con personas que se han convertido en amigas entrañables, con las que comparto no solo mi pasión por el mundo wiki, sino una manera similar de ver y habitar el mundo.

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