Wikimedia España celebra sus Jornadas Anuales en Zamora reivindicando el valor del conocimiento local 

Zamora ha sido este fin de semana el punto de encuentro para hablar de conocimiento libre, patrimonio y cultura abierta. Las XII Jornadas Anuales de Wikimedia España han reunido durante tres días en el Museo Etnográfico de Castilla y León (MECyL) a personas voluntarias de la comunidad Wikimedia, profesionales de la cultura y el patrimonio, docentes, personal investigador, instituciones y ciudadanía interesada en la cultura abierta.

El encuentro ha contado con la asistencia de medio centenar de personas, que durante estos tres días han podido compartir experiencias, conocimientos y reflexiones en torno al conocimiento libre y la cultura abierta.

Bajo el lema “El conocimiento libre se construye desde el territorio”, las jornadas han puesto el foco en el papel de las comunidades y los territorios en la construcción de un conocimiento accesible para todas las personas.

El territorio también construye conocimiento

Una parte importante del conocimiento que se genera en ciudades y territorios todavía está pendiente de ser documentada, contrastada y compartida en Internet. El patrimonio, las tradiciones, las historias locales, las personas y las instituciones son fuentes de conocimiento que pueden contribuir a ampliar y mejorar los contenidos disponibles en proyectos como Wikipedia.

En este sentido, Mentxu Ramilo Araujo, miembro de la Junta Directiva de Wikimedia España, destacó durante las jornadas que “en un contexto en el que los datos son cada vez más importantes, conservar ya no significa solamente guardar. También significa documentar, estructurar, conectar y facilitar que ese conocimiento pueda ser utilizado, consultado y enriquecido por otras personas”.

Asimismo, Javier Igal, miembro de la Junta Directiva de Wikimedia España, destacó el potencial de Zamora y de otros territorios para seguir incorporando conocimiento a Wikipedia. “Zamora tiene todavía mucho que aportar a Wikipedia”, señaló, poniendo en valor un patrimonio local que ofrece numerosas oportunidades para documentar y compartir conocimiento.

En relación con la trayectoria de Wikipedia y el papel de su comunidad, Javier Igal señaló también: “Wikipedia ha cumplido ya 25 años, que no son pocos… Y si algo demuestra este cuarto de siglo es que Wikipedia no se construye sola”.

La celebración de las jornadas en Zamora parte precisamente de esta idea: el conocimiento libre tiene una dimensión global, pero se construye a partir de miles de historias y realidades locales.

Tres días para hablar de conocimiento libre

Durante tres días, las jornadas han servido para compartir experiencias y debatir sobre algunos de los principales retos y oportunidades del conocimiento libre. Patrimonio, cultura, participación, educación, tecnología e inteligencia artificial han sido algunos de los temas presentes en el programa.

El encuentro ha contado con la participación de entidades como el Museo Etnográfico de Castilla y León, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Fundación Joaquín Díaz, la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL), además de representantes de Wikimedia Francia, Wikimedia Portugal y comunidad wikimedista.

Las distintas sesiones han permitido conocer proyectos y experiencias de colaboración entre instituciones, comunidades y personas voluntarias, así como reflexionar sobre nuevas formas de acercar el conocimiento a la sociedad.

Como parte del programa, también se celebró una visita guiada por la ciudad de Zamora, que permitió a las personas asistentes conocer de primera mano el patrimonio existente en la ciudad y acercarse a distintos espacios y elementos que forman parte de su riqueza histórica y cultural.

Las presentaciones utilizadas en las distintas ponencias pueden consultarse en la categoría de Wikimedia Commons dedicada a las XII Jornadas de Wikimedia España.

Wikipedia cumple 25 años: mirar al futuro sin olvidar a las personas

Las XII Jornadas Anuales de Wikimedia España han coincidido además con una fecha muy especial: el 25.º aniversario de Wikipedia.

En estos 25 años, Wikipedia se ha convertido en uno de los principales espacios de acceso al conocimiento en Internet. Pero detrás de sus contenidos hay una comunidad de personas que escribe, fotografía, documenta, revisa y mejora los artículos y proyectos Wikimedia de forma voluntaria.

Esta dimensión humana ha estado también presente en las conversaciones sobre Wikipedia e inteligencia artificial. Las nuevas herramientas pueden ofrecer oportunidades para organizar, consultar y ampliar el conocimiento, pero su utilidad depende de que exista información fiable y comunidades capaces de crearla, contrastarla y mantenerla.

Las jornadas también han permitido acercarse al funcionamiento de Wikipedia y a los mecanismos mediante los que su comunidad revisa los contenidos, debate y toma decisiones.

Zamora como punto de partida

Más allá de las propias jornadas, estos días han servido para poner el foco en el patrimonio y el conocimiento que existe en Zamora y en otros territorios que todavía tienen muchas historias por contar.

La celebración de las XII Jornadas Anuales de Wikimedia España en la ciudad ha permitido conectar ese conocimiento local con una comunidad de alcance nacional e internacional y recordar que documentar lo que conocemos es también una forma de preservar nuestra memoria y hacerla accesible a otras personas.

Con la clausura de las jornadas, Wikimedia España cierra tres días de encuentro, aprendizaje y trabajo colectivo. Pero queda abierta una pregunta que va mucho más allá de esta edición:

¿Qué parte de nuestro patrimonio, nuestra memoria y nuestras historias está todavía por documentar y compartir?

Ese es, precisamente, uno de los grandes retos del conocimiento libre.

Las fotografías de las tres jornadas están disponibles en Wikimedia Commons para consultar y revivir los momentos del encuentro: Día 1, Día 2 y Día 3.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation