Murales para la cultura libre: Las escuelas de Córdoba festejan los 25 años de Wikipedia 

Pintando el mural en la escuela Gobernador López (Córdoba,Argentina)

El proyecto “25×25 Celebrando Wikipedia” se desarrolló entre febrero y septiembre de 2026 en Córdoba, Argentina, donde conmemoramos y festejamos los 25 años de Wikipedia mediante la creación colectiva de dos murales inspirados en ella, la promoción de los proyectos Wikimedia, el acceso abierto y las licencias Creative Commons. Implementado en una escuela primaria y otra secundaria en alianza con el Colectivo Artístico ALLI -Arte Libre Laboratorio e Innovación-, el proyecto involucró a estudiantes en actividades de aprendizaje sobre Wikipedia y producción artística que culminaron en la pintura de los murales junto a familias y organizaciones comunitarias.

El proceso, registrado y compartido en Wikimedia Commons, incluyó talleres de los proyectos Wikimedia, en particular Wikipedia, además de abordar cultura libre, licencias Creative Commons.

Conociendo sobre Wikipedia en la escuela primaria Gobernador López (Córdoba, Argentina)

Los/as estudiantes diseñaron imágenes en base a lo trabajado que representen la filosofía de Wikipedia, los bienes comunes y la cultura libre. Luego decidieron qué imágenes iban a llevar al mural, además de los colores que se utilizarían.

Bocetando el mural para festejar los 25 años de Wikipedia

Cada estudiante realizó, mediante la técnica del grabado, 25 imágenes individuales. Todas estas piezas fueron revisadas, seleccionadas e incluidas en la composición general del mural, representando una auténtica creación colectiva, tal como lo es la propia enciclopedia libre.

Trabajando en la prensa

La propuesta involucró a niños de 10 a 12 años de una escuela primaria estatal y a 15 adolescentes y jóvenes de 14 a 16 años de una escuela secundaria estatal, ambas de la ciudad de Córdoba.

Este trabajo territorial contó con la alianza estratégica del Colectivo ALLI – Arte Libre Laboratorio e Innovación – y de las dos escuelas que se sumaron al proyecto. La coordinación en territorio estuvo a cargo de los wikimedistas de Córdoba Monarufino y FromEternitytoHere, quienes venimos trabajando en estos temas con establecimientos educativos (libros cartoneros, licencias Creative Commons, cultura libre) en territorios barriales de la ciudad de Córdoba.

Pintando el mural en la escuela secundaria “Ricardo Rojas” en Córdoba (Argentina)

Finalizamos nuestra celebración de los 25 años de Wikipedia con las inauguraciones de ambos murales los días 21 y 23 de septiembre. Para estas jornadas, invitamos especialmente a las familias, docentes y organizaciones comunitarias a sumarse. Contamos con la presencia de un escritor e ilustrador de la Ciudad de Córdoba y acompañamiento del equipo de Wikimedia Argentina.

Cerramos la celebración, compartiendo un brindis con refrigerios junto a los/as participantes. Fue una verdadera fiesta del conocimiento libre. ¡Felicidades Wikipedia!

Para ver más fotos de los murales, pueden ver la categoría en Wikimedia Commons.

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