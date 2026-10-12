¡Una hazaña histórica! El wikcionario en náhuat duplica su tamaño para salvar una lengua con solo 1,135 hablantes

El pasado sábado 3 de octubre, un grupo de entusiastas wikimedistas provenientes de todos los rincones de El Salvador se unió en una misión tan hermosa como urgente: viajar al corazón de las comunidades nahuahablantes en Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate, para documentar y rescatar la voz viva de nuestros últimos abuelos.

|Foto grupal de abuelos nahuahablantes y wikimedistas en la jornada de campo.

El náhuat es una lengua en grave riesgo de desaparición, que actualmente cuenta con apenas 1,135 hablantes en todo el país. La inmensa mayoría de ellos son ancianos de edad avanzada, lo que convierte este esfuerzo en una carrera contrarreloj sin precedentes. Estamos documentando la lengua contra el tiempo para asegurarnos de que el mañana no olvide sus raíces.

La Segunda Fase: Duplicando la historia

En nuestra primera etapa del Wikcionario en náhuat, logramos consolidar un repositorio histórico, que contenía 2,421 entradas. Sin embargo, gracias a este segundo viaje de campo, ¡hemos duplicado la cifra anterior!

Las grabaciones de audio se realizaron a través de la plataforma Lingua Libre, y los archivos multimedia ya se encuentran respaldados y subidos en Wikimedia Commons, listos para dar vida a la redacción de las entradas en nuestro wikcionario en náhuat, conocido como Wikitajtaketzalis por los hablantes de náhuat, actualmente albergado en la incubadora: https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wt/ppl/Achtu_Amat incubadora

Wikimedistas y abuelos nahuahablantes trabajando en el registro de audios.

A inicios de noviembre, una vez concluyamos la digitalización y redacción de todo el material recopilado, Wikitajtaketzalis superará las 4,000 entradas. Cada una de ellas es una joya lingüística completa y rigurosa que incluye:

La palabra en náhuat.

La definición detallada en inglés y español .

. La categoría gramatical.

El audio del hablante nativo .

. Ejemplos prácticos de uso en ambos idiomas.

Una imagen de referencia para ilustrar el término.

|Momentos de colaboración directa durante las grabaciones de campo.]]

Un logro impulsado por la comunidad y la diáspora

Este hito histórico no habría sido posible sin el valioso patrocinio de Salvis Unidos, una organización con sede en Nueva York conformada por salvadoreños comprometidos con el rescate de su identidad cultural. Gracias a su generosa colaboración, fue posible cubrir los costos de transporte gratuito, almuerzos y artículos promocionales para nuestros colaboradores.

Wikimedistas nahuas participando activamente en el registro lingüístico.

Con este tipo de iniciativas, demostramos que la tecnología y el conocimiento libre son herramientas poderosas para la revitalización cultural.

¡Invitamos a toda la comunidad global de Wikimedia a conocer el proyecto, explorar los avances en la incubadora https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wt/ppl/Achtu_Amat y celebrar juntos que la voz de nuestros abuelos resonará por siempre!

Un año histórico para nuestra lengua: Hacia un futuro digital en náhuat



Este gran avance en nuestro wikcionario se suma a otro de los hitos más memorables de nuestra comunidad: el lanzamiento oficial de la Wikipedia en náhuat celebrado el pasado 21 de febrero. Ver a nuestra lengua materna abrirse paso con fuerza en las plataformas globales este año nos recuerda que el trabajo colectivo da frutos extraordinarios. ¡Te invitamos a conectar esta lectura con https://diff.wikimedia.org/es/2026/08/01/el-lapiz-volvio-a-manos-de-los-nahuas-el-nacimiento-monumental-de-wikiamachti-la-wikipedia-en-nahuat-de-el-salvador/ y https://diff.wikimedia.org/es/2026/08/03/documentando-una-lengua-en-peligro-de-extincion-como-el-nahuat-paso-del-silencio-a-florecer-en-la-wikipedia/ y a seguir sumando esfuerzos para que el náhuat resuene con vida propia en la red!

Autoría / Contacto: Héctor Martínez / Wikimedistas Nahuas – Timumachtikan Nawat (El Salvador).

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