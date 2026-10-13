Más de 50 profesionales de bibliotecas públicas ya participan en capacitaciones de Wikimedia Chile

Entre septiembre y noviembre, Wikimedia Chile está desarrollando un ciclo de tres capacitaciones en el uso de Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikidata, dirigido a profesionales de bibliotecas públicas en las regiones de Biobío, Arica y Parinacota, Coquimbo y La Araucanía. Las actividades se realizan en colaboración directa con las Coordinadoras Regionales de Bibliotecas Públicas de cada territorio.

Las primeras dos regiones del ciclo ya comenzaron la etapa práctica. En Biobío han participado 27 personas, con representantes de comunas como Coronel, Lebu, Chiguayante, Tomé, Tirúa, Mulchén, Laja, Negrete, Hualpén, Nacimiento, Antuco, Los Álamos, Florida, Concepción, San Rosendo, San Pedro de la Paz y Penco. En Arica y Parinacota participaron 5 personas de las comunas de Arica, Putre y Camarones.

En Coquimbo, si bien el ciclo aún no comienza formalmente, Wikimedia Chile participó en el encuentro Entre Bibliotecas: Capacitaciones y Experiencia, una jornada organizada por la Coordinación Regional para la formación de sus bibliotecarios y bibliotecarias. En la instancia, a la que asistieron 19 personas, se presentó el ecosistema Wikimedia y se adelantó el contenido de las capacitaciones que se realizarán en el territorio.

Esta iniciativa es la continuación del trabajo iniciado el año pasado junto a la Coordinación de la Región de Los Ríos, y apunta a abarcar progresivamente en más territorios del país. El ciclo finalizará formalmente con capacitaciones para bibliotecarios de la Región de la Araucanía, el próximo 10 de noviembre.

Wikimedia Chile realiza estas capacitaciones en el uso de proyectos Wikimedia como parte de nuestro programa de Territorios y Contenidos Locales.





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