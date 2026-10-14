Mi cumpleaños Wiki: Mi trayectoria como voluntaria de Wikimedistas de Bolivia

El 23 de septiembre mi cuenta de Wikimedia cumplió tres años. Aunque comencé con ediciones lentas y sin saber bien lo que estaba haciendo, ahora, mirando en retrospectiva, me doy cuenta de que mi cotidianidad está llena de wikiproyectos, wikihabilidades, wikipersonas, wikificaciones, wikirquinchos y más, incluida la organización de una fiesta de los 25 años de Wikipedia en la ciudad de La Paz. Y todo esto me ha permitido ver que, a pesar de que a veces siento que andamos muy condicionados en este mundo —donde hay muchas cosas que “debemos” hacer y pocas que podemos proponer—, este es un lugar que permite crear y me da un universo de posibilidades.

Wikirquincho. Carlillasa CC-BY SA 4.0

Entre tantas opciones, poco a poco decidí cómo y sobre qué editar. Hace muchos años sentí mucha atracción por la fotografía y, siendo adolescente, experimenté mucho: fotografía conceptual, de estudio, de moda… pero la que más me llamaba la atención siempre fue la documental. Solo había algo que no podía resolver: no sentía que tomar fotos documentales tuviera algún propósito, y sin un propósito las cosas pierden sentido y motivación. Así fue que, aunque sin dejarlo por completo, fui alejándome de ese oficio, hasta que descubrí lo que es Commons —y hubiera querido descubrirlo hace muchos años—. Durante esa pausa en la fotografía me formé en la defensa de derechos digitales y fue así que conocí a la comunidad de Wikimedistas de Bolivia, que es parte de la comunidad tec con la que me empecé a relacionar.

Me dediqué al activista por los derechos digitales, y así fue que llegué a mi primer evento importante en la comunidad wiki: pude participar en el 1er Encuentro Global Wiki Advocacy en Santiago de Chile. Mi visión sobre políticas públicas y derechos digitales estaba relacionada con el trabajo de un equipo que impulsaba una ley de protección de datos personales en Bolivia y que buscaba también modificaciones o adecuaciones en las normativas bolivianas para que existiera una tipificación de la violencia digital. Pero en este evento pude relacionar esa visión con la importancia del conocimiento abierto en la esfera pública; fue la primera vez que até esos dos mundos, bajo un paraguas de principios como la descentralización y la democratización de la información, que son las bases de la construcción de internet, de las cuales nos hemos alejado, pero sigue habiendo personas que luchan por ellos.

Sin haber vivido todo aquello, no hubiera encontrado el propósito que tengo hoy. Actualmente he retomado con fuerza la fotografía documental, porque entiendo el valor de poder fotografiar lo que me rodea y compartirlo, para que sea del mundo. Y de mostrarlo, porque no solo es hermoso poder verlo y conservarlo, sino también porque en un mundo como el actual, mi ambiente, el arte, la riqueza natural, las costumbres que me constituyen, y otros más, están en constante peligro. Entonces, ¿cómo edito? Edito con mis fotos, tratando de mostrar lo más que pueda acerca de lo que veo y he tenido la dicha de conocer, porque creo que es necesario que exista un lugar donde esas cosas no desaparezcan, y que otros y otras también puedan aprender al respecto.

Fotogría documental del la fiesta Pascua Florida Tarija, Bolivia (2025). N1ny4 t CC-BY SA 4.0

¿Sobre qué edito? Me gusta principalmente subir contenido relacionado con la riqueza natural y la búsqueda de justicia climática de mi país, organizando espacios de edición con voluntarios movilizados frente al cambio climático, como fue el evento “Conocimiento Libre + Conflictos Ambientales“. Edito contenido sobre el Chaco boliviano y la Amazonía boliviana, con los que tengo lazos muy fuertes creados a raíz de mi trabajo con la comunidad de Wikimedistas de Bolivia y las organizaciones indígenas de esas dos regiones.

Aprendizajes de los voluntarios durante el evento CC+CL. HYCAD Fisher CC-BY SA 4.0

Gracias al contacto facilitado por Isapi Rua — periodista de investigación guaraní, a quien conocí de cerca en el Encuentro de Huaraz, en el que participe y trabaje en toda la sistematización del evento—, Wikimedistas de Bolivia me propuso, tiempo después, coordinar junto a Mariela Mvrucha, de la Asamblea del Pueblo Guaraní, un proyecto conjunto para visibilizar la relación del pueblo indígena con el Parque Aguaragüe, territorio que forma parte de su área de vida. Después de esa experiencia, tengo el orgullo de poder decir que una autoridad de la nación guaraní es hoy una gran amiga.



Defensoras del Parque Aguaragüe. N1ny4 t CC-BY SA 4.0

Volviendo al norte del país, junto a Adalid Medina, comunicador tacana, andamos soñando con una red de wikimedistas de la Amazonía —primero de la Amazonía boliviana y luego de toda la región—, un sueño que ya se puso en marcha. ¿Cómo empezó? Con una serie de talleres realizados en 2024 en Tumupasa, cuna de la nación tacana, donde los participantes expresaron, con sus propias palabras, el conocimiento sobre su nación. Nos narraron sus prácticas en internet y cómo están enfrentando los incendios forestales, entre otros conflictos. Toda esa experiencia se tradujo en un eje completo de trabajo de Wikimedistas de Bolivia vinculado al derecho a la autorrepresentación.

Estamos construyendo la red con dificultades —brechas de acceso, distancias, y una crisis económica y política latente en el país—, pero contamos con una comunidad que sabemos quiere participar en muchos espacios. Queremos mostrarles ese camino y lograr que Wikipedia sea, de verdad, una enciclopedia que todas y todos podamos editar, y que esté efectivamente abierta al conocimiento humano.

Actualmente, junto a Nicaela León, activista por lenguas indígenas y voluntaria de Wikimedia, y Adalid Medina, estamos trabajando en el diseño de Recursos Educativos Abiertos: en esta ocasión, alfabetos e infografías de las lenguas Tacana, Esse eja y Uchupiamona. Con Adalid ya hemos articulado un plan para visitar las tres naciones indígenas y compartir sobre conocimiento libre en Wikimedia y OpenStreetMap, respondiendo a las ideas y necesidades de estas naciones en su objetivo de fortalecer su cultura y hablar de ella ante el mundo con voz propia. Trabajaremos con estas tres naciones indígenas que son puerta de entrada a la Amazonía, y en el caso de los Uchupiamonas, viven dentro del Parque Nacional Madidi. Compartiremos conocimientos que tienen una tradición oral, y lo haremos para y desde cada nación indígena. Queremos una Red Wiki-Amazónica consolidada.

Fotografía de la comunidad del Pueblo Indígena San José de Uchupiamonas. N1ny4 t CC-BY SA 4.0

Y, por último, me gusta editar sobre graffiti. Quiero compartir sobre el arte en las calles de mi país y de otros, entendiendo lo valioso que es construir un repositorio siendo este arte tan efímero, visibilizando el trabajo de muchos que invierten dinero en materiales, tiempo, e incluso salud. Y todo ese trabajo lo hacen por diferentes razones, pero no por dinero: buscan dialogar con las personas que los miran. Es así que vengo compartiendo y tratando de categorizar el arte urbano en mi ciudad con ayuda de Wikimedia Commons, visibilizando el trabajo de toda la comunidad graffitera de la que también soy parte.

Fotografía de una pieza de grafiti en la ciudad de El Alto, Bolivia (2025). N1ny4 t CC-BY SA 4.0

Gracias, Wiki, por darme un universo de posibilidades y por poder amar mi trabajo, mi wikicumpleaños es, de alguna manera, también el tuyo.

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