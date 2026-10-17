Representación, visibilidad y zonas de contacto: El Hub Norteamericano en la WikiConference North America 2026

El mes pasado, wikimedistas de todo Norte América nos reunimos en Edmonton, Alberta, Canadá para la WikiConference North America (WCNA) 2026. Este evento fue una oportunidad para compartir proyectos, aprender de otras personas y pensar de forma colectiva en el significado de construir y mantener los bienes comunes del conocimiento. Para nosotros que estamos trabajando en el Hub Norteamericano de Wikimedia, también fue una excelente oportunidad para conocer a integrantes de la comunidad de wikimedistas en la región y escuchar acerca del extraordinario trabajo que sucede en la región.

Nos percatamos de un tema recurrente a lo largo del evento: la representación no es solamente una cuestión de agregar más información en línea. También requiere poner atención a cuál conocimiento se visibiliza, quién participa en crearlo y qué estructuras influyen en esa participación.

El sábado en la mañana, la profesora Stacy Allison-Cassin comenzó el día preguntando cómo podemos desarrollar representaciones “que no simplifiquen” e hizo referencia al principio de “nada acerca de nosotros sin nosotros”. Bisi Alimi, director ejecutivo de Wikimedia LGBT+ amplió la conversación a temas de lenguaje y colonización. Alimi describió la experiencia de tener que escribir palabras en idiomas que no son inglés en cursivas, lo cual las marca como extranjeras o secundarias en relación con un idioma dominante. Fue un pequeño pero importante ejemplo de cómo las estructuras que usamos para organizar y comunicar el conocimiento pueden codificar relaciones de poder.

Ẹ ṣé púpọ̀, Bisi. Gracias por el recordatorio. 🙂

Dominic Byrd-McDevitt nos recordó que un registro histórico sin información de proveniencia no puede verificarse, además de que un registro histórico sin contexto no es neutral. Jamie Flood enfatizó la importancia de asesorar a personas jóvenes como la próxima generación de pensadores y productores de conocimiento, así como de equiparles con habilidades y alfabetización para que puedan navegar un ecosistema informacional que cada vez es más complejo.

Freddy Veloz explicó cómo el Wikiproyecto LGBT en español hizo manejable la enorme tarea de aumentar la representación LGBT en Wikipedia, al identificar categorías de información ausente y abordarlas de manera sistemática. Si bien nombres como Oscar Wilde o James Baldwin pueden ser ampliamente conocidos, cada país —incluidos lugares como Panamá— posee sus propias tradiciones literarias y culturales LGBTQ dignas de documentación y visibilidad. Hasta la fecha, el Wikiproyecto ha creado un artículo sobre la historia LGBT de cada país latinoamericano y ahora está extendiendo su labor a otros continentes.

El trabajo de Jere Odell y Olivia MacIsaac en torno al criterio de relevancia enciclopédica planteó interrogantes igualmente importantes sobre cómo las normas de Wikipedia interactúan con un registro histórico desigual: cuáles vidas fueron documentadas, qué instituciones las preservaron y, por consiguiente, cuáles historias resultan más fáciles de reconocer en nuestros sistemas.

Por su parte, Mark Graham ofreció una perspectiva fascinante sobre la labor que él y sus colegas del Internet Archive realizan para preservar contenido digital que, de otro modo, podría desaparecer. Un ejemplo destacado fue la preservación de más de 186,000 artículos de BET.com, un registro significativo de la cultura afroestadounidense contemporánea que, de no haber sido por esta iniciativa, se habría perdido debido a la obsolescencia digital y al borrado de información. Fue un claro recordatorio de que la preservación actual no se limita a proteger archivos físicos; cada vez más, implica garantizar la supervivencia misma de los registros culturales nacidos en formato digital.

En conjunto, estas conversaciones evocaron la observación de la historiadora Stephanie McCurry, citada por Tiya Miles en la obra All That She Carried: “la visibilidad histórica está siempre vinculada al poder social”.

El Hub Norteamericano en WikiConference North America

El Edificio HUB en la Universidad de Alberta

Durante WCNA 2026, el Hub Norteamericano de Wikimedia tuvo una presentación para explicar el trabajo que hacemos y una sesión durante el almuerzo para fomentar discusiones entre Wikimedistas de Norte América acerca de los éxitos y retos que han tenido recientemente.

Durante la presentación, presentamos el objetivo del Hub: contribuir a crear un ecosistema regional de Wikimedia inclusivo y sostenible mediante el fortalecimiento de la colaboración en toda la región, el apoyo a comunidades Wikimedia tanto emergentes como consolidadas y una mayor accesibilidad a recursos administrativos, capacitación y conocimientos especializados. Puedes consultar las diapositivas de la presentación aquí.

En la sesión del almuerzo, los asistentes conversaron sobre sus experiencias durante el último año. Con participantes provenientes de toda Norteamérica y otras regiones, resultó inspirador conocer qué experiencias han funcionado bien y cómo el Hub puede ofrecer asesoramiento para contactar con posibles aliados, brindar orientación en solicitudes de financiación y la presentación de informes a financiadores, así como apoyar la comunicación multilingüe. Asimismo, pedimos a los asistentes que plasmaran algunas de estas experiencias en notas adhesivas y las colocaran en la pared para que los demás pudieran verlas.

Algunas respuestas obtenidas durante la sesión de discusión. Entre ellas, se mencionan éxitos recientes como la organización de eventos, el show de Depths of Wikipedia en San Francisco y mejoras en la capacitación de integrantes de las comunidades wikimedistas.



El Hub Norteamericano de Wikimedia está inspirado por todas las discusiones que tuvieron lugar en WCNA, así como el concepto de la zona de contacto, propuesto por Mary Louise Pratt y expandido por Élika Ortega para la disciplina de las humanidades digitales. Estamos visualizando al Hub como una zona de contacto: una infraestructura que permite que comunidades con diferentes idiomas, historias, recursos y formas de trabajo se encuentren y aprendan en conjunto sin necesidad de que estas diferencias desaparezcan.

La función del Hub es crear el tejido conectivo que permita la participación de múltiples voces, la colaboración y el aprendizaje y el cuidado entre comunidades. Edmonton fue un recordatorio maravilloso de que esta labor comienza con la formación de vínculos; sencillamente, nada sustituye el hecho de estar juntos en persona, compartir comidas y conversaciones, conocer los proyectos de los demás y descubrir conexiones que tal vez nunca habríamos hallado en una llamada por Zoom.

Esperamos que esas conversaciones continúen más allá de la conferencia. El Hub está organizando una llamada regional para Norteamérica el 19 de octubre a las 9 p. m. (hora del este; 7 p. m. en el centro de México). El enlace y los detalles de la reunión están disponibles en nuestra página de Meta-Wiki.

También queremos conocer tu opinión mientras seguimos dándole forma al Hub. Si aún no lo has hecho, por favor dedica unos minutos a completar nuestra breve encuesta comunitaria. Tus experiencias, necesidades, ideas y prioridades ayudarán a definir la naturaleza de esta infraestructura regional.

Si realmente estamos construyendo el futuro de los bienes comunes, esa labor comienza por escuchar y por construirlo juntos.

¡Mantente en contacto!

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